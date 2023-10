Chi è Carrie Leighton, l’autrice in testa alle classifiche di vendita

Entra come novità nella classifica dei libri più venduti della settimana, e si piazza subito in testa, mettendosi alle spalle “mostri sacri” come Ken Follett e Aldo Cazzullo. Parliamo di Carrie Leighton, tornata in libreria con “Better. Ossessione”, terzo capitolo della serie che ha fatto conoscere la giovane autrice al grande pubblico.

Non fatevi trarre in inganno dal nome con cui firma i suoi libri: si tratta di un autrice italiana. Scopriamo meglio la sua storia.

Chi è Carrie Leighton

Carrie Leighton è una giovane scrittrice italiana di 29 che vive a Trieste e pubblica libri sotto pseudonimo. Lettrice appassionata di narrativa romance, come molte altre sue colleghe autrici ha esordito sulla piattaforma Wattpad, guadagnandosi l’affetto di una vastissima community. “Quando non scrive, ama guardare serie tv” si legge sulla pagina della sua casa editrice Salani.

La 29enne facevo la barista, e durante la pandemia si è ritrovata con molto tempo libero da poter dedicara alal sua passione: i libri.

Dopo aver letto “Il fabbricante di lacrime” di Erin Doom, la ragazza ha pensato di provarci anche lei; arriva così il suo esordio letterario su Wattpad alla fine del 2019: “Avevo soltanto un’idea che mi frullava nella testa, e una grande voglia di dargli vita attraverso i miei pensieri, le mie esperienze e la mia fantasia” ha affermato l’autrice in un’intervista su Il Libraio.

In un’altra intervista rilasciata a Repubblica, l’autrice spiega come è arrivata la svolta che le ha fatto capire che ciò che scriveva sarebbe piaciuto al grande pubblico. “All’inizio scrivevo un capitolo ogni due settimane, ma ad ogni puntata aumentavano i lettori, su TikTok se ne parlava, in un anno ho raggiunto 5milioni di letture. A quel punto mi ha contattata Salani”.

La sua storia è molto simile a quella di altre autrici che “dal nulla” sono arrivate al successo di pubblico passando da Wattpad: Erin Doom e A. J. Foster, entrambe scovate come Carrie Leighton da Salani.

La serie “Better”

Carrie Leighton è da poco tornata in libreria con “Dannazione”, nuovo capitolo della serie Better, il dark romance con protagonista Vanessa, studentessa al secondo anno di college con un amore viscerale per i libri e la pioggia e un legame indissolubile con i suoi migliori amici.

Segnata dal difficile divorzio dei genitori, ha trovato conforto in Travis, all’apparenza il bravo ragazzo che tutte le madri – compresa la sua – vorrebbero accanto alle loro figlie. Con lui spera di riuscire a costruire una felicità che ormai da troppo tempo le manca. Dopo due anni, però, anche quell’amore sembra essersi incrinato e nel cuore di Vanessa restano solo macerie.

Vanessa sogna l’amore vero, romantico e totalizzante, quello raccontato nei romanzi che non si stanca mai di rileggere. Lo cercherà in Thomas, un nuovo compagno di corso, un mix di fascino e arroganza, con cui instaurerà un amore tormentato.

In questo nuovo capitolo “Better. Ossessione“, prosegue la tormentata storia d’amore tra Vanessa e Thomas tra bugie e tradimenti, risentimenti e legami impossibili da spezzare che li portano ad avere scontri e subire provocazioni. L’attrazione che li lega, però, resta bruciante.

