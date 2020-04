Capolavori della Letteratura, la maratona letteraria in streaming per la Giornata Mondiale del Libro

In occasione della Giornata Mondiale del Libro del prossimo 23 aprile, la Fondazione De Sanctis, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, organizza la sua prima maratona letteraria in streaming. Grazie a una piattaforma creata appositamente per l’occasione e alla partecipazione di grandi autori e attori, la Giornata Mondiale del Libro verrà così festeggiata in tutte le case attraverso la piattaforma, sul sito di Repubblica, della Corte dei Conti e di TIM.

La maratona letteraria

In apertura i saluti del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Vice Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Marina Sereni. La Maratona Letteraria si svolgerà così per la prima volta in streaming, raggiungendo la durata eccezionale di sette ore per un evento straordinario. Essa unirà la comunità di lettori: un modo diverso per festeggiare comunque insieme la Giornata Mondiale del Libro. La maratona letteraria sarà anche l’occasione per l’apertura della campagna Il Maggio dei Libri.

L’evento avrà inizio alle 11.00 del 23 aprile e proporrà interventi di commento critico di alcuni autori alle grandi opere della letteratura. Inoltre, è prevista la lettura di alcuni passi significativi dei grandi classici da parte degli attori che hanno aderito al progetto.

I protagonisti

La conduzione della maratona letteraria verrà curata dallo scrittore Paolo Di Paolo. Assieme a Pietro del Soldà, Franco Di Mare, Veronica Gentili, Francesca Fialdini, Vladimiro Polchi, Benedetta Rinaldi, Andrea Velardi, Di Paolo introdurrà gli ospiti della maratona. La staffetta culturale si propone di raggiungere non solo il pubblico adulto, ma anche le giovani generazioni e le scuole. Quest’ultime potranno fruire dell’evento anche a scopo didattico. Per commentare in diretta la Maratona sarà possibile utilizzare l’hashtag #CapolavoriDellaLetteratura.

La Giornata mondiale del libro

La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore è nata sotto l’egida dell’UNESCO nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il 23 aprile è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega.

© Riproduzione Riservata