“Badlands”, il nuovo romance di Stefania S. è già un successo

Torna dopo il clamoroso successo di “Love me love me”, la saga che l’ha resa nota in tutta Italia: è Stefania S. con il suo “Badlands. Incantevole tentazione“, un romance intenso e travolgente.

“Badlands” di Stefania S.

La sinossi di “Badlands”

È un lunedì grigio e piovoso quello in cui Juliet, diciassettenne ribelle e capricciosa, si trasferisce a casa del nuovo compagno della madre, dove vive anche Alexander, il figlio di lui. Affascinante ed enigmatico, il nuovo coinquilino è un mistero dagli occhi di tenebra e dal passato complicato, ed è l’esatto opposto di Juliet: lei fatica a prendere la sufficienza, lui ha ottimi voti; lei ama il gossip e le feste, lui preferisce starsene rintanato in camera sua con un libro. Tra i due è subito guerra aperta, ma ben presto i battibecchi si trasformano in baci infuocati scambiati di nascosto, all’insaputa dei genitori. Tuttavia, Alexander è uno scrigno pieno di segreti di cui nessuno possiede la chiave, nemmeno Juliet. Col passare del tempo, però, l’attrazione e la passione alla ragazza non bastano più e desidera l’accesso al suo cuore. Alexander sarà disposto a concederglielo oppure rischierà di perderla per sempre? Alexander è un mistero dagli occhi di tenebra. Juliet desidera scoprire ogni suo segreto.

Enemies to lovers

Juliet è una ragazza solare, vivace, che ama stare in compagnia. Alexander è misterioso, scontroso, a tratti enigmatico.

Entrambi i protagonisti di “Badlands” hanno un passato complicato alle spalle. Di Juliet sappiamo che ha dovuto lasciare tutto ciò che conosceva e amava per seguire i desideri della madre e del nuovo compagno – il padre di Alexander -. Di Alexander non sappiamo molto. Il suo passato sembra emergere a tratti nel presente del ragazzo, sporcandolo di momenti enigmatici, in cui sembra esserci tanto non espresso, non detto.

Il rapporto fra i due personaggi non è per niente lineare, soprattutto all’inizio della storia che, intensa e travolgente, ci mette ancora una volta dinanzi alla bravura di Stefania S. nel delineare i suoi protagonisti e i loro caratteri, nel farci entrare con passione in vite che non sono la nostra.

“Badlands” appartiene al filone narrativo del romance; in particolare, al sottogenere enemies to lovers, che racconta l’evoluzione di un percorso sentimentale che ha inizio in modo brusco e negativo per poi risolversi in una passionale storia d’amore.

Stefania S. ha raggiunto il successo con Wattpad e Tiktok

Se ti stai chiedendo come l’autrice di “Badlands” abbia ottenuto così tanta risonanza, forse non bazzichi nel mondo di Wattpad né in quello di TikTok, le due piattaforme attraverso cui Stefania S. si è fatta conoscere in tutta Italia.

Wattpad è un social network nato nel 2006 con lo scopo di rendere social la lettura. Registrandosi, si è liberi di essere lettori e scrittori, e di condividere la propria storia con il mondo intero.

Sono innumerevoli ormai le autrici e gli autori scoperti grazie a Wattpad che poi pubblicano tradizionalmente con le case editrici entrando a pieno titolo nel mondo dell’editoria. Booktok, la sezione di TikTok dedicata alla lettura, fa il resto, promuovendo i titoli del momento e portando le loro copertine sui cellulari di sempre più giovani.

Chi è Stefania S.

L’autrice di “Badlands” è conosciuta con il nome che in origine utilizzava su Wattpad: Stefania S.

È nata in Piemonte. Ha frequentato l’Università degli Studi di Torino e si è laureata in Lingue e letterature straniere. I suoi libri, in particolare la saga di “Love me love me”, sono diventati virali in Italia grazie alla grande diffusione su TikTok.

