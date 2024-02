“Love me love me. Amore senza fine”, l’ultimo libro del fenomeno editoriale Stefania S.

Ha scalato le classifiche di vendita delle ultime settimane: il terzo capitolo di "Love me love me" conferma l'inarrestabile successo di Stefania S.

C’è un libro che sta scalando le classifiche dei titoli più venduti in Italia. Stiamo parlando di “Love me love me. Amore senza fine” di Stefania S.

Te lo raccontiamo di seguito.

Di cosa parla la saga “Love me love me”

Il libro “Love me love me. Amore senza fine” costituisce il terzo capitolo della fortunata serie concepita da Stefania S.

Se non hai ancora letto i volumi precedenti ma la saga ti incuriosisce visti i rumors e i numeri in classifica, ti sveliamo qui, senza troppi spoiler, di cosa parla.

La protagonista è June, una sedicenne a cui non è permesso affezionarsi troppo a un luogo in cui mettere radici per via della madre, un’artista un po’ spirito libero che si sposta in continuazione portando con sé la figlia.

All’inizio della narrazione, June è alle prese con un nuovo trasferimento, l’ennesimo. Si trova in California, ed è in notevole difficoltà, come sempre, per via del suo carattere introverso e schivo. Ad una serata fuori preferisce di gran lunga una seduta di binge watching. Alla calca del giorno preferisce la tranquillità della notte.

Certo è che, rispetto alle altre volte, i nuovi compagni di classe sembrano molto ben disposti nei suoi confronti, aperti, curiosi e gioviali. E questo facilita le cose.

C’è soltanto una persona che sembra del tutto indifferente all’arrivo di June. Si chiama James, lo additano come il dannato della scuola; in effetti, è maleducato, spericolato e noncurante di chi e cosa lo circonda.

Senza rivelarti il seguito, ti riveliamo che James sarà uno dei personaggi più interessanti della saga di “Love me love me”.

Stefania S. ha raggiunto il successo con Wattpad e Tiktok

Se ti stai chiedendo come “Love me love me” abbia ottenuto così tanta risonanza, forse non bazzichi nel mondo di Wattpad né in quello di TikTok, le due piattaforme attraverso cui Stefania S. si è fatta conoscere in tutta Italia.

Wattpad è un social network nato nel 2006 con lo scopo di rendere social la lettura. Registrandosi, si è liberi di essere lettori e scrittori, e di condividere la propria storia con il mondo intero.

Sono innumerevoli ormai le autrici e gli autori scoperti grazie a Wattpad che poi pubblicano tradizionalmente con le case editrici entrando a pieno titolo nel mondo dell’editoria. Booktok, la sezione di TikTok dedicata alla lettura, fa il resto, promuovendo i titoli del momento e portando le loro copertine sui cellulari di sempre più giovani.

“Love me love me. Amore senza fine”, la sinossi

L’amore non è mai sbagliato. È ormai giunto l’ultimo anno di liceo per June. Le cose tra lei e James non potrebbero andare meglio di così, ora che entrambi hanno ammesso i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Le cose cambiano quando lui, dopo una visita misteriosa a casa, scompare senza lasciare traccia.

Chiedere aiuto alla polizia non è un’opzione e così la ragazza non può fare altro che rivolgersi a William. Ben presto si renderà conto che sono ancora troppi i segreti che si nascondono dietro la famiglia che credeva di conoscere e che coinvolgono le persone a cui tiene di più. Ma può l’amore sopravvivere a tutto?

Può un legame essere così forte da durare per sempre? Il capitolo finale della serie Love me love me, nata su Wattpad, divenuta un fenomeno del #booktok.

Chi è Stefania S.

L’autrice della saga “Love me love me” è conosciuta con il nome che in origine utilizzava su Wattpad: Stefania S.

È nata in Piemonte. Ha frequentato l’Università degli Studi di Torino e si è laureata in Lingue e letterature straniere. I suoi libri sono diventati virali in Italia grazie alla grande diffusione su TikTok.

