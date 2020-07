Margaret Atwood risponde a J.K. Rowling: “Non sono migliore di lei”

Dopo il polverone sollevato nelle ultime settimane dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, in merito alla questione transgender, ad animare il dibattito arriva anche la scrittrice e attivista canadese Margaret Atwood, che ha espresso il suo sostegno alla comunità transgender con una serie di tweet.

La posizione di Margaret Atwood

Lunedì 6 luglio, l’autrice de “Il racconto dell’ancella” si è collegata a un articolo di Scientific American su Twitter intitolato: “La nuova scienza del sesso e del genere” mentre era in tendenza l’hashtag: “#TransGenderWomen”. Margaret Atwood ha scritto: “La biologia non procede a compartimenti stagni. Facciamo tutti parte di una curva a campana fluente. Rispettiamolo! Rallegriamoci della infinita varietà della natura!“. Rispondendo a un critico che sosteneva ci fossero solo due sessi, Atwood risponde: “(Uhm, ci sono pinguini gay. Ci sono ermafroditi.) Ciò di cui parla il pezzo, tuttavia, è che sesso e genere non vanno sempre insieme. Questo mi sembra innegabile. Ciò che le persone sentono – aggiunge la Atwood – nella loro testa è anche biologico (basti pensare alle droghe, ai cambiamenti post-ictus, alla demenza senile). È vero che l’identificazione di genere nei bambini può cambiare. Ma potrebbe anche non accadere”.

Some science here: “When Sex and Gender Collide.” https://t.co/oOxAsEWJm8 #TransGenderWomen Biology doesn’t deal in sealed Either/Or compartments.

We’re all part of a flowing Bell curve. Respect that! Rejoice in Nature’s infinite variety! — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) July 6, 2020

Margaret Atwood risponde a J.K. Rowling

I commenti di Atwood arrivano mentre J.K. Rowling insiste sulla sua posizione in merito alle persone transgender, con tweet e commenti che dividono ogni volta il mondo letterario e persino i fan di Harry Potter. A lei, la scrittrice canadese Margaret Atwood risponde su Youtube “affrontando ciò che è stato detto da J.K. Rowling nel suo saggio”. E aggiunge: “Nessuno ha detto che non ci sono uomini e donne. Ma genere e sesso sono due cose diverse“. Tuttavia, Atwood non ha voluto prendere posizione contro l’autrice di Harry Potter, scrivendo: “Non sono migliore di lei. Persone diverse sono brave in cose diverse. Bisogna cercare di capire le paure degli altri“. Ha continuato: “Gran parte di questo sembra riguardare i bagni. Esistono molti modi inventivi per risolvere le paure del bagno. Le persone sono creative, sai?”.

