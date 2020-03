L’audiolibro “Il grande sonno” arriva in esclusiva su Storytel

Un grande classico finalmente in versione audiolibro. Da poco riedito da Adelphi nella nuova traduzione di Gianni Pannofino, a partire dal 27 marzo Il grande sonno di Raymond Chandler sarà per la prima volta disponibile anche in formato audiolibro, in esclusiva su Storytel.

Capolavoro letteratura in audiolibro

A 60 anni dalla morte del grande scrittore americano e a 80 dalla sua prima pubblicazione, un capolavoro della letteratura mondiale finalmente disponibile nella versione audiobook grazie alla voce di Stefano Braschi, per un’esperienza di “lettura” che coinvolge e dà vita alla pagina scritta. Il titolo inaugura una riedizione completa delle opere di Chandler curata da Adelphi.

L’audiolibro

Si tratta dell’opera prima di Chandler e in vetta alle classifiche dei migliori gialli di tutti i tempi. Il grande sonno introduce i lettori alla prima di numerose indagini del leggendario detective privato Philip Marlowe. Lo vedremo alle prese con la Los Angeles cupa e violenta degli anni Trenta. Contattato dal patriarca in fin di vita di un’importante famiglia del luogo per interrompere un tentativo di estorsione ai danni delle sue due dissolute figlie, l’investigatore finirà in una storia torbida fatta di ricatti, inganni e tradimenti. Tra pornografi, ricche ereditiere, boss della mala e poliziotti “ragionevolmente onesti”.

30 giorni di abbonamento gratuito

Grazie alla disponibilità di Storytel, i lettori di Libreriamo avranno i prossimi mesi un’offerta speciale a loro dedicata: potranno attivare un periodo di prova della piattaforma Storytel della durata di 30 giorni rispetto alle solite due settimane di prova. Per ogni iscrizione alla prova gratuita di 30 giorni su Storytel tramite il link indicato, Libreriamo riceve una commissione. Per aderire all’iniziativa basta cliccare questo link .

