10 audiolibri da ascoltare quando fuori c’è maltempo

Odore di pioggia, che scroscia sulle case e sulle strade, temperature fuori che calano, ed è subito desiderio di intimità e raccoglimento, di calore e comfort. Non c’è niente di meglio di una lettura immersiva per godersi la magia della pioggia. Prendete il vostro dispositivo elettronico e fiondatevi a scegliere uno degli audiolibri che vi suggeriamo di seguito, per immergervi in una storia indimenticabile e approfittare dell’armonico suono della pioggia. Di seguito, 10 audiolibri perfetti da ascoltare mentre fuori piove.

Perché scegliere un audiolibro

Sebbene i libri abbiano sempre il loro fascino ineluttabile, gli audiolibri possono rivelarsi piuttosto comodi in diverse situazioni: la facilità di consumo degli audiolibri è un grande pro quando ci si trova in giro – in metro, per esempio -, ma anche quando si sta in casa, magari sdraiati, e non si vuole sentire il peso di un tomo voluminoso sulle braccia, o si è impegnati in un’attività “meccanica”, che occupa le mani ma non il cervello.

Se state stirando, facendo sport, pulendo casa, o se vi state dedicando a un hobby manuale e avete voglia di impegnarvi o dilettarvi in una bella lettura, gli audiolibri si rivelano sempre un’ottima alternativa.

Oggi vi raccontiamo 10 audiolibri perfetti da ascoltare mentre fuori piove, per godere di un’atmosfera unica, in cui i suoni della natura si mescolano armonicamente con le suggestioni sonore delle voci dei narratori.

10 audiolibri da ascoltare mentre fuori piove

1. “Coraline” di Neil Gaiman

Fra gli audiolibri che abbiamo scelto di consigliarvi per un ascolto mentre fuori piove, “Coraline” è uno dei più dark. Lo consigliamo soprattutto a chi ha voglia di scoprire una storia che valorizzi il cambiamento attraverso la chiave del fantastico. Un capolavoro firmato da Neil Gaiman che siamo certi non vi deluderà, né per atmosfere né per colpi di scena e spunti di riflessione.

In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi. Ma ce n’è anche un’altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Cosa ci sarà oltre quella porta? Un giorno Coraline scopre che al di là della porta si apre un corridoio scuro, e alla fine del corridoio c’è una casa identica alla sua, con una donna identica a sua madre. O quasi.

2. “La caduta dei Golden” di Salman Rushdie

Se invece volete un’atmosfera quotidiana, realistica ma pur sempre velata di soprannaturale, fra gli audiolibri che potreste scegliere c’è “La caduta dei Golden”, uno dei più bei lavori di Salman Rushdie.

Salman Rushdie ci racconta una nazione e il nuovo secolo con la forza evocativa e la leggerezza ammaliante del grande scrittore che si muove con disinvoltura tra le luci cinematografiche di una realtà fatta di riflettori e finzioni, e i sortilegi di un mondo antico che conosce fin troppo bene.

Il suo protagonista di chiama Nero Golden, è basso, perfino tozzo, con i capelli tinti tirati all’indietro ad accentuare il suo picco del diavolo, ha occhi neri e penetranti, avambracci da lottatore, terminanti in grosse mani pericolose, cariche di massicci anelli d’oro tempestati di smeraldi.

Suona il violino, ha il culto dell’antica Roma e vive nella lussuosissima “Golden House”, una Domus Aurea piazzata nel centro del Greenwich Village. Nerone, imperatore megalomane e paranoico, è il suo modello, e noi siamo avvertiti: qualcosa prima o poi brucerà.

3. “I racconti di Pietroburgo” di Nikolaj Gogol’

Sentite il suono della pioggia e il vostro pensiero corre subito alle atmosfere esotiche e romantiche delle città russe? “I racconti di Pietroburgo” è, fra i 10 audiolibri che vi suggeriamo, quello che fa per voi.

“I racconti di Pietroburgo” è una raccolta di racconti dello scrittore russo Nikolaj Gogol’, pubblicata nel 1835. Questi racconti offrono una visione vivida e a volte satirica della vita nella città di San Pietroburgo, riflettendo le contraddizioni e le eccentricità della società russa dell’epoca.

4. “Harry Potter” di J.K. Rowling

Gli audiolibri in cui Francesco Pannofino legge “Harry Potter” sono azzeccati da ascoltare in un pomeriggio uggioso in cui la pioggia ticchetta sulle finestre. Cominciate dal primo volume e lasciatevi trasportare nel suggestivo mondo creato da J.K. Rowling e magnificamente interpretato da una delle voci più riconoscibili del panorama del doppiaggio italiano.

5. “Stoner” di John Williams

Spesso, la pioggia ci rende più inclini all’introspezione. Se volete calarvi in questo mood, fra i 10 audiolibri che vi suggeriamo dovreste scegliere “Stoner” di John Williams, un capolavoro della letteratura americana che vi lascerà senza fiato per bellezza e profondità.

“Stoner” – pubblicato per la prima volta nel 1965 – è stato per parecchio tempo uno dei grandi romanzi dimenticati della letteratura americana. John Williams racconta la vita di un uomo, Stoner appunto, che, nato in una famiglia di contadini poveri, finisce per scoprire dentro di sé una passione struggente per la letteratura e diventa professore.

È la storia di un uomo che conduce una vita semplice al limite della frugalità. Una vita che lascia poche tracce.

Ma questo libro è molto molto di più: è un romanzo sull’amicizia, sul matrimonio, un romanzo di ambiente universitario, un romanzo sociale e – last but not least – un romanzo sulla fatica.

Sul duro, implacabile lavoro nelle fattorie, sull’impegno che richiede la vita matrimoniale, sulla difficoltà di allevare con paziente empatia una figlia all’interno di una famiglia avvelenata, e sul tentativo di avvicinare alle meraviglie della letteratura studenti universitari spesso insensibili.

6. “I miei giorni alla libreria Morisaki” di Satoshi Yagisawa

Ecco uno degli audiolibri più “confortanti” presenti in questo articolo, una storia perfetta da scoprire se nutrite il desiderio di una lettura che vi porti lontano e vi faccia ritrovare antiche e profonde emozioni.

A Jinbōchō, Tōkyō, il quartiere delle librerie, si trova anche la libreria Morisaki, che appartiene alla famiglia da tre generazioni. Satorue che la gestisce, è l’opposto di sua nipote Takako, che non esce di casa da quando l’uomo di cui era innamorata le ha annunciato che sposerà un’altra.

Ed è proprio lui, l’eccentrico zio, a lanciarle un’imprevista ancora di salvezza proponendole di trasferirsi al piano di sopra della libreria in cambio di qualche ora di lavoro. Così Takako scoprirà pian piano un modo di comunicare e di relazionarsi che parte dai libri per arrivare al cuore.

7. “Fiabe” dei fratelli Grimm

Ecco un altro degli audiolibri da scegliere se mentre fuori piove cercate atmosfere dark: niente di meglio delle fiabe dei fratelli Grimm, da scoprire o riscoprire attraverso la voce di Claudio Santamaria e la preziosa traduzione di Italo Calvino.

C’erano una volta… Cappuccetto Rosso, Hänsel e Gretel, Rosaspina, Pollicino, Cenerentola, Biancaneve, il Principe Ranocchio, la Bella Addormentata… Un variopinto universo di giovani principesse, fate e streghe, lupi scaltri, galli musicanti e principi ranocchi, prende vita di nuovo davanti ai nostri occhi riascoltando le fiabe più celebri dei fratelli Grimm.

8. “Va’ dove ti porta il cuore” di Susanna Tamaro

Insieme a “I miei giorni alla libreria Morisaki” e a “Stoner”, il best-seller di Susanna Tamaro è fra gli audiolibri che riteniamo perfetti per chi con la pioggia ricerca introspezione, emozione e viaggio interiore.

La lunga lettera-diario di Olga alla nipote ribelle e molto amata, l’ultima occasione per raccontarle le verità nascoste della sua vita e incitarla a seguire sempre la voce del cuore.

9. “I fidanzati dell’inverno” di Christelle Dabos

C’è chi cerca, invece, audiolibri per evadere in mondi fantastici che, accompagnati dal suono della pioggia, acquistano ancora più fascino. La saga dell’Attraversaspecchi di Christelle Dabos è diventato un fenomeno letterario contemporaneo, che vale proprio la pena di scoprire se vi alletta il genere.

In un universo composto da ventuno arche vive Ofelia, una ragazza timida, goffa e un po’ miope ma con due doni particolari: può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti. Lavora come curatrice di un museo finché le Decane della città decidono di darla in sposa al nobile Thorn, della potente famiglia dei Draghi.

Questo significa trasferirsi dalla sua arca “Anima” a una molto più fredda e inospitale chiamata “Polo”, abitata da bestie giganti e famiglie sempre in lotta tra loro. Ma per quale scopo è stata scelta proprio lei?

10. “Blackwater” di Michael McDowell

In ultimo, abbiamo pensato di suggerirvi un titolo che con la pioggia va proprio d’accordo: “Blackwater” è una serie di romanzi – declinati anche in formato di audiolibri – in cui si mescolano il genere storico, quello gotico, l’horror e la saga familiare. Nulla di più coinvolgente e di più adatto a un periodo piovoso da trascorrere in casa. Non lasciatevelo scappare: ha rapito lettrici e lettori di tutto il mondo!

Nel 1919 le acque nere del fiume sommergono la cittadina di Perdido in Alabama. I ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia dell’acqua. Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio devoto Oscar, dovrà anche fare i conti con un’apparizione sconvolgente.

Dalla città sommersa compare Elinor, una donna dai capelli rossi e un passato misterioso che sembra volersi insinuarsi nel cuore dei Caskey.

