Arsenio Lupin, esce la nuova edizione del libro tratta dalla serie tv Netflix

Abbiamo amato in tantissimi la nuova serie tv Francese, targata Netflix, Lupin. Dopo la magistrale interpretazione di Omar Sy, questa volta potremmo conoscere le avventure di Arsenio Lupin nel romanzo originale, scritto da Maurice Leblanc nel 1905, edito in una edizione speciale da Magazzini Salani.

La nuova edizione di Lupin

Magazzini Salani pubblica in Italia il romanzo di Maurice Leblanc in una nuova speciale edizione tie-in. Il testo originale di Maurice Leblanc, in versione integrale, è accompagnato da un inserto a colori di 8 pagine con le immagini del set della serie. Un vero e proprio caso editoriale in francia, che sta scalando nuovamente ogni classifica, arriverà in Italia tra pochi giorni. Con la possibilità di pre-order sugli store online, si sta confermando il grande successo della storia.

La serie tv

L’8 Gennaio è uscita su Netflix la serie TV Lupin ed è già tra le più seguite di sempre della piattaforma. Grazie il libro Arsenio Lupin – Ladro gentiluomo, utilizzato come ispirazione per vendicare il padre e la sua famiglia dall’ingiustizia subita, Assane (interpretato da Omar Sy) escogita un piano brillante per trafugare un prezioso collier dal Louvre. Inizia così una serie di avventure ispirate al famoso romanzo.

La nuova edizione del libro

Arsenio Lupin , un imprendibile fuorilegge che ha messo a soqquadro i salotti di Francia è stato arrestato, ma la sua avventura non è terminata. Anzi, è appena iniziata. Lupin, infatti, è dotato di inesauribili risorse, scaltrezza smisurata e fascino a volontà. Maestro della truffa e del travestimento, sa cambiare in un baleno nome, abito e indirizzo. Ogni suo furto è un capolavoro d’ingegno e abilità, ecco perché nessuna cassaforte può dirsi al sicuro dal più gentiluomo di tutti i ladri.

