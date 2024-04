Aprile 2024, i libri in offerta e le promozioni del mese

Hai in programma una nuova lettura? Da' un'occhiata alle promozioni ed ai libri in offerta del mese di aprile.

Insieme all’ormai tradizionale offerta promossa da Feltrinelli, la famosa 2 libri a 9,90€, ad Aprile tornano alcune interessanti promozioni attive su diverse case editrici. Scopriamo insieme i libri in offerta e le promozioni del mese di aprile.

10 libri in offerta ad Aprile 2024

“Cuori magnetici” di Stefania S.

Fra i tanti libri che potrai accaparrarti con il 20% di sconto entro il 28 aprile c’è il fortunato “Love me love me. Cuori magnetici” di Stefania S. La promozione è attiva su numerosi dei libri in catalogo per Sperling & Kupfer.

In seguito all’ennesimo trasferimento della madre, un’artista incapace di fermarsi troppo a lungo nello stesso posto, June White si ritrova a Laguna Beach, in California, ed è costretta ad affrontare l’ennesimo nuovo inizio.

Per lei, che alle feste preferisce rintanarsi in camera a guardare documentari true crime su Netflix, farsi degli amici non è facile, soprattutto all’ultimo anno di liceo. Eppure, inaspettatamente, i compagni sembrano prenderla subito in simpatia e cercano di farla sentire benvoluta. Tutti, tranne James Hunter.

“Pet sematary” di Stephen King

Fino al 28 aprile è attiva anche un’interessante promozione sui titoli editi da Pickwick: l’occasione perfetta per leggere un libro di Stephen King. “Pet sematary” è uno dei più amati scritti dal maestro del terrore.

In una limpida giornata di fine estate, la famiglia Creed si trasferisce in un tranquillo sobborgo residenziale di una cittadina del Maine. Non lontano dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet Sematary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i ragazzi del circondariato, secondo un’antica consuetudine, usano seppellire i propri animaletti.

Ma ben presto la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti e dall’improvviso ridestarsi di forze oscure e malefiche.

“Italia in bicicletta” di National Geographic

Hai voglia di goderti la bella stagione, di programmare già i tuoi prossimi viaggi? Aprile è il momento giusto per acquistare una delle numerose e interessanti guide di National Geographic: fino al 22 aprile, infatti, tutti i titoli sono scontati del 20%. Noi ti consigliamo “Italia in bicicletta”, per un turismo lento, rilassante e consapevole.

Viaggiare in bicicletta è un modo straordinario per vedere nuovi luoghi, per fare sport all’aria aperta e immergersi nella bellezza del paesaggio.

La collana dedicata al cicloturismo nel Bel Paese propone in questo nuovo titolo una serie di itinerari a lunga percorrenza, tra incantevoli panorami tutti da assaporare. Dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia e dall’Emilia-Romagna all’Umbria e alla Sicilia, 12 itinerari dedicati agli appassionati delle due ruote.

Attraverso il racconto di cicloturisti esperti, ogni itinerario presenta una descrizione dettagliata arricchita di splendide fotografie, box di approfondimento, mappa e informazioni utili.

“Il libro che fa musica” di Lizzy Doyle

In promozione fino al 15 aprile ci sono anche i bellissimi libri ed albi illustrati di Gallucci. Perché non approfittare per i tuoi bimbi? “Il libro che fa musica”, per esempio, è una proposta interattiva perfetta per un approccio originale, all’insegna della sinestesia.

Le pagine di questo libro sono pensate per stimolare la motricità fine e la coordinazione occhio-mano, ma anche come “fidget toy”, giochi antistress che favoriscono la concentrazione. Possono essere suonate come una chitarra, un tamburo, delle maracas… Un primo approccio all’energia della musica e al ritmo!

“Piccole cose meravigliose” di Cheryl Strayed

Anche i libri di PIEMME sono in offerta speciale fino al 28 aprile. Fra i vari titoli in promozione abbiamo selezionato “Piccole cose meravigliose”, una raccolta che sembra una sorta di breviario di vita.

L’autrice, resa celebre a livello internazionale dalla pubblicazione di “Wild “, ha tenuto per anni una rubrica online con lo pseudonimo di Sugar, rispondendo a migliaia di lettere accorate.

Il libro raccoglie gli scambi più belli e significativi della sua carriera. Con una scrittura inimitabile, Sugar risponde in modo quasi sempre diretto, ironico, spiazzante: non indora la pillola, non scivola nel sentimentalismo, ma rassicura i suoi lettori che nel cuore di caos, dolore, vergogna, delusione e rabbia c’è un senso, e che in quel senso si trova una possibilità di riscatto.

“Divergent” di Veronica Roth

Fino al 14 aprile, anche i libri di DeAgostini sono in offerta speciale. Fra i titoli che potrai accaparrarti con uno sconto del 20% troverai la saga di “Divergent”.

Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in cinque fazioni consacrate ognuna a un valore: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli Intrepidi, l’amicizia per i Pacifici, l’altruismo per gli Abneganti e l’onestà per i Candidi. Quando compie sedici anni, Beatrice è costretta a scegliere a quale fazione unirsi.

Prendere una decisione non è facile e il test che dovrebbe indirizzarla verso la strada a lei adatta, escludendo tutte le altre, si rivela inconcludente: in lei non c’è un solo tratto dominante, ma addirittura tre.

“Una storia” di Gipi

Coconino Press, col suo catalogo variegato e internazionale, è in promozione fino al 24 aprile. Fra i fumetti più belli che potrai avere a un prezzo speciale c’è “La storia”, uno dei più belli mai realizzati da Gipi.

“Dammi risposte complesse”. Inizia così Unastoria, con una presa di posizione contro chi cerca facili scorciatoie del pensiero e crede sia possibile sottrarre ogni livello di complessità all’esistenza, nei social network come nella vita reale. Silvano Landi, il protagonista, sembra non comprendere più la realtà.

È stato lasciato dalla moglie e viene ritrovato a vagare su una spiaggia. Ricoverato in un centro psichiatrico, passa le giornate disegnando ossessivamente due cose che ricorrono nelle sue visioni: una stazione di servizio e un grande albero spoglio.

“Vita in vendita” di Yukio Mishima

Concludiamo con la tradizionale, imperdibile offerta di Feltrinelli, che promuove il suo catalogo con “2 libri a 9,90€”. I titoli in sconto sono frutto di una nuova, attenta selezione che ingloba a Feltrinelli editore anche libri di Marsilio, Sonzogno e Crocetti e SEM.

“Vita in vendita” è uno dei romanzi più interessanti.

Questa è la storia di Hanio, un giovane copywriter che, colto da un improvviso disgusto per la vita, tenta il suicidio. Suo malgrado viene salvato, ma continua a desiderare di farla finita. Nella speranza di farsi uccidere, pubblica allora su un giornale un’inserzione per mettere in vendita la sua vita.

Si presentano vari candidati e ognuno lo trascina in un’avventura in cui lui fa di tutto per morire, senza mai riuscirci. È un susseguirsi di episodi, narrati con ritmo rapido e avvincente, che coinvolgono una serie di personaggi eccentrici, soprattutto femminili.

“Elettra” di Jennifer Saint

Anche “Elettra” fa parte della selezione di Feltrinelli per la promozione attiva da questo aprile.

La guerra di Troia è stata davvero combattuta soltanto dagli uomini? O ad affrontarla in prima linea sono state le donne – le mogli, le figlie, le sorelle e le madri –, scontrandosi con i loro sentimenti e i loro lati oscuri? Con l’esercito delle passioni, delle gelosie e delle fragilità nascoste?

Dopo lo straordinario successo di Arianna, Jennifer Saint torna ad ammaliarci con una brillante rivisitazione del mito, illuminando di nuova luce le vere protagoniste di questa intramontabile tragedia: vediamo bruciare l’ostinazione e la furia di Elettra, la figlia minore di Clitennestra e Agamennone, che attende con lealtà il ritorno del padre e cresce covando rancore nei confronti della madre…

“Il bambino e il cane” di Hase Seishu

Infine, un altro titolo per darti l’idea di quanto sia vasto e originale il catalogo pensato da Feltrinelli per la sua promozione, probabilmente una delle più allettanti del mese di aprile. “Il bambino e il cane”, originariamente fa parte del catalogo di Marsilio.

Sono passati sei mesi da quando il terremoto e lo tsunami hanno sconvolto il nord dell’isola di Honshu – . A Sendai, a ridosso delle Alpi giapponesi, davanti a un convenience store, il giovane Kazumasa trova un randagio e decide di prenderlo con sé.

Il cane, che risponde al nome di Tamon, diventa una preziosa compagnia per la madre affetta da demenza, restituendole i ricordi e la gioia di vivere. Un giorno Kazumasa rimane coinvolto in un incidente e non fa più ritorno a casa. Per Tamon comincia allora un viaggio lungo cinque anni:

© Riproduzione Riservata