Tutti freschi di stampa o in arrivo a breve nelle librerie italiane: ecco 5 gialli da leggere nel mese di aprile.

Fra i numerosi libri in uscita il prossimo mese, diversi appartengono al genere dei gialli. Se anche tu sei fra gli estimatori di intrighi, misteri e casi da risolvere, ecco la guida da non perdere, con i 5 libri gialli da leggere ad aprile.

5 libri gialli consigliati da leggere ad aprile

“Un animale selvaggio” di Joël Dicker

Appena uscito, “Un animale selvaggio” sancisce l’atteso ritorno di Dicker in libreria. Non puoi lasciartelo scappare se mi i gialli e se vuoi scoprire delle sfumature nuove dell’autore che ha già stregato milioni di lettori con i suoi lavori precedenti.

2 luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri.

Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno.

La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco. Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina. I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre.

“La freccia funesta” di M. C. Beaton

Se ami i gialli con protagonisti che non sono veri e propri detective, ti piacerà sicuramente “La freccia funesta”, in arrivo il 5 aprile.

Si può finire ammazzati in molti modi, però ritrovarsi cadavere in mezzo a un bosco, con una freccia nel petto e i pantaloni abbassati, è un modo di certo assai originale…

L’ispettore Wilkes non ha dubbi che si sia trattato di un terribile incidente: la vittima è stata colpita da una freccia scoccata nel corso di una dimostrazione di tiro con l’arco, avvenuta durante una fiera locale.

Come al solito, però, Agatha non è d’accordo: è stata lei a trovare agonizzante sir Godfrey Pride, un ricco possidente della zona, e l’uomo, prima di esalare l’ultimo respiro, ha disperatamente tentato di dirle qualcosa.

“La donna che fugge” di Alicia Giménez-Bartlett

Se invece apprezzi i gialli “esotici”, ti piacerà “La donna che fugge”.

Per i vicoli di Barcellona e dintorni tornano a investigare Petra Delicado e Fermín Garzón, coppia amata del giallo mediterraneo, fondata su intuito e battibecco.

Durante la settimana gastronomica di Barcellona il cuoco francese Christophe Dufour viene assassinato con due coltellate.

La pista seguita dai due poliziotti porta dritta nei loschi ambienti del narcotraffico alla ricerca di una misteriosa donna a capo della rete che alcuni testimoni hanno visto parlare con la vittima la sera prima dell’omicidio.

Un doppio finale a sorpresa stravolgerà tutte le attese e lascerà letteralmente scossi.

“Città in rovine” di Don Wislow

Genere diverso rispetto ai gialli che abbiamo visto finora per “Città in rovine”, un crime affascinante che ti terrà incollato alle pagine.

Danny Ryan è diventato ricco. L’ex operaio portuale, membro della mafia irlandese braccato dalla legge, è ora un rispettato uomo d’affari: un magnate dei casinò di Las Vegas e socio silente in un gruppo che possiede due hotel di lusso.

Insomma, ha tutto ciò che ha sempre voluto: una bella casa, un bambino che adora, una donna di cui potrebbe addirittura innamorarsi. Ma poi fa il passo più lungo della gamba. Quando cerca di comprare un vecchio albergo su un lotto di terra di prima qualità con l’intenzione di costruirci il resort dei suoi sogni, finisce per scatenare una guerra contro i potenti broker immobiliari di Las Vegas.

“Trudy” di Massimo Carlotto

Ed eccoci arrivati a “Trudy“, uno dei gialli più attesi per il mese di aprile.

Un ex commissario ai vertici di un’agenzia di security, una giovane di provincia il cui marito è scomparso. Due persone che vengono da mondi lontanissimi e che si ritrovano al centro di un intrigo di potere. Un gioco dove ognuno fa le sue mosse nell’ombra, mentre la posta sul tavolo diventa sempre più alta.

Dopo aver letto “Trudy”, camminando per strada ti verrà voglia di guardarti le spalle. Ludovica Baroni era una commessa. Poi un matrimonio che sembra quello giusto e la sua vita cambia. Quanto e come non l’avrebbe mai immaginato. Da un giorno all’altro l’uomo che ha sposato, uno dei più importanti commercialisti di Lecco, sparisce.

