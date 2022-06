Come raccontare la fisica ai ragazzi secondo Anna Parisi

a tutto volume

Raccontare la fisica ai ragazzi può essere impegnativo, ma allo stesso tempo divertente. Parola di Anna Parisi, autrice del libro “La fisica raccontata ai ragazzi” presentato a Ragusa per “A tutto Volume”. Si tratta di un’opera indispensabile che affronta la fisica in modo semplice, rigoroso e divertente, che è anche un sentito tributo alla capacità del pensiero umano di cercare di comprendere la natura e le sue meraviglie.

L’intervista ad Anna Parisi

La fisica raccontata ai ragazzi

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di farsi domande sul mondo in cui viviamo e sulle leggi che lo regolano. O di chiedersi come ha fatto Newton ad arrivare alla legge di gravitazione universale partendo solo da una mela. Per non parlare, poi, dell’emozione che deve aver provato Galilei quando ha puntato per la prima volta il cannocchiale contro il cielo…

La fisica raccontata ai ragazzi ci accompagna in un viaggio che indaga la struttura più profonda della materia dove a parlare sono in prima persona gli scienziati protagonisti. Ripercorrendo i loro ragionamenti, le osservazioni, i fallimenti e i successi, gli autori ricostruiscono le tappe principali delle rivoluzioni scientifiche che hanno cambiato il nostro modo di guardare e capire il mondo.