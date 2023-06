Esiste un futuro per l’umanità oltre la Terra? Risponde l’astrofisico Amedeo Balbi

Share on Email

Nel corso del festival “A Tutto Volume“, Amedeo Baldi è stato protagonista di una lezione di astrofisica che ha appassionato e coinvolto il pubblico presente.

Intervista ad Amedeo Balbi

Intervistato da Giada Giaquinta, Amedeo Baldi ha parlato del suo libro “Su un altro pianeta“, una riflessione profonda sul senso della scienza, sui limiti del progresso e sul rapporto fra l’Universo e l’umanità, un invito ad apprezzare la bellezza e la straordinarietà della nostra casa nel cosmo.

A Tutto Volume

Amedeo Baldi è tra i protagonisti del festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”, un importante evento culturale per la città e per la Sicilia intera. La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e internazionale, partecipare a dibattiti e conferenze, nonché assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo.