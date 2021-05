La storia

Era l’aprile del 1917 quando gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania e all’Austria. Durante i reclutamenti, moltissimi volontari erano ragazzi e giovani studenti, tra loro si presentò anche Ernest Hemingway, allora solo diciannovenne. A causa di un difetto alla vista venne arruolato come autista di ambulanza e mandato a Fossalta di Piave. È in questa occasione che conoscerà la bella Agnes Von Kurowsky, infermiera ventiseienne della Croce Rossa Americana all’ospedale di Milano.

Il primo incontro

Nella notte tra l’8 e il 9 Luglio 1917, mentre dispensava sigarette e cioccolata ai militari in trincea, fu ferito da un mortaio austriaco. Il 15 Luglio venne trasportato con un treno a Milano, dove aveva sede l’ospedale della Croce Rossa Americana, qui conobbe Agnes. Grazie alle sue cure riuscì ad evitare che Hemingway perdesse la sua gamba. Il giovane Ernest restò in convalescenza a Milano per i successivi tre mesi, lei gli dava una mano per aiutarlo a riacquistare sensibilità alla gamba ferita, lui le faceva una corte spietata. Nonostante Agnes ricevesse molte avances, solo Hemingway riusciva a metterla in imbarazzo per i suoi regali e i suoi bigliettini, che lei però accettava molto volentieri.

La separazione

Una volta dimesso dall’ospedale Hemingway tornò a Bassano del Grappa, Agnes lo raggiunse e lui si fece promettere che una volta tornati in America si sarebbero sposati. Una volta terminato il servizio militare volontario, nel gennaio 1919, Hemingway tornò in America a Oak Park, dove ricominciò a scrivere. Lui e Agnes mantennero per qualche mese unna corrispondenza, ma a marzo dello stesso anno una lettera di Agnes mise fine alla relazione «Ernie, caro ragazzo… sono e sarò sempre troppo vecchia, e questa è la verità, e non posso dimenticare il fatto che tu sei solo un ragazzo, un bambino. Tra l’altro, credo di stare per sposarmi».

Come reagire alle difficoltà, la lezione di Ernest Hemingway Con questa frase, Ernest Hemingway ci esorta a non arrenderci, neppure quando gli ostacoli che la vita ci pone davanti sembrano insormontabili

Questione di destino

Siamo nel 1951, Ernest Hemingway è ormai uno scrittore famoso. Agnes, intanto, trova lavoro in una libreria a Key West, in Florida. Hemingway torna spesso nella sua casa di Key West, dove spesso trova la giusta ispirazione. Il destino ci riprova, li porta nello stesso luogo, ma i due non si incontreranno più.

“Addio alle armi” di Hemingway

Il romanzo “Addio alle armi” racconta una storia di guerra e di amore. La guerra di cui si parla è la Prima Guerra Mondiale, più precisamente si parla della Battaglia di Caporetto. Il protagonista è Frederic Henry, un giovane americano arruolatosi nell’esercito italiano come volontario: ha il grado di tenente e si occupa delle ambulanze e del trasporto dei feriti. Il suo migliore amico è il medico Rinaldi che in quel periodo sta corteggiando un’infermiera inglese, Catherine Barkley, che ha perduto il fidanzato l’anno precedente, ma quando presenta la ragazza a Frederic tra i due scatta un’attrazione che per l’americano è solo estetica mentre per la britannica è qualcosa di più romantico e profondo.

Photo Credit: John F. Kennedy Presidential Library and Museum