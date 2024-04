5 romanzi rosa da leggere ad aprile

Share on Email

Fra titoli che ispirano primavera e altri appena usciti in libreria, scopriamo insieme 5 romanzi rosa perfetti da leggere questo aprile.

La lettura è un piacere da assaporare in qualsiasi momento dell’anno, ma ci sono particolari periodi ai quali è possibile accostare un genere specifico: così infatti è per il mese di Aprile, in cui entriamo sempre più nella stagione primaverile, le cui atmosfere ci richiamano alla mente i romanzi rosa, genere molto apprezzato dalle lettrici.

Se alcuni sono ambientati in primavera, altri sono appena usciti e stanno riscuotendo un grande successo: ecco 5 romanzi rosa perfetti da leggere ad Aprile.

5 romanzi rosa consigliati da leggere ad Aprile

“Game of Titans” di Hazel Riley

Esce ad aprile l’atteso sequel dei college romance nati dalla penna di Hazel Riley.

Da quando Haven ha incontrato la pazza famiglia Lively, la sua vita è cambiata. Dopo aver rinunciato all’incontro con Hades e ai soldi, la ragazza ha un’ultima opportunità per saldare i debiti del padre: cedere ai giochi dei Titani Crono e Rea, sull’Olimpo. Entrare nel Labirinto del Minotauro potrebbe essere infatti l’occasione per chiudere ogni conto in sospeso.

Nessuno può rivelarle cosa si nasconde dentro quel luogo misterioso, ma Haven è determinata a vincere. Come Teseo sconfisse il Minotauro alleandosi con Arianna, però, anche lei deve capire di chi fidarsi…

“Lo spezzacuori” di Alicia Kingsley

Un’altra lettura perfetta per questo aprile se ami i romanzi rosa è “Lo spezzacuori”; appena uscito in libreria, ha sancito il ritorno di Felicia Kingsley sugli scaffali dedicati alle novità. Non puoi perdertelo se ami il genere. Questo, fra l’altro, è ben diverso dagli altri lavori della scrittrice. Originale, creativo, pronto a sfidare norme e preconcetti del romance.

Autore bestseller ribelle e caotico, Blake Avery fa impazzire chiunque graviti nella sua orbita: dall’agente all’editor, dagli addetti stampa ai grafici.

Così, l’editore, che non ne può più di sentire lamentele sul suo conto, obbliga Blake a seguire una serie di sedute di psicoterapia per gestire i problemi di disciplina. Una cosa è certa: Blake non pensa di avere alcun tipo di problema e non ha nessuna voglia di farsi esaminare da uno “strizzacervelli”.

“The brightest light” di Lisina Coney

Primaverile per il titolo e i colori, uscito questo aprile in libreria, “The brightest light” è una proposta leggera che ti conquisterà.

A soli ventidue anni, Grace Allen si è posta un obiettivo ambizioso: affrontare il suo passato traumatico e superare ogni timore, decidendo così di prendere in mano le redini della sua vita. In questo percorso di rinascita, il destino le presenta Samuel Callaghan. Con una corporatura intimidatoria, un corpo ricoperto di tatuaggi, otto anni in più di lei e la responsabilità di una sorellina affidata alle sue cure, Cal è decisamente una sorpresa inaspettata.

“Cose che teniamo solo per noi” di Lucy Score

Se gli altri titoli presenti in questo articolo sono delle novità in arrivo in libreria questo aprile o uscite da pochissimo, “Cose che teniamo per noi” risulta perfetto perché è misterioso e fresco al tempo stesso.

Lina arriva nella sperduta città di Knockemout, in Virginia, con più segreti che bagagli. Il suo obiettivo è semplice: rimediare a uno scivolone professionale, dare un nuovo impulso alla sua carriera, e poi lasciare al più presto quel remoto angolo d’America. Ma non ha fatto i conti con il nuovo vicino di casa…

Nash Morgan è un poliziotto modello. Il classico supereroe senza mantello che non si tira indietro quando si tratta di aiutare gli altri. Il problema è che, da quando è in convalescenza forzata per una ferita da arma da fuoco, il ragazzo d’oro ha lasciato il posto all’ombra di sé stesso.

Cinico, perseguitato dagli incubi e tormentato dagli attacchi di panico, evita con cura ogni contatto umano per nascondere la sua sofferenza. Lina, dal canto suo, è quanto di più lontano dalla classica brava ragazza della porta accanto.

“Notte numero zero” di Rebecca Quasi

Torniamo a parlare di libri che sono in procinto di uscire o che sono stati pubblicati da poco. “Notte numero zero” è in libreria da solo un mese. È romantico, dolce, ammaliante… Sceglilo se per questo aprile scegli un libro che riflette sul tempo che passa e sul destino.

Dicembre 2015.

Costanza e Mario, due sconosciuti, sono bloccati all’aeroporto di Londra-Stansted a causa di una bufera di neve. Lei gioca a scacchi da sola, lui la spia con curiosità perché Costanza, oltre ad avere le clavicole più spettacolari che Mario abbia mai visto, durante la partita confabula con l’alfiere nero.

Dallo stalking passano a giocare insieme e, quando tutti i voli vengono annullati per il maltempo, i due decidono di dividere prima un taxi e poi una camera d’albergo.

Prende vita così una notte indimenticabile, quella che per entrambi diventerà la “Notte numero zero”. Il giorno successivo, atterrati all’aeroporto Marconi di Bologna, Mario e Costanza si salutano certi che non si incontreranno mai più.

Aprile 2018. Mario è sposato da nove mesi. Un pomeriggio, si imbatte per caso in un fondoschiena inconfondibile…

