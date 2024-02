5 romanzi da leggere per “ricaricare le batterie”

Dopo le feste, che ci hanno un po’ scombussolato, sono arrivati un interminabile mese di gennaio, per alcuni traumatico per via dei “nuovi inizi”, e un mese di febbraio che ci sta facendo desiderare tanto la primavera, fra strascichi di malanni stagionali e giornate che si allungano.

Se anche tu ti senti lento, infiacchito dall’inverno e dalla sua flemma, dovresti leggere uno dei romanzi che ti suggeriamo in questo articolo.

5 romanzi da leggere per ricaricarsi e ritrovare le energie

Ecco 5 romanzi perfetti da leggere per ricaricare le batterie e ritrovare le energie perdute.

“Lune di miele” di Chuck Kinder

Il primo dei 5 romanzi che ti suggeriamo per ricaricare le batterie è un mix di realtà e finzione. Una storia che ti farà restare incollato alle pagine e che ti trasmetterà talmente tante emozioni da lasciarti in un turbinio di energia.

Ralph Crawford e Jim Stark sono scrittori, ma sono soprattutto amici che condividono sogni di libertà e successo e sbarcano il lunario nella California decadente e modaiola degli anni Settanta. Sopravvivendo a povertà, sbronze colossali, bollette da pagare, assegni scoperti, piatti e insulti che volano, i due passano da un bar all’altro, scappano, si ritrovano, s’innamorano. Ma quello che sembrano fare più volentieri i protagonisti di “Lune di miele” è tradire.

Puoi leggere “Lune di miele” senza sapere che uno dei personaggi principali è ispirato a Raymond Carver: puoi leggerlo senza sapere che Chuck Kinder è Grady Tripp, protagonista di Wonder Boys; che ci sono voluti venticinque anni per scriverlo. Qualsiasi cosa tu sappia, il risultato non cambia: questo è uno di quei romanzi che finiscono per avvolgerti con la sua straripante energia narrativa e la tenera incoscienza dei suoi personaggi.

“Paradiso siciliano” di Palma Pellegrini Torre

I romanzi che fanno parte della “Saga dei vulcani” sono vivaci, seducenti. Trasportano in un mondo in cui, di sicuro, l’energia non manca. Te ne accorgerai subito.

È una piovosa giornata di ottobre del 1948 quando a Stromboli approda una giovane donna. Il suo nome è Ada Vittoria Valeri, e viene da Milano per ricoprire l’incarico di maestra elementare. Con sé porta solo una grossa valigia e un segreto altrettanto grande nel cuore. Nella piccola comunità di pescatori e contadini dell’isola, la presenza di una donna sola, attraente, suscita sussulti e dicerie.

“Non ci sono solo le arance” di Jeannette Winterson

Dei 5 romanzi che abbiamo selezionato per chi ha bisogno di ricaricare le batterie, c’è l’emozionante “Non ci sono solo le arance”, in cui la scoperta dell’identità e della sessualità si mescola al desiderio di ribellione e di libertà.

Adottata da una famiglia religiosissima della provincia inglese – dove «i pagani sono dappertutto, specialmente alla porta accanto» – la piccola Jeanette impara tutto sulle sacre scritture ma niente sul resto del mondo. Inventiva e ingenua la ragazza sconcerta le insegnanti ricamando minacciosi versetti biblici e preparandosi con impegno a un futuro da missionaria.

Ma invece della vocazione le giunge l’amore, nella forma imprevista di una coetanea, cosa che, nella comunità, fa subito sospettare un intervento diabolico.

“I figli della mezzanotte” di Salman Rushdie

Ti trasporta in un tempo e in un luogo lontani da noi. Ti fa sentire partecipe di una storia a metà fra il sogno e la realtà. “I figli della mezzanotte” non poteva mancare fra i romanzi “energetici” che ti suggeriamo oggi: racconta con vividezza una generazione di giovani desiderosi di libertà, a cui la voglia di fare e il potere di fare non mancano di certo.

I “figli della mezzanotte” sono i bambini nati il 15 agosto 1947, allo scoccare della mezzanotte: il momento, cioè, in cui l’India proclamò la propria indipendenza. Possiedono tutti doti straordinarie: forza erculea, capacità di diventare invisibili e di viaggiare nel tempo, bellezza soprannaturale.

Ma nessuno è capace di penetrare nel cuore e nella mente degli uomini come Saleem Sinai, il protagonista di questo romanzo che, ormai in punto di morte, racconta la propria tragicomica storia; una vicenda surreale attorno a cui si dipana una saga familiare, un canto corale sullo sfondo della storia dell’India del Ventesimo secolo.

“Le ragazze Monroe” di Antoine Volodine

Infine, se ti stuzzica l’idea di leggere romanzi un po’ più particolari, ti consigliamo un fantastico noir metafisico che di energia e irriverenza è strabordante: “Le ragazze Monroe”.

In un mondo sopravvissuto alla catastrofe militare e politica, dove l’umanità residua popola un immenso ospedale psichiatrico, Monroe, ex membro del Partito eliminato anni addietro in seguito a delle lotte interne, organizza dall’aldilà un commando di terroriste per sovvertire l’ordine costituito e scatenare la rivolta.

La Polizia e i Servizi segreti braccano le ragazze all’interno dell’ospedale e cercano di introdurre alcuni agenti nel mondo dei morti per far fuori Monroe e salvare il Partito. Ma gli infiltrati messi sulle loro tracce, che utilizzano tecniche sciamaniche e sofisticatissime attrezzature paranormali, sono pervasi da dubbi e fiaccati da un rassegnato disincanto.

