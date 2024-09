I romanzi rosa, negli ultimi anni, hanno acquistato sempre più risonanza: mescolando più generi fra loro, raccontando storie contemporanee o anche passate, hanno saputo conquistare un pubblico vastissimo anche fra chi, di solito, non era avvezzo alla lettura. Oggi è Tiktok a trainare il mercato dei romance, e a raccontarne in modo attuale e rapido le infinite sfumature. Se anche tu sei un amante del genere e per il tuo autunno sei alla ricerca di un buon romance da leggere di ritorno dalla scuola o dal lavoro, continua a leggere il nostro articolo: ecco 5 libri romance perfetti da leggere questo autunno.

5 libri romance da leggere questo autunno

“Limitless” di Karim B.

“Limitless” è il primo volume di una serie che promette di diventare un vero best seller fra gli amanti del romance con tratti dark. Uscito di recente in libreria, è perfetto per una lettura d’autunno: il romance è, infatti, ambientato fra i banchi di scuola e inizia con l’inaugurazione del nuovo anno scolastico.

È il primo giorno dell’ultimo anno di liceo alla San Moris e Sky Miller non vede l’ora di realizzare il suo sogno di scappare da New York, lontano da quel palazzo fatiscente del Bronx in cui è cresciuta.

La vita, con lei e i suoi fratelli, Jake, Dean e Will, non è stata clemente: abbandonati dai genitori quando erano ancora piccoli, hanno dovuto rimboccarsi le maniche. Le cose si complicano quando tra i corridoi della scuola Sky rincontra Trevor De Marco. Sono passati cinque anni dall’ultima volta che l’ha visto, il giorno in cui è stato arrestato per l’assassinio del padre, Bruno De Marco, all’epoca l’uomo più temuto del quartiere, che aveva reso la vita del figlio un incubo.

I fratelli Miller conoscono Trevor da quando sono bambini, sanno che quel gesto estremo è stato per difesa personale, ma nessuno ha creduto a loro e la chiamata di Sky alla polizia è costata al ragazzo il carcere.

E forse ha compromesso per sempre il loro rapporto. Trevor, bello da togliere il fiato, non è cambiato in questi anni e non ha intenzione di perdonare la ragazza. Con l’appoggio dei Raiders, ora di nuovo al completo, i Miller non avranno vita facile. Ma quando arriverà un nemico comune, i fratelli Lacroix, forse per loro ci sarà una nuova occasione per riconciliarsi…

“La discendente del ladro” di Giulia Modugno

Se ami i romanzi rosa con tratti fantasy, non puoi perderti il romanzo d’esordio di Giulia Modugno, che mescola perfettamente romance e fantasy in una storia appassionante appena uscita in libreria.

Nailyn, rimasta orfana, ha trovato in Jak la sua unica famiglia. I due, soli al mondo, gironzolano per le strade dei bassifondi di Vartadis vivendo di furti ed espedienti. La loro temerarietà, però, li mette presto in pericolo: quando sottraggono un candelabro d’oro dalla casa di un ricco mercante, diventano subito dei ricercati.

Tra depistaggi, inseguimenti e la fuga a bordo di un veliero di pirati, avrà inizio un’avventura rocambolesca che condurrà Nailyn alla scoperta della sua identità: perché i suoi occhi rossi destano tanti sospetti? È davvero lei la famosa Discendente del Ladro, colui che ha rubato le tre Spade in cui sarebbe racchiusa tutta la magia del mondo, adesso costretta in un sonno senza fine?

Un altro titolo perfetto per chi ama il fantasy e il paranormale all’interno della cornice dei romanzi rosa? “L’incanto della biblioteca d’agrifoglio”, pubblicato lo scorso 3 settembre.

Ladra capace e scaltra, Kierse non si fa scrupoli per sopravvivere in una New York in cui esseri umani e mostri convivono da tempo. Una notte, si intrufola in una grande dimora vittoriana per rubare un prezioso anello di diamanti. All’improvviso, qualcosa va storto e lei si trova intrappolata in una biblioteca con un mostro.

Non può scappare. Non può nascondersi. E Graves, questo il nome del proprietario della dimora, ha tutto il diritto di ucciderla. Violando la proprietà, Kierse ha infatti infranto il fragile trattato di pace tra mostri e umani, che impedisce la reciproca distruzione. Ma invece di toglierle la vita, Graves fa l’inaspettato: le offre un lavoro.

Una possibilità per scoprire chi è veramente. Kierse ha sempre saputo di essere diversa e, sebbene con qualche riserva, accetta la proposta. Inizia così un addestramento con Graves, che ben presto si accende di passione. Ma se le leggende sono vere, nel mondo ci sono cose più oscure dei mostri. E Kierse e Graves stanno per incontrarle

“Una proposta conveniente” di Mimi Matthews

Se invece la tua passione sono i romanzi rosa regency, ti suggeriamo per questo autunno “Una proposta conveniente”.

Helena Reynolds farebbe di tutto per scappare dalla sua vita a Londra, anche se ciò comporta raggiungere una remota tenuta sulle scogliere del North Devon e sposare un perfetto sconosciuto.

Greyfriar’s Abbey, però, non è il tipo di rifugio che aveva immaginato. E l’ex capitano dell’esercito Justin Thornill – per quanto sia alto, tenebroso e bello in modo devastante – è tutto fuorché un eroe romantico.

“Arcadia” di Erin Doom

Infine, un attesissimo ritorno tutto made in Italy: Erin Doom torna i primi di ottobre con il secondo volume di “Stigma”, in tempo per le tue letture d’autunno.

Ci sono ferite che ci condannano all’inferno. Ci sono sorrisi che racchiudono tutto il paradiso. Mireya e Andras sono ben lontani dall’essere i personaggi di un sogno perfetto.

La vita li ha feriti e segnati, e li ha convinti che nessun lieto fine li attende. Andras sa di essere un’anima dannata, un angelo caduto come quello di cui porta il nome, capace di fare solo del male alle persone a cui tiene. Un trauma doloroso lo tormenta e il padre crudele torna prepotentemente nella sua vita, deciso a rovinargliela una volta per tutte.

Mireya lotta per i suoi miracoli con le unghie e con i denti, con la speranza di riuscire a salvare la madre in bilico tra la guarigione e una ricaduta nella dipendenza da cui non potrà più tornare indietro. Senza contare che l’ombra di Coraline incombe: che fine ha fatto la ragazza? Potrebbe riapparire da un momento all’altro e riprendersi il ruolo di protagonista che le spetta?

Eppure, nonostante il destino sembri remare contro, il sentimento tra i due continua a crescere come un fiore, testardo e disperato, spaccando la terra e insinuandosi tra le crepe aride dei loro cuori. È il momento di scoprire se l’amore può guarire le cicatrici o se questa, invece, è un’altra storia.

