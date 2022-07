Allenare la mente

Dallo studio delle costellazioni ai segreti del marketing, ecco l’iniziativa del Sole 24 Ore, che propone 5 libri per allenare in modo originale il cervello mentre ci si diverte.

5 libri per allenare la mente in estate, in modo originale e spaziando da un argomento all’altro, dall’astronomia ai misteri del marketing: è questa l’idea che sta dietro al progetto del Sole 24 Ore, che per tutto il mese di agosto proporrà in edicola 5 libri molto interessanti di cui scopriremo a breve i dettagli.

In particolare, Il Sole 24 Ore per l’estate proporrà 3 volumi per allenare in modo originale il cervello mentre ci si diverte; uno per studiare le costellazioni e uno per approfondire i segreti del marketing. Ogni volume resterà in edicola per un mese.

5 libri per allenare la mente in estate

Ecco i 5 libri per allenare la mente protagonisti dell’iniziativa estiva del Sole 24 Ore.

COMPITI DELLE VACANZE PER AMANTI DEI LIBRI, di Massimo Roscia

Il primo dei 5 libri per allenare la mente in uscita quest’estate con Il Sole 24 Ore è “Compiti delle vacanze per amanti dei libri”.

Maestri, amanti, confidenti, compagni di viaggio, amici. I libri sono questo e tanto altro ancora. Ci aiutano a conoscere, scoprire, evadere, sognare, creare legami, consolarci, porci domande e trovare risposte, arricchirci, sfamarci e dissetarci, sentirci parte di un tutto. Sono un un investimento, una passione, un gioco.

Già, in fondo i libri sono anche un gioco. Ed è per questo che Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da sabato 30 luglio il volume “Compiti delle vacanze per amanti dei libri” di Massimo Roscia. Cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzeranno.

Insomma, un modo originale, simpatico e intelligente per trascorrere qualche ora, mettersi alla prova, tenere allenata la mente e, al tempo stesso, rinfrescare la memoria; un modo diverso per nutrirsi e divertirsi. Il volume sarà disponibile in edicola per un mese da sabato 30 luglio al prezzo di 9,90€ oltre al quotidiano.

STRATEGICA MENTE di Nicoletta Carbone e Giuseppe Alfredo Iannoccari

Cosa c’è di meglio che sentirsi mentalmente efficienti e brillanti? Quali sono gli strumenti più importanti per affrontare oggi le sfide personali, sociali e professionali?

Trovare le parole giuste al momento giusto, avere una memoria pronta e fedele, abilità di ragionamento rapide ed efficaci, oltre a una buona dose di creatività e di flessibilità mentale, sono le condizioni che fanno sentire le persone efficienti e competenti, in grado di far fronte con sicurezza ai mille impegni che la vita impone.

Metodi all’avanguardia per esercitare la memoria e il ragionamento sono quelli proposti dal libro “Strategica Mente. Istruzioni ed esercizi pratici per un cervello vincente a tutte le età” della giornalista e conduttrice su Radio 24 di Obiettivo salute Nicoletta Carbone e del neuropsicologo Giuseppe Alfredo Iannoccari.

Fra i 3 libri della collana che favoriscono l’esercizio mentale, “Strategica Mente” esplora come funzionano i meccanismi della mente e del cervello, illustra quali sono le migliori strategie per utilizzarli al meglio e renderli ancora più potenti e propone più di 150 esercizi pratici di Ginnastica Mentale® per sviluppare le abilità che rendono efficienti, capaci e sicuri nella vita personale e professionale.

Per conoscere i segreti di mente e cervello, adottare le giuste strategie e allenare la mente non solo sarà efficace, ma anche gratificante e divertente.

Il libro Strategica Mente è in edicola da sabato 30 luglio per un mese con Il Sole 24 Ore al costo di € 12,90; in libreria dal 5 agosto a € 16,90 ed in ebook al prezzo di € 9,99.

COSTELLAZIONI, GUIDA ILLUSTRATA DI ASTROLOGIA di Carlota Santos

Ecco il terzo dei 5 libri in uscita quest’estate con Il Sole 24 Ore, che porta in edicola per un mese da sabato 6 agosto la guida astrologica “Costellazioni. Guida illustrata di astrologia” di Carlota Santos.

Andata a ruba nel resto del mondo, la guida è pensata graficamente quasi come un antico compendio di astrologia e alchimia ritrovato in soffitta, una guida visuale in cui l’autrice, e illustratrice, invita i lettori a immergersi in un mondo affascinante e ricco di mistero, con l’obiettivo ambizioso di comprendere meglio noi stessi e l’universo che ci circonda.

Fra le pagine di questo libro il lettore potrà conoscere la cosmologia, le carte astrali (magari capendo come realizzare la propria), riconoscere le qualità e i punti di forza dei segni zodiacali, gli ascendenti, le figure più note, o quelle più curiose, legate al mondo delle stelle e naturalmente della mitologia antica.

Con tanto umorismo e una buona dose di ironia, oltre a una solida conoscenza in materia, l’autrice Carlota Santos ci racconta le fasi lunari, le compatibilità fra i segni zodiacali, l’influsso dei pianeti nelle nostre vite e molto altro, svelandoci fra una pagina e l’altra quali potrebbero essere l’attore o l’attrice più affini al nostro segno, oppure che tipo di musica potremmo apprezzare.

Il volume resterà in edicola per un mese al prezzo di 12,90€ oltre al quotidiano.

Fra i 5 libri che usciranno con Il Sole 24 Ore quest’estate per allenare la mente, il più “giocoso” è senza dubbio “Giochi da grandi”.

In edicola per un mese con Il Sole 24 Ore da sabato 13 agosto “Giochi da grandi. Passatempi, letture, enigmistica per prendersi una pausa”. Quiz, rebus, enigmistica, curiosità, riferimenti e aneddoti su musica, cinema, costume & società: questo “quaderno delle vacanze” raccoglie circa 100 giochi, pensati per passare ore e ore di spensieratezza, allenando il cervello mentre ci si diverte.

Si differenzia, però, dall’enigmistica più tradizionale grazie a un piglio umoristico e decisamente “pop”. Che si tratti delle più classiche “parole crociate”, di un rebus o di un originale “indovina chi” pensato sui personaggi della serie TV preferita, ogni tipologia di lettore troverà il gioco più adatto.

Sfide da completare non necessariamente sotto l’ombrellone o in montagna, ma anche in giardino, al parco o comodamente sul divano. Per ricordarsi che la vacanza è, prima di tutto, uno stato mentale. Un quaderno dal sapore vintage pensato per gli appassionati di enigmistica, ma anche per chiunque voglia prendersi una pausa dal cellulare o dalla televisione, rimettendo in moto il cervello in modo originale.

Il volume resterà in edicola per un mese al prezzo di 7,90€ oltre al quotidiano.

QUESTO È IL MARKETING di Seth Godin

Ed eccoci arrivati all’ultimo dei 5 libri pensati per allenare la mente in estate, dedicato al marketing.

“Questo libro cambierà radicalmente le domande che vi ponete, le cose a cui prestate attenzione e, più di tutto, cambierà ciò che siete in grado di realizzare. Vi aiuterà a migliorare le cose realizzando cose migliori. Il vostro lavoro conta. Fatevi sentire”, Seth.

Sulla quarta di copertina Seth Godin spiega con poche parole il suo pensiero, che è poi diventato un manifesto. Da anni Seth Godin ispira milioni di lettori, professionisti, imprenditori e appassionati di marketing ed è per questo che Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da sabato 20 agosto “Questo è il marketing.

Non puoi essere visto finché non impari a vedere” un testo chiave nel mondo del business, uno dei suoi libri più noti sulla materia che ha raccolto uno straordinario successo in Italia e nel mondo: un manifesto fresco, rigoroso e diretto che racchiude il cuore della visione dell’autore.

Per Godin “è ora di fare del marketing un uso migliore” iniziando ad utilizzarlo per risolvere i problemi della gente anziché inondare di spam le caselle di posta dei clienti. È ora di smetterla di confondere le metriche dei social media con le autentiche relazioni; di spendere soldi per rubare un minuto di attenzione al cliente, per l’autore fare marketing vuol dire migliorare il mondo.

In questo volume l’autore spiega che il vero marketing affonda le sue radici nella generosità, nell’empatia e nella partecipazione emotiva. Fondamentale per Godin è identificare la più piccola nicchia di mercato capace di sostenere il proprio business per poi costruire con essa fiducia e consenso. E soprattutto dare agli altri strumenti, storie e percorsi che li aiutino a raggiungere i propri obiettivi.