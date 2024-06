Share on Email

Se ami leggere storie che nascondano colpi di scena, finali ad alta tensione o semplicemente una trama originale, sei un lettore alla ricerca di emozioni forti, di libri che lascino il segno non solo per il messaggio e lo stile, ma anche per l’architettura che gli autori sono riusciti a mettere su con maestria.

In questo articolo ti suggeriremo 5 libri perfetti da leggere se cerchi una trama sorprendente. Non solo thriller, che per forza di cose sono spesso caratterizzati da tale peculiarità, ma anche romanzi sci-fi, noir ed epopee figlie del genere del realismo magico. Diamo inizio alle danze!

5 libri da leggere con una trama sorprendente

“Infinite Jest” di David Foster Wallace

In molti lo annoverano fra i libri che andrebbero letti almeno una volta nella vita. “Infinite Jest” di David Foster Wallace ha una trama e uno stile unici nel loro genere. Non esistono opere che assomiglino a questa. Impossibile prevedere gli sviluppi della trama finché non si sia letto tutto il libro. Impossibile staccarvisi, quasi.

Te lo consigliamo se ami i romanzi sci-fi e se hai voglia di qualcosa davvero fuori da ogni schema.

In un futuro non troppo remoto e che somiglia in modo preoccupante al nostro presente, la merce, l’intrattenimento e la pubblicità hanno ormai occupato anche gli interstizi della vita quotidiana.

Il Canada e gli Stati Uniti sono una sola supernazione chiamata ONAN, il Quebec insegue l’indipendenza attraverso il terrorismo, ci si droga per non morire, di noia e disperazione. E un film perduto e misterioso, “Infinite jest”, dello scomparso regista James Incandenza, potrebbe diventare un’arma di distruzione di massa…

“Le sette morti di Evelyn Hardcastle” di Stuart Turton

Non vogliamo svelarti troppo della trama de “Le sette morti di Evelyn Hardcastle”. Ti raccontiamo solo che si tratta di una lettura misteriosa e incredibilmente avvolgente che non cessa di sorprendere, nemmeno quando il delitto sembra essere stato compiuto definitivamente.

Blackheath House è una maestosa residenza di campagna cinta da migliaia di acri di foresta, una tenuta enorme che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è pronta ad accogliere gli invitati al ballo in maschera indetto da Lord Peter e Lady Helena Hardcastle.

Gli ospiti sono membri dell’alta società, ufficiali, banchieri, medici ai quali è ben nota la tenuta degli Hardcastle. Diciannove anni prima erano tutti presenti al ricevimento in cui un tragico evento – la morte del giovane Thomas Hardcastle – ha segnato la storia della famiglia e della loro residenza, condannando entrambe a un inesorabile declino.

Ora sono accorsi attratti dalla singolare circostanza di ritrovarsi di nuovo insieme, dalle sorprese promesse da Lord Peter per la serata, dai costumi bizzarri da indossare, dai fuochi d’artificio.

Alle undici della sera, tuttavia, la morte torna a gettare i suoi dadi a Blackheath House. Nell’attimo in cui esplodono nell’aria i preannunciati fuochi d’artificio, Evelyn, la giovane e bella figlia di Lord Peter e Lady Helena, scivola lentamente nell’acqua del laghetto che orna il giardino antistante la casa. Morta, per un colpo di pistola al ventre…

“Espiazione” di Ian McEwan

In questo libro, ciò che rende la trama così sorprendente e imprevedibile è l’interpretazione soggettiva degli eventi. Uno dei romanzi più intensi di Ian McEwan.

A tredici anni un amore che sboccia può sembrare un plagio. Una ragazzina che assiste a una violenza può convincersi di aver riconosciuto il responsabile e far condannare un innocente, rovinandolo e rovinandosi. Perché tutta la vita sarà segnata dalle conseguenze.

La ragazzina crescerà, diventerà una scrittrice, ma non si libererà del peso dell’ingiustizia inferta a un innocente, alla propria sorella innamorata e in fin dei conti anche a se stessa.

“L’amore bugiardo” di Gillian Flynn

“L’amore bugiardo” è uno dei titoli più citati quando si parla di opere con una trama ricca di colpi di scena. Si tratta, in questo caso, di un thriller da manuale, che ha al centro l’amore e i suoi lati più tenebrosi.

Amy e Nick si incontrano in una gelida sera di gennaio. Uno scambio di sguardi ed è subito amore. Lei è la ragazza perfetta, bella e spigliata. Lui ha uno sguardo sornione e affascinante.

Sono felici, li attende un futuro meraviglioso. Qualche anno dopo però tutto è cambiato: da Brooklyn sono finiti in uno sperduto angolo del Missouri, da giovani professionisti in carriera ora sono disoccupati alla deriva, lui proprietario di un bar, lei casalinga in una città di provincia. Fino a che, la mattina del loro quinto anniversario, Amy scompare…

“Whale” di Cheon Myeong-kwan

Infine, un libro che fa dell’imprevedibile e dell’originalità la sua caratteristica principale. Tutto, dalla trama ai personaggi, rende “Whale” una lettura incredibile. Anche il genere dell’opera è difficilmente categorizzabile: una straordinaria epopea coreana che racconta la storia – intrecciata – di tre donne che sembrano vivere in un mondo liminale, al confine fra sogno e realtà.

Ambientato in Corea del Sud, Whale segue le vite dei suoi personaggi mentre si intrecciano nel meraviglioso mondo creato da Cheon Myeong-Kwan.

Una donna vende sua figlia a un apicoltore di passaggio per due vasetti di miele. Una bambina di quindici chili nasce nel cuore dell’inverno ma viene chiamata “Ragazza della primavera”. Una tempesta abbatte il tetto di un ristorante fatiscente per rivelare una fortuna nascosta.

Un cinema a forma di balena custodisce i sogni di un’intera famiglia. Geumbok, che ha inseguito un brivido indescrivibile sin da quando ha visto per la prima volta una cresta di balena nell’oceano; sua figlia Chunhui, che comunica con gli elefanti e con nessun altro; e una donna capace di controllare le api con un fischio.

Con una trama traboccante di sorprese e di cupo umorismo, Whale è una satira e un’avventura dallo slancio epico, scritta da una delle penne più originali della letteratura internazionale.

© Riproduzione Riservata