Libri: 15 consigli su come rendere l’anno nuovo più ricco di lettura

Un altro anno è quasi passato e se non si è soddisfatti del tempo dedicato alla lettura, possiamo aiutarti a fare di più. I libri possono aiutarci a migliorare il nostro stato d’animo e a sviluppare i nostri interessi.

Ecco perché ti proponiamo attraverso i suggerimenti raccolti su internet e grazie al coinvolgimento di alcuni “lettori forti”, italiani e internazionali, quali possono essere gli stimoli giusti per leggere sempre di più e meglio.

La lettura non è questione di performance e non bisogna avere l’ansia da prestazione. I libri devono aiutare sempre a vivere meglio.

15 piccole sfide per leggere più libri

1. Prenota un libro al mese

Stimolare la lettura significa anche darsi dei punti di riferimento. Prenotare almeno un libro per il prossimo mese significa darsi un obiettivo. Certo, si può decidere di avere meno pretese è fare un un mese sì e uno no. Il limite massimo suggerito è di non superare un a prenotazione ogni tre mesi.

La gioia è potersi godere il proprio dono acquistato ogni volta che arriva.

2. Scegli i libri che avresti voluto leggere fin dall’infanzia

Sono tanti i classici che avremo voluto sempre leggere. Magari, abbiamo visto il film decine di di volte. Ma, leggere il libro può diventare stimolante, soprattutto per capire le diversità tra la sceneggiatura e il reale contenuto dell’opera.

Allo stesso tempo, ci sono dei libri che si sono letti da ragazzi e rileggerli con gli occhi di adulti può essere interessante.

3. Avere un segnalibro originale

A seconda della personalità si può scegliere di avare un segnalibro che sia unico, oppure avere dei segnalibri originali da utilizzare per ogni libro che si leggerà e magari decidere di collezionarli.

Sarebbe ancora più interessante creare un segnalibro, nei diversi materiali che si preferiscono. Darebbe ancora più valore all’atto del leggere. Da non dimenticare i segnalibri che si possono anche stampare da internet, magari per personalizzarlo utilizzando immagini create tramite l’intelligenza artificiale.

4. Scegli una nuova agenda e organizza le tue letture

Organizzarsi il proprio tempo di lettura è sempre un valido stimolo alla lettura. L’agenda può essere utile anche per poter raccogliere degli stimoli dalla lettura del libro.

Un cronoprogramma della lettura, non solo tramite il calendario, è sempre utile per poter inserire le liste di libri che vuoi leggere e di libri letti. Sii creativo!

5. Comprati una borsa adatta a trasportare il tuo bottino libroso

Anche questa è un’esperienza che offre comodità, i libri sono sempre voluminosi e difficili da trasportare quando si acquistano o si prendono in biblioteca.

6. Scopri il valore e l’opportunità della biblioteca

Quando non si può spendere per la lettura, la biblioteca pubblica o privata può aiutare a non rinunciare alla voglia di leggere. Di certo, oggi andrebbero sempre più valorizzate le biblioteche non solo per lo studio, ma per stimolare le persone alla lettura. I libri, anche quando sono in edizione economica costano, e le persone non devono rinunciare a questa forma d’intrattenimento e di formazione.

7. Scegli un’organizzazione di beneficienza legata alla cultura e fai qualcosa di utile una volta al mese.

La povertà educativa e formativa è un problema molto importante che non va mai sottovalutato. Non solo, in molte istituzioni legate alla salute e alla cura (ad esempio gli Ospedali) non esistono all’interno biblioteche per offrire alle persone che vi si trovano per curarsi, l’opportunità di poter avere a disposizione dei libri.

Fare qualcosa per il prossimo ci può aiutare anche a stimolare noi stessi alla lettura. Magari, portare la nostra esperienza di lettura in questi contesti può aiutare a far compagni a persone che vivono la solitudine.

8. Cerca un hobby che possa essere affine alla lettura e buttatici

Trovare un hobby che stimoli la conoscenza attraverso la lettura può essere un valido stimolo alla scoperta di sempre più libri. Non tutti devono per forza leggere i grandi classici o i romanzi bestseller.

Leggere significa anche trovare risposte ai propri interessi.

9. Leggere in caffetteria o al bar

Passare un’ora o due a leggere in una caffetteria vicino a te o in linea ai propri interessi (o un altro luogo simile dove ti piace andare). Custodisci questo momento prezioso. Leggere senza rinunciare a stare in mezzo alla gente, avendo la possibilità di poter degustare qualcosa di buono e stuzzicante può aiutare a vivere il momento di lettura come magico e prezioso.

10. Segui siti d’informazione o iscriviti a newsletter letterarie.

Essere informati sulle novità di lettura o sull’uscita di libri d’interessi può aiutare a stimolare il proprio interesse.

11. Organizza la tua libreria.

Questo potrebbe voler dire disfarsi di alcuni libri. Forse sarà un’opportunità per trovare organizzazioni locali che accettino donazioni di volumi.

12. Dai vita a un club del libro o ad un circolo di lettura

Con i tuoi amici, la tua famiglia o i tuoi colleghi organizza un club o un circolo per condividere interessi ed esperienze di lettura.

Alterna i libri che scegliete in modo da avere buone e proficue discussioni rispetto a diversi tipi di romanzi.

13. Se fai una vacanza, assicurati che ci sia una bella libreria nei pressi del luogo di villeggiatura.

14. Se invece non fai vacanze, guardati attorno e trova una libreria che non conosci e che si trovi vicino a te, così da poterla visitare.

15. Ricordati che si legge per divertimento

Se ti sentissi sotto pressione per la lista di libri da leggere, per la sfida di lettura, rispetto al numero di libri letti o riguardo qualsiasi cosa, non verresti giudicato arrendevole se decidessi di lasciar perdere e seguire solo ciò che desideri veramente e quando lo desideri.

