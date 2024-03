Share on Email

La 29a edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 21 anni, entra nel vivo. La Giuria di Selezione del premio ha individuato i semifinalisti, che da quest’anno saranno 12, scegliendoli tra i 293 racconti iscritti giunti da tutta la Penisola e anche dall’estero nel periodo compreso tra ottobre 2023 e gennaio 2024.

Campiello Giovani, i 12 semifinalisti

I semifinalisti del Campiello Giovani 2024 provengono: 4 dalla Lombardia, 3 dal Lazio, 2 dalla Sicilia, 2 dal Veneto e 1 dal Friuli Venezia Giulia. Scopriamoli di seguito:

“L’ultimo agosto” di Sofia Aleandri, Monterotondo (RM), 21 anni

“Appena prima dell’ultimo accordo” di Giulia Arnoldi, Dalmine (BG), 18 anni

“Vallecupola” di Daniele Camagna, Rocca Sinibalda (RI), 21 anni

“Le rose sul filo spinato” di Diana Farioli, Milano, 17 anni

“Momijigari – All’ombra del pino nero” di Francesco Maisto, Lodi (LO), 21 anni

“Voci Rubate” di Martina Piscicelli, Còrmons (GO), 22 anni

“Remissività” di Antonio Rebellato, Bassano del Grappa (VI), 21 anni

“Le venature della vita” di Chiara Regruto, Milano, 18 anni

“Quell’altro di me” di Francescoluca Ricci, Roma, 21 anni

“Pioggia in un bosco di querce” di Vincenzo Carlo, Savoca Carini (PA), 16 anni

“Luci diverse” di Niccolò Alessandro Tavian, Selvazzano Dentro (PD), 20 anni

“Il bambino che non voleva più vivere all’inferno” di Filippo Triolo, Salemi (TP), 22 anni

Oltre ai 12 racconti semifinalisti, sono stati segnalati come “meritevoli” i seguenti racconti:

“Anche se non è più il mare” di Noemi Donà, 17 anni, Murano (VE); “Memorie emerse” di Anna Ortolani, 15 anni, Roma; “Wild” di Alice Quattrocchi, 18 anni, San Gregorio (CT).

Il messaggio sostenibile

I racconti dei giovani scrittori sono stati raccolti esclusivamente in formato digitale, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio chiaro alle nuove generazioni di rispetto e sensibilità verso le questioni ambientali e riflettendo l’impegno della Fondazione Il Campiello nel ridurre il proprio impatto.

Il Campiello Giovani

Grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Campiello Giovani coinvolge giovani scrittori da tutto il mondo. Tra i partecipanti di quest’anno vi sono infatti racconti provenienti da: Bulgaria, Brasile, Francia, Moldavia, Romania e Svizzera.

Il Campiello Giovani, nato con l’obiettivo di promuovere la scrittura e la lettura tra i ragazzi, offre loro l’occasione di mettere alla prova il proprio talento e di confrontarsi con altri giovani che condividono la stessa passione, diventando un vero e proprio trampolino di lancio per aspiranti scrittori. La collaborazione con il mondo della scuola lo rende poi un vero e proprio laboratorio formativo unico nel suo genere.

Con la selezione dei 12 si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà premiato in occasione della cerimonia conclusiva del Premio Campiello. Venerdì 12 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista al Teatro Nuovo di Verona (Piazza Viviani, 10).

I riconoscimenti

Si rinnova anche la collaborazione con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, grazie alla quale verrà assegnata una menzione speciale per il miglior racconto che abbia trattato il tema della cultura di impresa nella sua accezione più ampia. La menzione verrà attribuita da una Commissione tecnica composta da Giovani Imprenditori e membri della segreteria nazionale.

Sono previsti inoltre due ulteriori riconoscimenti: per il miglior racconto che abbia trattato il tema della sostenibilità sociale e/o ambientale e quello per il miglior racconto che abbia trattato il tema del viaggio sia esso inteso nel suo più comune significato che in senso astratto.

Il regolamento

Il Campiello Giovani, il più importante concorso a livello nazionale di questo genere, prevede tre fasi di selezione: la prima è affidata a una Giuria di Selezione, nominata dal Comitato di Gestione del Premio Campiello e composta dai vincitori e dai finalisti delle passate edizioni, da giornalisti e lettori di case editrici, incaricata di scegliere 12 racconti tra tutti quelli ammessi al concorso. La seconda fase, invece, è affidata ad un Comitato Tecnico, composto da esperti del settore, per la selezione dei cinque finalisti. Il vincitore viene infine decretato dalla Giuria dei Letterati del Premio Campiello, e il riconoscimento viene consegnato in occasione delle cerimonie finali.

Il vincitore del Campiello Giovani si aggiudicherà una vacanza-studio di due settimane in un Paese Europeo. I finalisti avranno invece diritto a una dotazione di libri e all’invito alla cerimonia di premiazione del Premio Campiello. Le cinque opere finaliste saranno raccolte in una collana realizzata a cura della Fondazione Il Campiello. Inoltre, le singole scuole potranno scegliere se assegnare dei crediti formativi agli studenti partecipanti al concorso

Il Campiello Giovani si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e della rete dei Giovani Imprenditori di Confindustria, oltre a beneficiare del costruttivo interesse di molti presidi e docenti delle scuole.

© Riproduzione Riservata