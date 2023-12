10 preziosi libri da regalare a Natale

Regalare un libro a chi ama la lettura è sempre complicato, che si tratti di Natale o di altre ricorrenze. E, visto che la festa più amata dell’anno arriverà a breve e molti di voi stanno già pensando ai pensierini da acquistare, cominciamo a orientarci fra le molteplici idee regalo possibili per gli amanti di libri e lettura.

Se avete un budget piuttosto nutrito e volete regalare, oltre che un libro, un oggetto d’arte e da esposizione, questo è l’articolo che fa per voi. Ecco 10 libri preziosi da regalare a Natale.

Natale, 10 libri preziosi da regalare

1. “William Morris” a cura di Anna Mason

Il destinatario o la destinataria del vostro regalo ama i libri ma anche il design e la storia?

Questa è una chicca imperdibile, bellissima anche da esporre in casa come oggetto di arredamento: uno dei libri più completi per scoprire la figura di William Morris, eclettico uomo di poesia, arti e cultura che ha influenzato tantissimo il nostro immaginario collettivo.

William Morris fu un pioniere del movimento Arts and Crafts e uno dei designer piú influenti della storia britannica. Ponendo l’accento sull’originalità, il talento artistico e la dimensione artigianale, Morris contribuí a rivoluzionare gli interni tardo vittoriani trasformando radicalmente il nostro stesso modo di concepire gli oggetti che costruiamo e possediamo, nonché il nostro rapporto con la natura e la realtà.

Da subito celebre poeta, Morris ebbe una vita dagli interessi vastissimi. Fu socialista impegnato, scrittore prolifico, pioniere dell’ambientalismo, uomo d’affari e imprenditore di successo, nonché designer raffinato e originale.

La sua versatilità artistica, l’abilità tecnica e la fulgida creatività spiccano in tutto ciò che egli produsse negli ambiti più diversi, con dipinti e disegni, vetrate, mobili, piastrelle e stoviglie, carta da parati, tessuti, calligrafia e stampa.

2. “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo nella versione da collezione

Quella dell’Ippocampo è una preziosa edizione della grandiosa opera di Victor Hugo perfetta per chi adora i libri e, in particolare, i grandi classici della letteratura.

Il più celebre dei romanzi di Victor Hugo, autentica icona del Romanticismo, viene presentato in una veste d’eccezione, sublimato dalla magistrale interpretazione di Benjamin Lacombe. Il racconto si snoda fra il dramma e l’epopea, fra il pittoresco e la poesia, pervaso dalla straordinaria sensibilità parigina del grande poeta.

Una sensibilità condivisa da Lacombe, che in questo album si diletta a esplorare l’epoca medievale e a offrirci la sua lettura di un brulicante immaginario in cui spiccano, fra passioni e clamori, tre figure leggendarie: Esmeralda, affascinante femme fatale, Frollo, arcidiacono maledetto, e Quasimodo, gobbo guercio dal grande cuore.

3. “Hokusai” a cura di Timothy Clark

I libri dedicati all’arte sono sempre una fantastica idea regalo, sia che conosciate bene i gusti del destinatario del vostro acquisto, sia che siate costretti a una scelta più generica, in grado di essere quanto più versatile possibile.

Questo volume dedicato a Hokusai rappresenta uno splendido esempio di come i libri possano veicolare l’amore per l’arte.

Maestro riconosciuto in vita, Hokusai ha creato negli ultimi trent’anni della sua lunga esistenza un’opera sublime che in genere viene presentata seguendo la mera cronologia.

Questo volume propone un approccio inedito, basato su ricerche innovative: la produzione tardiva è qui raggruppata tematicamente e messa in relazione con le principali ricerche artistiche e spirituali della vita di Hokusai.

Il complesso e singolare bagaglio di credenze personali del grande maestro s’illumina nell’analisi delle grandi pitture a pennello, disegni, incisioni e libri illustrati realizzati in tre decadi ricche d’ispirazione e di incessante affinamento.

4. “Helmut Newton. Legacy” a cura di Matthias Harder

Agli amanti dei libri di fotografia, potreste regalare la splendida opera omnia di Helmut Newton.

Un’eredità permanente l’estesa opera omnia di Helmut Newton Abbracciando un periodo di più di cinquant’anni e coprendo una quantità di ambiti impareggiabile, la fotografia del visionario Helmut Newton (1920–2004) ha raggiunto milioni di persone grazie alla pubblicazione su riviste del calibro di Vogue e Elle.

La sua opera ha trasceso i generi, portando eleganza, stile e voyerismo nella fotografia di moda e nel ritratto, configurandosi in un corpus che resta inimitabile e insuperato.

La padronanza dell’arte della fotografia di moda raggiunta all’inizio della sua carriera, ha fatto sì che, nei suoi scatti, Newton andasse regolarmente oltre la pratica comune, sfumando i confini fra realtà e illusione e spesso infondendo in essi una vena di surrealismo o la suspense di un film di Alfred Hitchcock.

5. “Phænomena” di Gilles Sparrow

Se invece siete alla ricerca di un regalo per un amante dei libri appassionato di astronomia, non possiamo che suggerirvi il meraviglioso “Phænomena”.

Spettacolare e importante compendio della sfera celeste, Phænomena integra e commenta il bellissimo atlante di Doppelmayr, riflettendo sulla sua influenza nello sviluppo dell’astronomia fino ai giorni nostri.

6. La saga di Harry Potter in edizione speciale

Se conoscete bene i gusti del destinatario del vostro regalo e sapete che ha amato i libri o i film di Harry Potter, potreste pensare di acquistare la nuovissima edizione speciale presente in versione Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde, con contenuti speciali e tante illustrazioni che, insieme alla copertina, rendono questi libri preziosi e perfetti per un collezionista.

7. “Roth” nell’edizione dei Meridiani

Per gli amanti dei libri come oggetto da collezione, delle librerie e della letteratura, vi suggeriamo le preziose edizioni dei Meridiani di Mondadori. Ne abbiamo scelto una, quella che raccoglie i romanzi di Philip Roth, esemplificativa. Ma i Meridiani esistono per numerosissimi autori, e permettono di raccogliere in modo elegante e raffinato l’opera omnia dei nostri scrittori e poeti preferiti con una veste d’eccezione.

8. “La mano dell’uomo” di Sebastiao Salgado

Fra i libri che vi suggeriamo oggi come regali di Natale, questo è doppiamente prezioso: infatti, esso ha un valore umano inestimabile.

Sebastiào Salgado con le sue immagini della povertà del mondo offre un omaggio incomparabilmente elevato alla condizione umana. Salgado definisce il suo lavoro “fotografia militante”, volta a una migliore comprensione dell’uomo”: per decenni, con la sua professione, ha cercato di restituire grande dignità a quanti nel mondo vivevano isolati e reietti.

Con “La mano dell’uomo” Salgado compone un poema epico dal respiro universale, che trascende le semplici immagini per diventare affermazione dello spirito immortale degli uomini e delle donne che lavorano. In questo volume, le 350 fotografie pubblicate compongono una archeologia visiva di quella attività definita, da prima della rivoluzione industriale fino ai nostri giorni, “lavoro pesante”.

9. “Dior. Sfilate” a cura di Alexander Fury

I libri sono oggetti magici: possono racchiudere di tutto, fino a condensare nelle loro pagine capolavori di altre forme d’arte.

Se il destinatario del vostro regalo di Natale è appassionato di moda, non possiamo che suggerirvi il compendio delle sfilate della storia di Dior, dal suo fondatore fino ai nostri giorni, un’antologia completa e stupefacente, bellissima anche da esporre.

10. “Giotto” a cura di Francesca Flores D’Arcais

Chiudiamo con un altro interessantissimo catalogo d’arte che, ancora una volta, dimostra la versatilità e la ricchezza dei libri.

Questa monografia guida il lettore lungo l’intero cammino artistico di Giotto e, attraverso l’esauriente e dettagliata illustrazione delle più importanti stagioni della sua produzione, propone una lettura di questo artista in chiave di maestro gotico del colore a partire dalla Cappella della Maddalena.

Il lettore viene guidato e stimolato nella comprensione dei vari stadi del genio di Giotto, di cui vengono illuminati peraltro i dettagli più affascinanti, grazie ad un vasto corredo fotografico, per la maggior parte realizzato appositamente per questo volume da Elio Ciol, uno dei maggiori fotografi italiani contemporanei.

