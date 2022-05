I 10 libri più venduti della settimana, il manga “One piece” in testa

libri più venduti

La “celebration edition” di One Piece pubblicata da Star Comics è il libro più venduto in Italia nel periodo dal 14 al 24 aprile secondo i dati elaborati dal Servizio Classifiche di Arianna. Scopriamo le altre 9 posizioni.

La “celebration edition” di One Piece pubblicata da Star Comics è il libro più venduto in Italia nel periodo dal 14 al 24 aprile secondo i dati elaborati dal Servizio Classifiche di Arianna. Scopriamo le altre 9 posizioni della settimana.

1. One Piece 100 di Eiichiro Oda

La “celebration edition” di One Piece 100 è un’edizione speciale dell’albo, che Star Comics ha proposto anche in una versione normale distribuita in edicola. È composta da un box contraddistinto da una stampa in lamina dorata e da un doblone in rilievo sul coperchio con lo spazio per contenere le edizioni celebrative dei volumi 98 e 99 (non inclusi nella confezione). Il volume One Piece 100 presente all’interno è un’edizione limitata soprannominata “Celebration Edition”, con copertina differente dall’edizione normale e dotata di sovraccoperta in PVC trasparente. L’albo è inoltre accompagnato da un poster a colori di grandi dimensioni raffigurante tutti i personaggi più importanti del manga, sigillato da un bracciale in tessuto. Infine, è presente anche un messaggio nel quale Eiichiro Oda, l’autore del manga, ringrazia i lettori.

2. “Rancore”, di Gianrico Carofiglio

Scende di una posizione nella classifica dei libri più venduti della settimana l’ultimo romanzo di Gianrico Carofiglio. Quando un ricchissimo barone muore in circostanze misteriose certificati come morte per cause naturali dal medico, la figlia della vittima si rivolge disperata a Penelope Spada, ex Pm che nasconde dei segreti e una vita turbolenta, per scoprire la verità dietro l’accaduto. Un thriller che rappresenta prima di tutto un’avventura avvincente fino all’ultima pagina, con una protagonista appassionante e sfaccettata.

Chiude il podio dei libri più venduti della settimana Erin Doom. Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

“La Russia cambia il mondo” è il titolo del volume – il secondo del 2022 – che Limes dedica alla guerra in Ucraina. Una guerra che, specie se protratta, è destinata a modificare profondamente gli equilibri internazionali in modi ancora in gran parte imprevedibili, ma certamente duraturi. La guerra chiude un trentennio di “unipolarità” statunitense apertosi nel 1991 con il crollo dell’Urss e già vistosamente eroso dall’ascesa cinese, dai contraccolpi economico-politico-sociali della stessa sugli Stati Uniti e dalla sovraesposizione americana in Medio Oriente a partire dal 2001. Il volume compie una ricognizione storica di come e perché si è giunti a questa guerra, ripercorrendo i rapporti tra Occidente e Russia post-sovietica.

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione.

6. La Russia di Putin – Anna Politkovskaja

Altro libro che tratta temi di stretta attualità nella classifica dei libri più venduti di questa settimana. Un altro libro che parla della Russia nella classifica dei libri più venduti di questa settimana. La Russia di Putin è un libro scritto dalla giornalista russa Anna Politkovskaja, pubblicato nel 2004. L’autrice, assassinata appena due anni dopo, vi racconta la vita nella moderna Russia, sotto il dominio di Vladimir Putin, allora agli esordi del suo lungo e incontrastato potere.

7. Harry Potter e la pietra filosofale. Ediz. papercut MinaLima

Nella classifica dei libri più venduti di questa settimana torna il primo libro della saga di Harry Potter, riccamente illustrato a colori e con otto inediti elementi interattivi, tra cui la vera lettera di Hogwarts da aprire. Il volume è progettato e illustrato da MinaLima, lo studio che ha ideato l’aspetto grafico di tutti i film di Harry Potter e Animali fantastici.

8. “Stalingrado“, Vasilij Grossman

“Stalingrado” è uno dei capolavori dello scrittore russo Vasilij Grossman. Ambientato nella Russia della Seconda Guerra Mondiale, è un libro che racconta la resistenza sovietica all’attacco dei nazisti. La traduzione italiana, pubblicata da pochissimo dalla casa editrice Adelphi, è diventata un caso perché arrivata con un tempismo perfetto rispetto agli eventi che stiamo vivendo in queste settimane: un libro che racconta della resistenza in un momento in cui ogni giorno sentiamo parlare e vediamo le immagini dei cittadini ucraini che resistono agli attacchi russi.

9. Kaiju No. 8. Con puzzle. Vol. 2 – Naoya Matsumoto

Altro manga presente nella top 10 della classifica dei libri più venduti della settimana. In Giappone il tasso di comparsa di kaiju è tra i più alti al mondo, tanto che enormi creature portatrici di distruzione lo invadono quasi quotidianamente. Kafka Hibino, che ora lavora per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare un soldato delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere i mostri e difendere il Paese. Un giorno, però, un misterioso organismo si introduce nel corpo di Kafka, trasformandolo in quello che le Forze di Difesa battezzeranno col nome in codice di “Kaiju No.8”

10. Una persona alla volta – Gino Strada

Tra i libri più venduti della settimana troviamo “Una persona alla volta” di Gino Strada. Un’ opera utile per riflettere sull’inutilità della guerra e dei conflitti. Il libro scritto dal fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto 2021 racconta l’emozione e il dolore, la fatica e l’amore di una grande avventura di vita, che ha portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle vittime e che è diventata di per se stessa una provocazione. In ognuna di queste pagine risuona una domanda radicale e profondamente politica, che chiede l’abolizione della guerra e il diritto universale alla salute. Una domanda che oggi risuona estremamente attuale.