I 10 libri più venduti della settimana, “Fabbricante di lacrime” sempre in testa

Il “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom si conferma in testa alla classifica dei libri più venduti durante la settimana del 13–19 marzo secondo i dati elaborati da Amazon. Protagoniste della top ten anche letture manga e l’ultimo libro di Mauro Corona.

Classifica dei 10 libri più venduti della settimana

Erin Doom, pseudonimo di una giovane scrittrice italiana, è presente in testa alla classifica dei libri più venduti da settimane. Complice la Festa del Papà da poco passata, all’interno dei 10 libri più venduti della settimana troviamo due libri di Eric Carle dedicati ai papà e al rapporto genitori-figli.

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

Nel 1934 il cruciverbista dell’“Observer” Edward Powys Mathers, sotto lo pseudonimo del temibile inquisitore Torquemada, pubblica un enigma letterario: 100 pagine stampate in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. Compito del lettore, accettare la sfida, tagliare le pagine del libro e disporle nella sequenza corretta così da risolvere il caso. Solo tre persone in quasi cento anni sono riuscite a trovare la soluzione, l’unica possibile tra le milioni di combinazioni. “La mascella di Caino” è più di un libro game, più di un intrigo che risveglia l’ingegno e la tenacia; secondo la definizione del Telegraph è “il degno figlio letterario di James Joyce e di Agatha Christie”, con un’unica avvertenza: è terribilmente difficile e non adatto ai deboli di cuore.

Il volume raccoglie in anteprima i volumi 1 e 2 in edizione regolare. In allegato 4 gadget: 1 spilletta, 1 portachiavi, 1 magnete e una Star Card numerata da collezione, il cui numero seriale ne certifica l’unicità. In Giappone il tasso di comparsa di kaiju è tra i più alti al mondo, tanto che enormi creature portatrici di distruzione lo invadono quasi quotidianamente. Kafka Hibino, che ora lavora per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare un soldato delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere i mostri e difendere il Paese.

Secondo la beauty influencer Marianna Zambenedetti, si può parlare di una vera e propria “terapia del make-up”, un percorso di benessere che ci aiuta a conoscerci meglio e amarci di più. Dalla skin care quotidiana ai tutorial per un trucco perfetto, questo libro è un manuale ricco di consigli pratici, curiosità e segreti di bellezza. Per imparare a volerci bene e a prenderci cura di noi stesse.

Un altro manga è presente ai primi posti della classifica dei libri più venduti della settimana. Nonostante sia orfano del padre, Tanjiro vive serenamente con la madre e cinque fratelli, lavorando e facendo del suo meglio per il sostentamento di tutti. Dopo aver trascorso la notte fuori per vendere del carbone, Tanjiro si trova davanti al peggiore degli incubi: durante la sua assenza tutti i suoi cari sono stati massacrati, e l’unica superstite, la sorella Nezuko, trasformata in una creatura delle tenebre. Inizia così il suo viaggio da cacciatore di demoni, alla ricerca dell’assassino e di una cura per Nezuko.

6. Una persona alla volta – Gino Strada

Tra i libri più venduti della settimana troviamo “Una persona alla volta” di Gino Strada. Un’ opera utile per riflettere sull’inutilità della guerra e dei conflitti. Il libro scritto dal fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto 2021 racconta l’emozione e il dolore, la fatica e l’amore di una grande avventura di vita, che ha portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle vittime e che è diventata di per se stessa una provocazione. In ognuna di queste pagine risuona una domanda radicale e profondamente politica, che chiede l’abolizione della guerra e il diritto universale alla salute. Una domanda che oggi risuona estremamente attuale.

7. Quattro stagioni per vivere – Mauro Corona

Tra i 10 libri più venduti della settimana la new entry più attesa è il nuovo libro di Mauro Corona. Attraverso la fuga di Osvaldo, Corona racconta lo scorrere delle stagioni, costruisce un romanzo di colori (il bianco della neve, il rosso dell’autunno, il giallo dell’estate) e riflette sul potere salvifico della natura: Osvaldo, anche se in fuga, anche se braccato, anche se affamato, sarà felice in mezzo ai suoi boschi.

Dall’autore del “Piccolo Bruco Maisazio”, un libro perfetto per dire: Ti voglio bene, papà! Età di lettura: da 3 anni. 9. Il viaggio nel Libro dei libri di Erick e Dominick

Nella classifica dei libri più venduti della settimana troviamo l’incredibile avventura dei DinsiemE nel mondo dei libri. Le storie più belle da scoprire insieme a Erick e Dominick. Perditi tra le dune del deserto, bevi il tè con il Bianconiglio, esplora una vera nave pirata! Erick e Dominick si godono finalmente un po’ di meritato riposo a spasso per la loro città. Mentre stanno per addentare una succulenta arancina, però, notano un personaggio dall’aria molto sospetta.

Chiude la classifica del libri più venduti della settimana il secondo dei due libri di Eric Carle dedicato ai papà. In questo particolare e incantevole libro illustrato, la storia letteralmente si “svolge” davanti ai nostri occhi con le pagine che si aprono in su, in giù e nella pagina centrale. Monica vuole la luna per giocarci, così il suo papà si mette in viaggio per prendergliela. Non è facile arrampicarsi fino alla luna. Ma alla fine ci riesce, solo per scoprire che la luna è troppo grande da portare a casa! Il modo in cui questo problema viene risolto è… una piacevole sorpresa.