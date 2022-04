I 10 libri per ragazzi da far leggere agli adolescenti

consigli di lettura

Oggi vi proponiamo una classifica dedicata ai più giovani, con opere che spaziano da un genere e da un tempo all’altro. Dai grandi classici alle uscite più recenti, ecco i 10 libri per ragazzi da non perdere, sia che si ami la lettura, sia che ci si interfacci con essa per la prima volta.

I 10 libri per ragazzi da leggere

“Il segreto”, di Nadia Terranova e Mara Cerri

Il primo libro che vi consigliamo è “Il segreto”, scritto da Nadia Terranova e illustrato da Mara Cerri. Si tratta di un’opera che ha per protagonista Adele, una ragazzina che nasconde nel cuore un segreto. Quando la nonna le suggerisce di andare in giardino, scavare una buca e raccontare il segreto alla terra, la giovane si accorge che qualcosa attorno a lei sta cambiando. È come se dalla terra nascesse un mondo nuovo, magico e vivo. Una splendida storia sospesa fra sogno e realtà.

“Il barone rampante”, di Italo Calvino

Nella nostra classifica dei 10 libri per ragazzi da non perdere non poteva mancare “Il barone rampante”, un classico senza tempo che Calvino ha voluto dedicare ai più giovani con un’edizione speciale realizzata nel 1959. Il barone Cosimo Piovasco di Rondò è un indomabile ribelle che a dodici anni prende una risoluta decisione: sale su un albero per non riscenderne mai più.

“Nel modo in cui cade la neve”, di Erin Doom

Ivy è cresciuta in un ambiente incontaminato, dove la neve è la regina della natura. Rimasta orfana, è costretta a trasferirsi in un luogo totalmente diverso da quello in cui è abituata a vivere. Dal Canada alla California, Erin Doom, il fenomeno letterario del momento, scrive una storia che mescola mistero, avventura e desiderio di felicità.

“Le tigri di Mompracem”, di Emilio Salgari

Tra i libri per ragazzi consigliati ecco un classico senza tempo. Se i vostri ragazzi amano le avventure e le terre esotiche, la lettura di “Le tigri di Mompracem” è quella giusta! Con il suo ciclo indo-malese, Emilio Salgari racconta l’affascinante storia di Sandokan, il pirata di Mompracem che combatte, insieme ai suoi compagni, per salvare l’isola minacciata dagli inglesi e, stavolta, lotta anche e soprattutto per amore della Perla di Labuan.

“La bambina della sesta luna”, di Moony Witcher

Nina vive con le sue zie a Madrid, lontana dai suoi genitori che lavorano all’estero. Tutto sembrerebbe normale in lei e nella sua vita, se non fosse per un piccolo dettaglio: una voglia a forma di stella, identica a quella del nonno Misha, impressa sulla sua mano. Misha è un grande alchimista che vive a Venezia. Cosa si nasconderà dietro a questo segno? È una coincidenza o significa di più? La saga de “La bambina della sesta luna” è un appassionante racconto che si addentra nei misteri della magia e dell’alchimia, da leggere assolutamente se si è affascinati dal mistero e dall’avventura.

“Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle”, di Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua

Vogliamo consigliarvi anche un bellissimo libro di divulgazione dedicato ai ragazzi. In “Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle”, la protagonista racconta al marito Aldo la sua passione per la fisica e l’astronomia, disquisendo sulla teoria della relatività, sui viaggi temporali, sulle forme di vita extraterrestri e la morte delle stelle. Un’opera che mescola la biografia alla divulgazione e che invoglia alla conoscenza di un mondo tanto vicino quanto lontano dal nostro.

“Matilde”, di Roald Dahl

Fra i 10 libri per ragazzi che consigliamo assolutamente, c’è anche “Matilde”, la storia di una bambina prodigio un po’ sfortunata, nata in una famiglia che non la ama quanto dovrebbe e non valorizza le sue capacità. Con l’inizio della scuola, che è diretta dalla spaventosa signorina Spezzindue, la vita di Matilde cambia a poco a poco: la bambina scopre infatti di possedere, oltre a una magnifica intelligenza, dei poteri magici.

“L’ultimo amore di Arsenio Lupin”, di Maurice Leblanc

È arrivato anche in Italia il romanzo perduto della saga di Arsenio Lupin, un libro imperdibile per tutti gli amanti del personaggio e per tutti i ragazzi che prediligono letture avventurose: in questo libro, Lupin dovrà combattere per salvare la donna che ama, Cora de Lerne, promessa sposa del principe di Oxford. Infatti, qualcuno sta minacciando la donna per provare ad appropriarsi di un misterioso libro posseduto proprio da Lupin.

“Le avventure di Oliver Twist”, di Charles Dickens

Charles Dickens e il suo “Oliver Twist” non possono non essere inclusi in questa classifica di libri per ragazzi: la storia del piccolo e sfortunato Oliver ha emozionato intere generazioni di ragazzi e di adulti che l’hanno conosciuta attraverso la penna di Dickens. Oliver è un orfanello in cerca di un po’ di fortuna in una Londra sporca e polverosa. Le mille avventure a cui va incontro lo portano a scontrarsi con personaggi buffi e tutt’altro che buoni. Il piccolo Oliver riuscirà a destreggiarsi nei meandri della città? E riuscirà, alla fine, ad avere la casa calda e accogliente che meriterebbe?

“Il mistero del London Eye”, di Siobhan Dowd

Infine, tra i libri per ragazzi consigliamo “Il mistero del London Eye”, un libro avvincente che si legge tutto d’un fiato ed è fra i libri per ragazzi più venduti su Amazon. Ted Spark viene coinvolto in un incredibile mistero che ha a che fare con la sparizione del cugino, Salim. Un giallo appassionante che affronta con delicatezza la tematica dell’autismo.