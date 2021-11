La classifica

Ecco 10 libri bestseller secondo il New York Times che non sono ancora stati pubblicati in Italia

La classifica dei libri più venduti del New York Times è una delle più famose e influenti del mondo. Ecco i dieci bestseller secondo il quotidiano statunitense che non sono ancora stati pubblicati in Italia.

10 libri bestseller negli Stati Uniti non ancora arrivati in Italia

Dieci bestseller della letteratura straniera non ancora tradotti o in arrivo prossimamente nelle librerie italiane.

Better off dead (L’ultima sentinella) – Lee Child and Andrew Child

In arrivo dal 18 novembre l’ultima opera di Lee e Andrew Child. Come sempre, Jack Reacher non è diretto in nessun posto in particolare, e ha tutto il tempo del mondo per arrivarci. Ma una mattina si ritrova in una tranquilla e anonima cittadina vicino a Nashville, nel Tennessee. Vuole prendere una tazza di caffè e proseguire il suo viaggio. Non succederà. Nota infatti un uomo che sta per finire dritto in un agguato. Quattro contro uno… Così interviene, con il suo solito marchio di fabbrica per risolvere i conflitti. L’uomo che ha salvato si chiama Rusty Rutherford, un tecnico informatico da poco licenziato a causa di un attacco hacker ai danni del comune per cui lavorava.

In uscita il 23 novembre il nuovo romanzo “La lista del giudice”. Lacy Stoltz si è trovata troppe volte di fronte a casi di corruzione nella magistratura nel corso della sua carriera di investigatrice presso un’apposita commissione in Florida. A quasi quarant’anni vorrebbe cambiare lavoro, ma proprio quando sembra essersi decisa viene contattata da una donna misteriosa e molto spaventata. Jeri Crosby si presenta sotto falso nome e sostiene di sapere chi ha assassinato suo padre vent’anni prima, un caso rimasto irrisolto. Ha assolutamente bisogno dell’aiuto di Lacy perché è convinta che l’autore dell’omicidio sia un giudice irreprensibile.

Silverview – John le Carré

Tra i libri più venduti negli Stati Uniti e in arrivo a febbraio 2022 in Italia il romanzo postumo di John le Carré. Julian Lawndsley ha rinunciato al suo lavoro altolocato nella City per una vita più semplice gestendo una libreria in una piccola cittadina di mare dell’Inghilterra. Solo un paio di mesi dopo l’inizio della sua nuova carriera, la serata di Julian viene interrotta da un visitatore. Edward, un emigrato polacco che vive a Silverview, la grande casa ai margini della città, sembra sapere molto sulla famiglia di Julian ed è un po’ troppo interessato ai meccanismi interni della sua modesta nuova impresa.

Beautiful world, where are you – Sally Rooney

Amatissimo tra i libri più venduti il nuovo romanzo di Sally Rooney. Alice, una scrittrice, incontra Felix, che lavora in un magazzino di distribuzione, e gli chiede se gli piacerebbe viaggiare a Roma con lei. A Dublino, la sua migliore amica Eileen sta superando una rottura e torna a flirtare con Simon, un uomo che conosce fin dall’infanzia. Alice, Felix, Eileen e Simon sono ancora giovani, ma la vita li sta raggiungendo. Si desiderano, si illudono, si uniscono, si separano. Fanno sesso, si preoccupano del sesso, si preoccupano delle loro amicizie e del mondo in cui vivono. Stanno nell’ultima stanza illuminata prima dell’oscurità, a testimoniare qualcosa?

The Lincoln Highway – Amor Towles

Nel giugno del 1954, il diciottenne Emmett Watson viene riaccompagnato a casa in Nebraska dal direttore della fattoria dei minori dove ha appena scontato quindici mesi per omicidio colposo. Con sua madre scomparsa da tempo, suo padre recentemente deceduto e la fattoria di famiglia pignorata dalla banca, Emmett ha intenzione di prendere suo fratello Billy di otto anni e andare in California per iniziare una nuova vita. Ma quando il direttore si allontana, Emmett scopre che due amici della fattoria si sono nascosti nel bagagliaio dell’auto del direttore. Hanno un piano molto diverso per il futuro di Emmett.

Oh William! – Elizabeth Strout

Uno dei libri più venduti è la novità di Elizabeth Strout. Lucy Barton è una scrittrice di successo che vive a New York, vivendo la seconda metà della sua vita come vedova recente e genitore di due figlie adulte. Un incontro a sorpresa la porta a riconnettersi con William, il suo primo marito, nonché amico e confidente di lunga data e sempre. Ricordando gli anni del college, la nascita delle loro figlie, il doloroso scioglimento del loro matrimonio e le vite che hanno costruito con altre persone, Strout tesse un ritratto, sorprendente nella sua sottigliezza, di una tenera, complessa collaborazione decennale.

Our country friends – Gary Shteyngart

È marzo 2020 e si sta verificando una calamità. Un gruppo di amici si riunisce in una casa di campagna per aspettare che finisca la pandemia. Nei prossimi sei mesi prenderanno piede nuove amicizie e storie d’amore, mentre emergeranno vecchi tradimenti, costringendo ogni personaggio a rivalutare chi ama e cosa conta di più. L’improbabile cast di personaggi include un romanziere di origine russa; sua moglie psichiatra di origine russa; il loro bambino precoce ossessionato dal K-pop; uno scrittore indiano americano in difficoltà; uno sviluppatore di app coreano americano di grande successo; un dandy globale con tre passaporti; un lanciafiamme meridionale di un saggista; e una star del cinema, l’attore, il cui arrivo sconvolge gli equilibri di questa famiglia scelta.

The Dressmakers of Auschwitz: The True Story of the Women Who Sewed to Survive – Lucy Adlington

Tra i libri più venduti la novità di Lucy Adlington. Al culmine dell’Olocausto, venticinque giovani detenute del famigerato campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau – principalmente donne e ragazze ebree – furono selezionate per disegnare, tagliare e cucire splendidi capi per le donne naziste d’élite in un salone dedicato. Era un lavoro che speravano le avrebbe risparmiate dalle camere a gas. Questo laboratorio di moda – chiamato Upper Tailoring Studio – è stato fondato da Hedwig Höss, la moglie del comandante del campo, e frequentato dalle mogli delle guardie e degli ufficiali delle SS. Qui, i sarti producevano abiti di alta qualità per le funzioni sociali delle SS ad Auschwitz e per le signore dell’alta borghesia della Berlino nazista.

The boys – Ron Howard; Clint Howard

Con la prospettiva del tempo e del successo – Ron come regista, produttore e A-lister di Hollywood, Clint come attore – i fratelli Howard approfondiscono un’educazione che sembrava normale per loro ma era tutt’altro. I loro genitori del Midwest, Rance e Jean, si sono trasferiti in California per inseguire i propri sogni nel mondo dello spettacolo. Ma sono stati i loro giovani figli a trovare un impiego stabile come attori. Rance ha messo da parte il suo ego e la sua ambizione per diventare l’insegnante, il saggio e la bussola morale di Ron e Clint. Jean divenne il loro amorevole protettore, a volte iperprotettore, dalle trappole e dalle trappole di Hollywood.

Taste – Stanley Tucci

Taste è una riflessione sull’intersezione tra cibo e vita, piena di aneddoti sulla crescita a Westchester, New York, sulla preparazione e sulle riprese dei film gastronomici Big Night e Julie & Julia, sull’innamoramento a cena e sulla collaborazione con sua moglie per creare pasti che inizino la conversazione per i loro figli. Ogni boccone di questo viaggio gastronomico tra tempi buoni e cattivi, pasti a cinque stelle e piatti bruciati, è sincero e delizioso come l’ultimo. Scritto con l’umorismo ironico e la nostalgia caratteristici di Stanley, Taste è una lettura commovente che sarà irresistibile per chiunque conosca il potere di un pasto cucinato in casa.