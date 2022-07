I 10 ebook più venduti della settimana, dominano i gialli

Classifiche libri

I gialli e i thriller dominano anche fra gli ebook più venduti del periodo. Scopriamo insieme le 10 posizioni della classifica relativa agli ebook più venduti nella settimana del 26 giugno, da Federico Maria Rivalta a Marcello Simoni.

I 10 ebook più venduti della settimana

In prima posizione, fra i 10 ebook più venduti della settimana troviamo “Il seme del ricino”, il tredicesimo volume della serie che vede protagonista Riccardo Ranieri.

La strage di uno psicopatico che si diverte a uccidere degli innocenti o la lucida follia di un genio? Una drammatica lotta contro il tempo costringerà gli inquirenti a correre per inseguire un fantasma, ma le piste non sempre porteranno nella direzione giusta. Quando, trascinati in mare aperto da una corrente troppo impetuosa, gli inquirenti saranno prossimi alla resa, al lettore non rimarrà che sperare in una ultima disperata risorsa: un uomo tanto testardo da non volersi piegare all’evidenza dei fatti. Riccardo Ranieri è tornato!

2. “Il caso Alaska Sanders” di Joël Dicker

Sul podio della classifica, tanto fra i libri quanto fra gli ebook più venduti del periodo, c’è “Il caso Alaska Sanders”. L’autore del best seller “La verità sul caso Harry Quebert” è tornato nelle librerie italiane a partire da metà maggio con il sequel del suo capolavoro. Il libro è incentrato su un delitto avvenuto nel New Hampshire nel 1999. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato senza vita in riva ad un lago. Marcus Goldman, che nel frattempo ha ottenuto il successo con il caso Quebert, si troverà ad indagare sul caso per cercare di risolverlo, ma si imbatterà nei fantasmi del suo passato.

3. “Nessuna traccia” di Giulia Beyman

L’ultimo titolo a conquistare il podio della classifica dei 10 ebook più venduti è “Nessuna traccia” di Giulia Beyman.

La telefonata con la richiesta di aiuto arriva improvvisa nel mezzo della notte e l’investigatrice privata Emma Castelli capisce subito che il caso che questa volta dovrà risolvere non potrà mai essere come gli altri. «Io… Credo di averla uccisa» le confessa Bruno Basile, ex poliziotto come lei, e soprattutto da sempre amico e mentore, riferendosi alla donna con cui la sera prima è uscito a cena.

Un vuoto di memoria gli impedisce di ricordare i dettagli dell’omicidio. Ma è proprio lui a sostenere – dopo aver chiamato la polizia sulla scena del crimine – che nessun altro avrebbe avuto modo di compiere quel delitto. Kate Scott, famosa scrittrice di gialli e ormai inseparabile amica di Emma, si offre di farle da spalla nelle indagini.

Anche se da anni non esce da casa per gli effetti di una grave sindrome da stress post traumatico, la sua mente analitica e l’esperienza nell’imbastire trame gialle l’hanno resa una fine conoscitrice del mondo del crimine. In un caso così difficile e personale, il suo aiuto è preziosissimo. Tanto più che il vicequestore Del Greco deve occuparsi anche di un pericoloso killer che ha appena assassinato in modo brutale una giovane donna e che potrebbe uccidere ancora.

Insieme a Kate, Emma inizia a scoprire strane incongruenze che suggeriscono che la donna uccisa da Bruno non fosse proprio chi diceva di essere. Ma le nuove informazioni non sono sufficienti a scagionare l’amico. Anzi, sembrano confermarne la colpevolezza.

4. “Un amore incancellabile – Rinascita” di Daniela Tess

Cambiamo genere per il quarto titolo in classifica fra i 10 ebook più venduti della settimana, il terzo ed ultimo volume della trilogia “Un amore incancellabile”.

Eve e Richard si sono ritrovati ma le cose tra loro sono molto complicate: il passato fatto di bugie, tradimenti, equivoci, sembra separarli inesorabilmente. Eve non è più la donna che conosceva Richard; ora nasconde un segreto e non è disposta a rivelarlo all’uomo. Dal canto suo anche Richard è cambiato: l’amore lo ha toccato e rivuole la donna del suo destino, a tutti i costi. Eve sarà disposta finalmente a credergli e a dargli una seconda possibilità? Ma cosa accadrà quando il diavolo scoprirà i segreti del suo angelo?

Simon e Celeste sono a un bivio: un ritorno dal passato costringerà la donna a rivelare scomode verità, tali da mettere in pericolo la vita dell’uomo di cui ora è follemente innamorata. Cosa sarà disposta a fare, per proteggerlo? Simon intanto, ignaro di tutto, scopre qualcosa di sconvolgente sulla sua precedente relazione. Tornano gli eredi dei Tresham nell’ultimo, appassionante e romantico capitolo della trilogia. Tutti i segreti e le verità usciranno allo scoperto, ma i sentimenti saranno più forti di tutto? L’amore potrà davvero rinascere?

5. “La quarta profezia” di Glenn Cooper

Il quinto dei 10 ebook più venduti della settimana è la novità editoriale firmata Glenn Cooper, scrittore e sceneggiatore statunitense dal successo planetario. Il nuovo romanzo di Cooper, “La quarta profezia”, è parte della serie bestseller con protagonista Cal Donovan Tui.

“La quarta profezia” è ambientato in parte in Spagna, nel 1944, dove Lúcia dos Santos è convinta che la fine stia per giungere e lotta fra il dovere di rispettare un’antica promessa e la necessità di rivelare un segreto per il bene del mondo intero, e in parte a Lisbona, ai giorni nostri, quando Cal Donovan viene richiamato d’urgenza in Vaticano.

Il papa ha ricevuto una lettera anonima in cui gli si intima di dimettersi prima della cerimonia, altrimenti il suo destino sarà segnato. Negli anni, Celestino VI ha dato prova di grande coraggio, sfidando le tradizioni e le frange più conservatrici della curia. Eppure Cal non lo ha mai visto così spaventato. Perché chiunque abbia scritto quelle parole sembra alludere a un mistero che da oltre un secolo minaccia l’esistenza stessa della Chiesa e che potrebbe cambiare per sempre il corso della Storia.

Il sesto ebook in classifica questa settimana è un interessante saggio di David Abulafia sulla storia marittima e le sue rotte.

Per gran parte della nostra storia, mari e oceani hanno costituito le vie principali dello scambio e della comunicazione a grande distanza fra i popoli, i canali primari non solo per l’esplorazione, la conquista e il commercio, ma anche per la diffusione delle idee e delle religioni. Andando oltre i confini della storia navale e ripercorrendo la circolazione umana lungo le coste e attraverso i maggiori specchi d’acqua del pianeta, David Abulafia ci invita a ridisegnare la nostra mappa mentale del mondo e a prendere atto che le rotte marittime sono state molto più importanti di quelle terrestri come forza motrice dello sviluppo delle civiltà.

7. “Il momento di uccidere” di John Grisham

Il thriller di John Grisham, “Il momento di uccidere”, guadagna la settima posizione in classifica fra i 10 ebook più venduti della settimana.

Hanno picchiato a sangue e violentato sua figlia. Carl Lee Hailey è nero ed è un eroe del Vietnam; loro sono due bianchi, ubriachi e razzisti. Li uccide, in preda ad una furia selvaggia, davanti a numerosi testimoni. Si tratta di brutale omicidio o esecuzione esemplare? Vendetta o giustizia? Il caso infiamma gli Stati Uniti. Per dieci giorni in un tribunale del profondo Sud americano si discute la colpevolezza di un uomo senza mai poter ignorare il colore della sua pelle.

8. “Jaded” di Robin C.

L’ottavo ebook in classifica questa settimana è “Jaded”, un titolo di narrativa contemporanea che ha al centro le controverse vicende di 2 giovani, Axel Porter e Isabel Rossini.

Axel segue 2 semplici regole: nessun legame al di fuori della famiglia che lo ha adottato e nessuna distrazione dalla gestione del proprio impero finanziario. Del ragazzino che si è lasciato alle spalle Red Oak Town conserva la forza con cui ha cancellato i ricordi d’infanzia e l’affetto che ancora lo lega ad Amos e Noah – gli unici amici che abbia mai avuto.

Dietro ai suoi costosi abiti sartoriali e al severo sguardo di giada si cela però un terribile segreto. Per questo, quando il destino gli rimette di fronte Isabel, lui sa che la cosa giusta da fare sarebbe tenerla a debita distanza.

Anche la vita di Isabel Rossini non è più la stessa; in un ambiente influenzato da incontri senza amore, la ragazzina timida e remissiva del Maniero ha lasciato spazio a una donna libera, sicura e affascinante. Il tempo l’ha resa più forte, ma non è riuscito a scalfire la sua ossessione per Axel Porter. E quando finalmente le viene offerta l’occasione che le permetterà di prendersi ciò che desidera da anni, niente potrà fermarla. Lo scontro sarà inevitabile perché se Axel non è intenzionato a perdere, Isabel è disposta a tutto pur di vincere.

9. “Mister Mayfair” di Louise Bay

Veniamo al nono ebook in classifica, “Mister Mayfair”, dell’autrice bestseller Louise Bay, che racconta in prima persona una storia da leggere tutta d’un fiato.

“Il mio ragazzo sta per sposarsi. Va bene, tecnicamente è il mio ex. Due mesi fa ha deciso che voleva una pausa. E io, da brava illusa, ero convinta che fosse comunque quello giusto, quello con cui avrei fi nito per trascorrere il resto della mia vita. E invece non solo sposa un’altra, sposa la mia migliore amica. E hanno anche pensato bene di mandarmi un invito per celebrare con loro il lieto evento. Non mi importa quanto possa essere bella la Scozia. Nessuno potrebbe convincermi ad andarci. Nessuno tranne… un bellissimo sconosciuto che mi propone di accompagnarlo, con uno di quei sorrisi che sarebbero in grado di sciogliere tutti i ghiacci dell’Antartide. Se accetto di essere il suo “+1”, in cambio di questo piccolo “favore” è disposto a offrirmi un’opportunità lavorativa che capita una volta sola nella vita. Come diavolo faccio a dire di no?”

10. “Il castello dei falchi neri” di Marcello Simoni

Infine, il decimo titolo in classifica fra i 10 ebook più venduti della settimana è il nuovo romanzo storico del maestro del thriller italiano, Marcello Simoni.

Il libro è ambientato nell’Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico Grifone, ormai diventato uomo, fa ritorno alla dimora di famiglia, una grande magione nella campagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più felici. Sua sorella, Aloisia, è stata data in sposa a un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane aristocratica con la quale Oderico, prima di partire per la Terra Santa, aveva intrecciato una storia d’amore, è promessa a un altro.

Come se non bastasse, la famiglia sembra essere caduta in disgrazia e il castello, un tempo ricco e prospero, versa ora in uno stato di abbandono. Pur non riuscendo a comprenderne il motivo, Oderico intuisce che la madre, il padre e il fratello minore gli nascondono qualcosa.

Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, una collina sulla quale in molti vorrebbero mettere le mani a causa di un antico segreto custodito tra i suoi fitti boschi. Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà coinvolto, suo malgrado, in una serie di efferati delitti che sembrano avere uno stretto legame col più grande motivo d’orgoglio del suo casato: la nobile arte della falconeria.