10 audiolibri per bambini e ragazzi adatti per la loro età

In quest periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, riuscire a distrarre i più piccoli è fondamentale. Gli audiolibri per bambini possono essere di grande aiuto. La loro immaginazione va alimentata e portarli altrove in questo momento rappresenta una delle priorità. Su Storytel ci sono tantissimi audiolibri per bambini e ragazzi, alcuni in esclusiva. Tra queste i Capolavori Disney, Le Fiabe Sonore, La serie Bollicine di Giunti e la serie Colibrì. Ecco una selezione di audiolibri per bambini, utili per alimentare la loro immaginazione.

Secondo episodio delle avventure di Elsa e Anna, in versione audiolibro per bambini. Quando un terribile incantesimo imprigiona il loro regno in un inverno senza fine, Anna, la sorella minore, dovrà mettersi in viaggio e affrontare mille pericoli per cercarla, perché Elsa è l’unica che può porre fine al sortilegio.

Tra gli audiolibri per bambini consigliamo Greta Grintosa. Dieci storie che brillano di inventiva e vitalità, dieci piccoli irresistibili eroi che con il potere della fantasia superano ogni ostacolo della realtà quotidiana, imparando a guardare il mondo con altri occhi.

Tra gli audiolibri per ragazzi da ascoltare ecco l’opera di Fabio Cicolani. Cosa potrebbe succedere se un Luna Park degli orrori trasformasse veramente in mostri tutti i suoi visitatori? Licantropi, Zombie, Fantasmi, Vampiri… Sembra impossibile, un incubo. Eppure è quello che si ritrova ad affrontare Peter Pepper, una giovane star della televisione.

