10 case vacanze da tutto il mondo per gli amanti dei libri

Leggere è un po’ come viaggiare. A pensarci bene infatti un libro ha il potere di creare legami, allargare gli orizzonti, far scoprire mondi lontani e superare confini geografici e mentali. E il tutto senza prendere aerei, treni, macchine o navi, ma comodamente seduti nel salotto di casa. Ma se il salotto di casa non fosse il nostro?! Ormai le vacanze sono alle porte e Airbnb ha selezionato 10 case con librerie incantevoli, alcune proprio a Torino, per una vacanza dedicata esclusivamente (o quasi) alla lettura e al relax, perfetta per i viaggiatori che sono anche inguaribili lettori e che non partono senza un buon libro in valigia.

Nel cuore Liberty di Torino, Italia

Situato al 3° piano di un palazzo immerso nella zona Liberty di Torino, questo luminoso appartamento è caratterizzato da una spaziosa sala le cui pareti sono totalmente coperte da una libreria in legno a muro dove trovare libri per davvero tutti i gusti!

Villa Maraviglia, Milano

Tra Brera e il Castello Sforzesco, al primo piano di un palazzo storico della vecchia, questo appartamento è un rifugio di fine ‘800. Con la sua terrazza fiorita è un rifugio calmo e luminoso dove godersi una buona lettura.

Ttekceba Retreat, Australia

Un posto magico arredato con cura dal proprietario con mobili e opere d’arte collezionate nei suoi viaggi intorno al mondo. Qui trova spazio la libreria con vista su un giardino lussureggiante, un rifugio nel verde dove rilassarsi circondati da arte, letteratura e natura.

Home in Kaunas, Lituania

Una casa in legno di inizio ‘900 ospita, nel sottotetto, una confortevole mansarda dove rifugiarsi con un buon libro inebriati dal profumo e dal calore del legno.

Love & Life Bem, Budapest, Ungheria

Un appartamento di classe affacciato sul Danubio con vista panoramica su Budapest. Dalle ampie finestre la luce naturale filtra nel salotto creando l’atmosfera perfetta per immergersi nella lettura.

Quiet Private Retreat in Palo Alto, California



Letteralmente ogni parete della zona notte di questo appartamento in California è tappezzata di libri. Una vera chicca per i più romantici è la piccola nicchia rialzata con divano, accanto alla finestra, dove appollaiarsi per leggere e rilassarsi.

Under the roofs of Warsaw, Polonia



Sotto i tetti di Varsavia, al quarto piano di un palazzo nel cuore della città c’è la mansarda di Anna. Se nella sua libreria non doveste trovare quello che trovate, a soli 5 minuti a piedi si raggiunge l’antico e bellissimo edificio che ospita la libreria dell’Università di Varsavia.

42 Terrace Guest House, Missouri

La piccola villetta verde di Susan e Julian è pronta ad accogliervi a Kansas City. Una dimora calda e intima che i proprietari hanno ristrutturato con amore e pazienza per conservarne il fascino storico. Ne è una testimonianza l’antica libreria in legno a muro.

Exquisito Apartamento, Spagna



Più minimalista, questa casa Airbnb Plus a Barcellona sfrutta la libreria come elemento d’arredo della zona giorno. I libri sono in questo caso il tocco di colore che mancava in una casa dove domina il bianco.

Fab View in the Center of Athens, Grecia



Uno scorcio del soggiorno della casa di Ira ad Atene, con angolo-studio per concentrarsi e perdersi tra le pagine della sua nutrita libreria.

The Open Book, Scozia

E se invece di rifugiarvi in una casa con libreria poteste vivere sopra una libreria e prenderla in gestione per tutta la durata del vostro soggiorno?! E’ possibile! Succede in Scozia, con The Open Book una curiosa iniziativa dove gli ospiti che prenotano il soggiorno possono lavorare nella libreria sottostante.

