Test di medicina, in tilt il sito dove poter leggere i risultati

Il Ministero dell’Università ha pubblicato la graduatoria del test di Medicina 2020 sul portale Universitaly. Il problema però è che nessuno riesce ad accedere all’area riservata del sito. La problematica è da imputarsi ai tentativi simultanei di accesso che ci sono stati sin dalle prime ore del mattino. Non si sa ancora nulla si sa riguardo a punteggio minimo per entrare, sedi più ambite, sedi in cui finiranno prima i posti e previsioni sul prossimo scorrimento.

Test di Medicina, dove vedere la graduatoria

La graduatoria nominativa nazionale è pubblicata all’interno dell’area riservata a ciascun candidato sul portale Universitaly. Il portale era stato creato ad hoc dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per guidare gli studenti nel loro percorso di studi. Nella graduatoria, accanto al nome ci ciascun studente, apparirà uno dei quattro status fra assegnato, prenotato, in attesa, fine posti.

Il test

Il test di Medicina 2020 si è svolto in tutta Italia il 3 settembre. Sono stati 66.638 gli studenti aspiranti matricole di Medicina e Odontoiatria, 2 mila in meno rispetto al 2019, a essersi cimentati nei test d’ingresso alle relative facoltà. In palio c’erano 13.072 posti. Alla vigilia del test, il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi aveva rassicurato tutti gli studenti circa il fatto che le prove di Medicina si sarebbero svolte in tutta sicurezza.

