Secondo QS Ranking 2020, la classifica delle migliori università al mondo, ben otto dipartimenti universitari italiani si posizionano fra i primi dieci al mondo, due in più rispetto all’anno scorso. Un riconoscimento importante per l’università italiani che, nonostante la mancanza di finanziamenti cospicui, avanza nei ranking internazionali, dimostrano le sue eccellenze. A convalidarlo è la classifica mondiale 2020 messa a punto da QS Quacquarelli Symonds per aree disciplinari e materie.

La Sapienza al secondo posto dietro Oxford per Storia

Secondo la classifica delle miglior università al mondo, in considerazione di 48 diverse discipline, l’Italia è, infatti, al quarto posto come miglior sistema universitario in Europa. Prima di lei, ci sono Francia, Paesi Bassi e Germania, oltre che dalla Svizzera. Tra le eccellenze c’è La Sapienza con il Dipartimento di Storia e Storia Antica, che si è classificato al secondo posto nel mondo dietro a Oxford in Classic&Ancient history.

Il Politecnico di Milano è al sesto posto per Arte e Design

Anche quest’anno il Politecnico di Milano si conferma al sesto posto nel mondo per Arte e Design. Davanti ci sono università inglesi e americane. Il Politecnico si classifica in settima posizione anche per Architettura, salendo di ben quattro posizioni rispetto alla classifica delle migliori università al mondo 2019. Ai primi posti rimangono il Mit, seguito dalla Dlft University e dall’inglese Ucl, tutti atenei britannici.

Università di Bologna è il primo ateneo italiano

Con ben 21 dipartimenti in classifica, l’università di Bologna è il primo ateneo d’Italia. Sono solo 70 le università nel mondo che possono vantare un primato simile. Tra le 21 discipline dell’Università di Bologna presenti nella top 100 della classifica delle migliori università al mondo, 4 rientrano tra i primi 50 posti al mondo. Classics & Ancient History al 19esimo posto, Modern Languages al 39esimo, Agriculture & Forestry al 39esimo e Dentistry al 40esimo.

La classifica delle migliori università al mondo

Accounting&Finance – Bocconi (17 posto nel ranking mondiale)

Agricolture&Forestry – Bologna (39)

Anatomy&Phisiology – Padova (39)

Anthropology – La Sapienza (tra 51-100)

Archaeology – La Sapienza (8)

Architecture – Politecnico di Milano (7)

Art&Design – Politecnico di Milano (6)

Art&Humanities – Bologna (58)

Biological Sciences – La Sapienza (101-150)

Business& Management studies – Bocconi (7)

Chemistry – Bologna (51-100)

Classics&Ancient History – La Sapienza (2)

Communication&Media studies – Statale di Milano (101-150)

Computer Science&Information systems – Politecnico di Milano (40)

Dentistry – Bologna (41)

Earth&marine Sciences – Padova (101-150)

Economics&Econometrics – Bocconi (16)

Education – La Sapienza (151-200)

Engineering-Chemical – Politecnico di Milano (34)

Engineering-Civil – Politecnico di Milano (7)

Engineering-Electrical – Politecnico di Milano (17)

Engineering-Mechanical, Aeronautical – Politecnico di Milano (9)

Engineering-Mineral – Politecnico di Torino (38)

Engineering&Technology – Politecnico di Milano (20)

English Language & Literature – La Sapienza (101-150)

Environmental Sciences – Politecnico di Milano (51-100)

Geography – La Sapienza (51-100)

History – European University Institute, La Sapienza, Padova e Bologna (51-100)

Law – European University Institute, La Sapienza e Bologna (51-100)

Life Sciences & Medicine – Statale di Milano (83)

Linguistics – Bologna (101-150)

Material Science – Politecnico di Milano (51-100)

Mathematics – Politecnico di Milano (51-100)

Medicine – La Sapienza (51-100)

Modern Languages – Bologna (39)

Natural Sciences – La Sapienza (69)

Nursing – La Sapienza (51-100)

Pharmacy & Pharmacology – Statale di Milano (36)

Philosophy – Statale di Milano (51-100)

Physics&Astronomy – La Sapienza (35)

Politics & International Studies- European University Institute (31)

Psychology – La Sapienza (51-100)

Social Sciencse&Management – Bocconi (16)

Sociology – European University Institute e Bologna (51-100)

Statistics – La Sapienza (51-100)

Theology&Religious studies – Torino (51-100)

Veterinary Science – Statale di Milano (45)

