Scuole chiuse fino al 3 aprile? L’ipotesi da valutare con gli esperti

Scuole chiuse fino al 3 aprile? Dopo la chiusura generalizzata delle scuole in tutta Italia, si parla già di una possibile estensione del periodo. «Al momento il provvedimento è fino al 15 marzo: in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezze, cercheremo di fare un aggiornamento», ha dichiarato il Premier Conte.

Chiusura necessaria

La decisione di chiudere tutte le scuole italiane è stata preso solo dopo aver consultato il Consiglio superiore di sanità, che ha ritenuto necessario adottare una misura così drastica. La chiusura è «indispensabile» ribadisce su Twitter il virologo Roberto Burioni.

Le prospettive

Se gite e viaggi di istruzione sono stati vietati fino ai primi di aprile, a preoccupare docenti e alunni sono soprattutto gli esami di Stato, terza media e Maturità. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito, bisogna aspettare e capire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Verranno adottate misure ad hoc per la zona rossa, dove si parla di scuole chiuse per un periodo ancora più prolungato e si potrebbe valutare l’ipotesi di un esame ridotto. L’allungamento dell’anno scolastico e lo slittamento degli esame rimane al momento un’ipotesi difficile da attuare.

Didattica a distanza

«Abbiamo lavorato da subito a un’accelerazione del programma di didattica a distanza — ha dichiarato ieri sera la ministra Azzolina —. È una sperimentazione del presente che potrà lasciarci un patrimonio di esperienze importante per il futuro. Ma la scuola è molto altro. La scuola è condivisione, è stare assieme. La scuola in classe è insostituibile. E deve tornare presto». Scuole chiuse da pochi giorni, ma molti istituti stanno sperimentando metodi alternativi per portare la didattica nelle case degli studenti, da skype fino a whatsapp. Inoltre, sulla piattaforma del Miur è possibile attingere a materiali per le lezioni a distanza. Oltre 7 mila insegnanti si sono collegati per fare formazione online.

