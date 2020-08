“Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la scuola”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso della trasmissione “In Onda” su La7. Poi ha aggiunto: “Ho avuto conferma di questa bella notizia circa un’ora fa. Il ministro Gualtieri ha dato il suo ok”.

Al via le assunzioni di oltre 450 dirigenti scolastici

Il ministero dell’Istruzione nella giornata del 6 agosto ha dato il via libera anche all’assunzione di oltre 450 dirigenti scolastici, vincitori del concorso del 2017. Cosa che ha creato qualche polemica perché tra loro compare anche un nome della squadra di governo giallorosso. Proprio quello della ministra Lucia Azzolina che all’epoca del concorso era deputata dei cinque stelle e membro della commissione Cultura della Camera. Un “conflitto di interessi” che ha innescato le critiche di numerosi esponenti del centrodestra che ora chiedono le dimissioni della diretta interessata. Azzolina è intervenuta sempre su La7. “Secondo voi il ministro dell’istruzione ha il potere di bloccare una graduatoria? È l’amministrazione che assume”, ha sottolineato. Ha inoltre specificato di aver “partecipato a quel concorso nel 2017” facendo “sacrifici per studiare, lavorando e preparando contemporaneamente le lezioni per gli studenti. Ho fatto tanta gavetta, ho studiato moltissimo per quel concorso”.

