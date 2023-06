Maturità 2023, uscite le commissioni di esame

Sono stati resi noti dal MIM i nomi dei commissari esterni della Maturità 2023. Grazie alla pubblicazione dei nominativi online, è possibile conoscere la composizione delle commissioni d’esame e iniziare a cercare informazioni sui docenti esterni.

I nomi dei docenti esterni sono consultabili attraverso il motore di ricerca dedicato alle commissioni della maturità sul sito del Ministero. Gli studenti possono utilizzare queste informazioni per capire se i docenti esterni sono severi e quali argomenti preferiscono.

Esame di maturità 2023: le novità

Dopo tre anni scolastici in cui l’esame di Stato ha visto rilevanti modifiche dovute all’emergenza epidemiologica, l’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione quest’anno torna a svolgersi secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno 2023.

Una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i professionali delineati dal dlgs. n. 61/2017, che quest’anno giungono per la prima volta all’esame di Stato, la seconda prova scritta non riguarda più specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati).

L’esame di maturità 2023 prevede una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli-Venezia Giulia). Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca.