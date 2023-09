Il Libraio Scuola, il progetto digitale per favorire la lettura nelle scuole

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Sul sito de Il Libraio è online una guida periodica per presentare a chiunque interagisca con le studentesse e gli studenti una selezione di letture che parlino all’immaginario contemporaneo dei ragazzi

Creare un luogo digitale dedicato alla promozione della lettura nelle scuole secondarie superiori. Nasce con questo obiettivo Il Libraio Scuola, una guida digitale gratuita pensata per offrire periodicamente percorsi di lettura ai docenti delle scuole secondarie superiori, ma anche agli educatori, a chi lavora in libreria e in biblioteca e alle famiglie.

Leggere il mondo

La prima edizione della guida, chiamata Leggere il mondo, è disponibile in formato digitale, scaricabile gratuitamente da una nuova sezione all’interno del sito ilLibraio.it. Ad arricchire la sezione, un archivio di centinaia di articoli e approfondimenti a tema, e tanti nuovi contenuti in arrivo.

Il primo numero di Leggere il mondo presenta oltre 50 libri, collocati all’interno dei seguenti percorsi: Incontro con il passato e le terre lontane; Incontro con l’amore e le sue declinazioni; Incontro con sé stessi e con gli altri; Incontro con donne che hanno fatto e fanno la Storia; Incontro con la natura; Incontro con il pensiero e le grandi domande.

I libri inseriti nella guida sono presentati con informazioni sul contenuto e sugli autori, parole chiave e spunti didattici per avviare il lavoro in classe. Uno o più libri per ogni sezione presentano anche una scheda di esperienza didattica.

Inoltre, alcune autrici e autori che lavorano anche nella scuola raccontano il classico della letteratura che li ha conquistati durante gli anni della scuola superiore, nella sezione Incontro con le letture d’autore. Tra questi, Stefania Auci, Barbara Bellomo, Enrico Galiano, Matteo Saudino e Mariapia Veladiano.

La realizzazione del primo numero della guida è stata preceduta da una serie di focus group con insegnanti di diversi istituti italiani, da Nord a Sud, per conoscerne e studiarne le necessità.

Nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 saranno in programma altri numeri della guida.

L’importanza di consigliare buoni libri a scuola

La consulenza didattica del progetto Il Libraio Scuola è affidata a Gloria Maria Ghioni, insegnante di Lettere, attualmente in ruolo al Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Pavia. Ghioni, una laurea in Filologia Moderna all’Università di Pavia e un dottorato di ricerca in Scienze dei Sistemi Culturali presso l’Università di Sassari, ha fondato il sito Criticaletteraria.org nel 2005, collabora con Tuttolibri – La Stampa, con il sito di ilLibraio.it e con il blog di Kobo.

Al progetto si lega inoltre il debutto di una nuova newsletter dedicata, che permette di ricevere in anteprima la guida gratuita Leggere il mondo e altri contenuti esclusivi. Non solo: in omaggio alle iscritte e agli iscritti alla newsletter, fino a fine settembre, anche l’ebook di Fine / Inizio (TEA) di Folco e Tiziano Terzani.

Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e direttore della rivista Il Libraio, sottolinea: “È importante in generale consigliare buoni libri. Nel caso dei ragazzi è spesso più difficile e presuppone anche una particolare sensibilità.

Con questo nuovo strumento – forti dell’esperienza positiva già realizzata da Salani e da altre case editrici del Gruppo con il progetto Lettori si diventa, rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado – vogliamo offrire una guida che metta a fattor comune l’esperienza di insegnanti, autori e direzioni editoriali. Non c’è compito più gratificante di mettere nelle mani di una ragazza o di un ragazzo il libro giusto, che sia un invito al libro successivo”.

Lettori si diventa

Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol gode già, infatti, del successo del progetto per le scuole promosso da Salani, Lettori si diventa, pronto a partire con la sua terza edizione e con all’attivo nell’ultimo anno scolastico più di 200 incontri organizzati nelle scuole, con il coinvolgimento di oltre 12.000 alunni e alunne e di quasi 500 classi.

Lettori si diventa si rivolge alle insegnanti, agli insegnanti e ai promotori della lettura nel mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado e grazie al ricco catalogo sempre aggiornato e scaricabile gratuitamente sul sito, propone percorsi di lettura e strumenti utili per arricchire l’offerta didattica. Fiore all’occhiello del progetto, portare nelle classi gli autori e le autrici del catalogo Salani e di marchi come Ape Junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord-Sud e Tre60.

L’incontro con l’autore

L’incontro con l’autore è il termine di un percorso di lettura e condivisione di un testo grazie al quale i ragazzi possono sviluppare o approfondire temi importanti per la loro crescita. Il ricco catalogo del progetto scuola Salani è stato pensato con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura in modo sempre più stimolante, per formare così i lettori e le lettrici di domani.

“Da centosessant’anni noi di Salani crediamo che basti un libro per essere un po’ più felici. E questo, nell’essenza, è anche il messaggio che vorremmo far arrivare ai bambini, ai ragazzi. Il lavoro più importante per la promozione alla lettura nasce nelle scuole quando si ha la fortuna di incontrare docenti illuminati che, con passione, gettano i semi della cultura e dei sentimenti nella vita di creature in formazione.

Perché leggere è il modo migliore per crescere a tutte le età, in tutti i sensi e in tutte le direzioni. Perché lettori non si nasce ma si diventa”, dichiara Mariagrazia Mazzitelli, Direttrice editoriale Salani.

© Riproduzione Riservata