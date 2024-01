Frasi motivazionali al posto dei voti, l’innovativo metodo educativo del maestro di Palermo

Share on Email

Il metodo educativo applicato da Gabriele Camelo, docente di italiano e inglese presso l’istituto comprensivo “Rita Borsellino” di Palermo, ha fatto in poco tempo il giro del web, raccogliendo consensi ma anche qualche critica.

Frasi motivazionali al posto dei classici voti a scuola. E’ questo il “rivoluzionario” metodo educativo utilizzato da Gabriele Camelo, docente di italiano e inglese presso l’istituto comprensivo “Rita Borsellino” di Palermo, per i suoi alunni delle elementari.

Il suo metodo educativo ha fatto in breve tempo il giro del web, e probabilmente ispirerà anche altri suoi colleghi nell’applicarlo.

Frasi motivazionali al posto dei voti

Il docente ha scelto così di sostituire i classici voti scolastici con frasi motivazionali, contenenti suggerimenti e giudizi che possano essere maggiormente emotivi e coinvolgenti, in modo da migliorare il rapporto con i suoi alunni.

“Non faccio nulla di speciale – ha affermato il maestro intervistato su Repubblica – ogni insegnante crea un rapporto di fiducia coi propri alunni, a modo suo. Io li motivo con delle frasi, perché senza una motivazione non si fa nulla nella vita”.

Il metodo educativo

L’originale approccio alla correzione dei compiti consiste nel non limitarsi a un voto, ma di argomentare il giudizio nei confronti dell’operato dei propri alunni con un breve testo contenente frasi motivazionali che possa così avere un impatto più importante sull’istruzione e la crescita personale e formativa dei ragazzi.

La metodologia del maestro di Palermo si basa sul principio che il quaderno di scuola sia il cuore della didattica e una finestra sulla scuola per le famiglie. Il docente condivide sul proprio profilo Instagram @maestro_gabriele foto dei quaderni dei suoi alunni sulla, mostrando così come annotazioni motivazionali possano arricchire la comprensione degli studenti.

L’approccio del maestro Gabriele ha delle solidi basi provenienti dalle neuroscienze: da ex-studente di Psicologia all’Università di Palermo, egli cita ricerche che dimostrano come le emozioni e l’apprendimento associativo siano elementi fondamentali nel processo educativo. Spesso, infatti, uno dei primi blocchi che non consente ad un alunno di recepire le nozioni scolastiche è dovuto ai problemi relazionali che si innescano tra alunni e professori. Il metodo educativo del docente di Palermo può rappresentare una soluzione in tal senso.

Oggi, secondo le indicazioni ministeriali, nelle classi primarie i voti vengono sostituiti da frasi descrittive e di commento all’attività svolta. Ciò che ha fatto il maestro di Palermo è stato di voler aggiungere anche dei giudizi motivazionali.

La reazione del web

In poche ore, la storia del metodo educativo del maestro Gabriele Camelo ha fatto il giro della rete e dei social, raccogliendo i consensi della maggioranza delle persone, rimaste favorevolmente compiaciute dalla volontà del docente di considerare anche le emozioni degli alunni nel tentativo da dare loro un giudizio sul loro operato.

A chi invece è rimasto perplesso per la scelta di sostituire i classici voti con frasi motivazionali, il maestro risponde sottolineando l’importanza dell’amore e dell’esperienza nella predisposizione all’apprendimento e alla crescita didattica.

La storia del maestro Gabriele Camelo e delle frasi motivazionali per i suoi ragazzi, capaci di aumentare l’empatia nel rapporto docente-alunno, ci fa venire in mentre le parole di Maria Montessori, la celebre insegnante che relativamente all’insegnamento e all’apprendimento efficace “ha fatto scuola” nel vero senso della parola grazie al suo metodo: “Il bambino non è un vaso da riempire, ma una sorgente da lasciar sgorgare”.

