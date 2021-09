Scuola, il piano per il rientro in classe in sicurezza

Con il rientro anche degli alunni a scuola ricomincia il terzo anno scolastico sotto la pandemia. Oggi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi esporrà il piano per il rientro in classe in sicurezza

Comincia il terzo anno di scuola nell’epoca della pandemia. Le principali misure di sicurezza riguardano ingresso con green pass, uso delle mascherine mascherine, finestre aperte e distanziamento che rimane ma diventa un po’ più flessibile dell’anno scorso. Il tutto per un unico obiettivo: scongiurare la didattica a distanza.

L’uso della mascherina

Oggi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in Parlamento esporrà il piano per il rientro in classe in sicurezza sul quale ha lavorato tutta l’estate. La misura principale di difesa dal virus resta la mascherina chirurgica nei corridoi, in mensa, nei bagni e negli ambienti chiusi, mentre al banco, se distanziati e fermi, si potrà cambiarla e mettere una mascherina di stoffa.

Con la riapertura della scuola riaprono anche le mense, dove sono raccomandati turni e distanziamento ai tavoli. Riprenderà anche l’educazione fisica, ma all’aperto. Si fa ginnastica senza mascherina ma niente sport di gruppo o di contatto e distanziamento di due metri se si è all’interno.

L’obbligo del green pass

Green pass obbligatorio per gli insegnanti e il personale. E’ in arrivo la piattaforma del ministero per il controllo automatico da parte dei presidi entro il 13 settembre, giorno di inizio scuola in dieci regioni. Elaborata da Sogei, permetterà di incrociare i dati sulle vaccinazioni con quelli dei professori assegnati ad ogni istituto. Il preside dovrà chiedere il green pass soltanto a coloro che non sono in regola. Se non hanno il green pass non potranno entrare a scuola e saranno considerati assenti ingiustificati: alla quinta assenza, anche non consecutiva, saranno sospesi da incarico e stipendio. Non è invece previsto alcun obbligo di green pass per gli studenti.