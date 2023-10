Perché fare l’insegnante significa avere una missione

Essere un insegnante offre l’opportunità unica di avere un impatto trasformativo e duraturo sulla vita degli altri, contribuendo a plasmare un futuro sostenibile e offrendo una realizzazione personale. Tuttavia, il mondo si trova ad affrontare una carenza globale di insegnanti senza precedenti, aggravata dal declino delle loro condizioni di lavoro e del loro status. Ne abbiamo parlato nella puntata di “culture days” dedicata.

La giornata mondiale dell’insegnante

La Giornata Mondiale dell’insegnante si tiene ogni anno il 5 ottobre per celebrare tutti gli insegnanti del mondo. Essa commemora l’anniversario dell’adozione della Raccomandazione ILO/UNESCO del 1966 sullo status degli insegnanti, che stabilisce i parametri di riferimento per quanto riguarda i diritti e le responsabilità degli insegnanti e gli standard per la loro preparazione iniziale e la loro formazione continua, il reclutamento, l’impiego e le condizioni di insegnamento e apprendimento.

La Raccomandazione sullo status del personale docente dell’istruzione superiore è stata adottata nel 1997 per integrare la Raccomandazione del 1966 e coprire il personale docente dell’istruzione superiore. La Giornata Mondiale degli Insegnanti si celebra dal 1994.

È una giornata in cui si celebra il modo in cui gli insegnanti stanno trasformando l’istruzione, ma anche per riflettere sul sostegno di cui hanno bisogno per sfruttare appieno il loro talento e la loro vocazione e per ripensare la strada da seguire per la professione a livello globale. La Giornata Mondiale degli Insegnanti è organizzata in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l’UNICEF e Education International (EI).

Il tema della Giornata mondiale degli insegnanti 2023 è: “Gli insegnanti di cui abbiamo bisogno per l’istruzione che vogliamo”. Un tema che invita a riflettere, ancora una volta, sul ruolo degli insegnanti oggi all’interno della scuola.

L’importanza dell’insegnamento

Ma perché oggi, più che mai, dobbiamo celebrare gli insegnanti? La risposta è semplice: viviamo in un’epoca di rapido cambiamento e complessità, in cui l’istruzione e l’apprendimento sono diventati ancora più cruciali. Gli insegnanti sono i protagonisti di questa sfida. Essi si trovano di fronte a una moltitudine di compiti e responsabilità che vanno oltre la semplice trasmissione di informazioni. Devono adattarsi a nuove tecnologie, affrontare problemi sociali e culturali complessi e fornire un’istruzione inclusiva a studenti provenienti da diversi contesti e con diverse esigenze.

Gli insegnanti sono anche i primi a vedere il potenziale dei loro studenti, a credere in loro quando spesso possono dubitare di sé stessi. Sono gli architetti del futuro, che plasmano le menti e le personalità dei giovani che prenderanno in mano le redini del mondo domani. La loro influenza va oltre il semplice impartire lezioni: i buoni insegnanti insegnano non solo cosa pensare, ma come pensare. Ci insegnano a essere critici, a cercare la verità, a rispettare le differenze e a perseguire i nostri sogni.

Inoltre, gli insegnanti sono spesso sottovalutati e non ricevono sempre il riconoscimento che meritano. Ecco perché oggi, più che mai, è importante celebrarli e mostrare la nostra gratitudine per il loro lavoro. Dobbiamo ricordare che gli insegnanti dedicano tempo ed energia per creare lezioni coinvolgenti, per aiutare gli studenti a superare le sfide e per ispirarli a diventare le migliori versioni di se stessi. La loro passione e dedizione meritano di essere celebrate e riconosciute.

L’importanza della gratitudine

Quindi, la prossima volta che incontrate un insegnante, prendetevi un momento per riflettere sull’immensa importanza del suo ruolo. Riconoscete l’incredibile impegno, l’amore e la pazienza che investono nella formazione delle generazioni future. Gli insegnanti sono veri eroi, che plasmano il mondo un bambino alla volta.

