Giornata della legalità 2023, le iniziative in tutta Italia

Oggi, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, si celebra la Giornata della Legalità. Scopriamo insieme le iniziative pensate per sensibilizzare l'opinione pubblica e ricordare le vittime della mafia in tutta Italia!

Oggi ricorre la Giornata della Legalità. Il 23 maggio del 1992 veniva assassinato Giovanni Falcone, il magistrato che, insieme a Paolo Borsellino, ha contribuito a fare breccia nel muro del sistema mafioso italiano. La data di questo terribile omicidio, conosciuto come “strage di Capaci“, da allora ha assunto un valore importantissimo nella lotta alla mafia. Il 23 maggio ricorre infatti la Giornata Nazionale della Legalità, un’occasione per riflettere su quanto è stato fatto e su quanto ancora ci sia da fare per sconfiggere il fenomeno mafioso.

Giovanni Falcone nasce il 18 maggio 1939 a Palermo in via Castrofilippo nel quartiere della Kalsa, lo stesso di Paolo Borsellino e di molti ragazzi futuri mafiosi come Tommaso Buscetta. Falcone vince il concorso in Magistratura nel 1964, Il suo primo caso risolto è quello di una persona morta per un incidente sul lavoro.

A partire dal 1966 ricopre, per dodici anni, la posizione sostituto procuratore e giudice presso il tribunale di Trapani. A poco a poco, nasce in lui la passione per il diritto penale e inizia così la sua lotta alla mafia, che si interrompe fisicamente con la strage di Capaci, ma continua a vivere nei pensieri e nelle azioni di chi lo ha conosciuto e perpetua il suo coraggio e la sua lotta ancora oggi.

La Giornata della Legalità

Il 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità per non dimenticare chi ha dato la propria vita inseguendo gli ideali legati alla giustizia e alla legalità come Giovanni Falcone. Una giornata nel segno della memoria e della legalità, di lenzuola bianche per non dimenticare, di esempi consegnati alle giovani generazioni e agli studenti delle scuole, con il ministero dell’Istruzione.

Tornano infatti come di consueto il 23 maggio le iniziative per la Giornata della Legalità per ricordare le vittime della mafia, nel trentunesimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, e l’amico e collega Paolo Borsellino assieme ai cinque agenti di scorta.

La Giornata della Legalità in giro per l’Italia

A Roma

A Roma, il clou delle celebrazioni in occasione della Giornata della Legalità si avrà il 24 maggio al Teatro di Tor Bella Monaca, dove oltre trecento alunni delle scuole medie del quartiere incontreranno le istituzioni e potranno discutere di mafie, legalità e diritti.

Fra gli invitati all’evento – che avrà inizio alle ore 9.00 – figurano anche nomi autorevoli: interverranno infatti il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il neo Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore di Roma Carmine Belfiore, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale Ugo Angeloni, il Sindaco di Roma Gualtieri e altre cariche istituzionali.

Fra gli interventi sono inoltre previsti quelli degli agenti sopravvissuti della scorta del magistrato Giovanni Falcone, Luciano Tirindelli, Giuseppe Sammarco e Giuseppe Anselmo, che racconteranno la loro esperienza e dialogheranno con i giovani invitati.

A Mantova

A Mantova, invece, la Giornata della Legalità verrà celebrata con una struggente rappresentazione teatrale, dal titolo “Borsellino”, che si tiene con doppia proiezione per le scuole – alle 9.30 e alle 11.20 – e alle 21 per la cittadinanza. L’evento è organizzato dall’Osservatorio Permanente sulla Legalità del Comune di Mantova, in collaborazione con Libera e con il patrocinio di Avviso Pubblico.

A Pisa

A Pisa è invece l’Università degli Studi ad organizzare le celebrazioni in occasione della Giornata della Legalità ed in memoria della strage di Capaci con un convegno di studi dal titolo “Le mafie e la sfida alla democrazia a trent’anni dalle stragi”, in occasione del Trentennale delle stragi di via dei Georgofili, di Roma e Milano (27 maggio 1993).

A Palermo

A Palermo, dove la Giornata della Legalità è particolarmente sentita, le varie iniziative già indette nei giorni scorsi in ambito scolastico e cittadino sono coronate dalla tradizionale marcia della legalità, che interesserà tutta la città e avrà l’obbiettivo di commemorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta caduti nella strage e tutte le vittime degli attentati mafiosi. Nel capoluogo siciliano sarà presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cui intervento è previsto per la mattinata.

La Marcia della Legalità

La tradizionale “Marcia della Legalità”, invece, è prevista in moltissime città italiane proprio nella giornata di oggi. Ad animarla sono i più giovani, spinti dalle iniziative collaterali portate avanti nelle scuole in queste settimane e da una sempre maggiore sensibilità ai temi dei diritti e della legalità. Dopo Palermo, anche Roma, Napoli, Milano e l’hinterland, così come molti altri comuni nel nostro paese, saranno interessati da questa speciale celebrazione in occasione della Giornata della Legalità.