Il QS University Rankings ha reso nota la classifica delle migliori università europee. Per stilare la top 100 sono state prese in considerazione e analizzate 688 università di 42 Paesi (oltre agli europei in senso stretto, sono inclusi anche la Turchia, l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia). Per la classifica finale, sono stati considerati diversi parametri tra cui la sostenibilità, i risultati occupazionali e la rete di ricerca internazionale.

Le 10 migliori università europee

Dal Qs Europe Rankings 2024 svettano ai primi posti della classifica gli atenei inglesi – Oxford (prima), Cambridge, l’Imperial College e Ucl (che si piazzano rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto) – più altre sette nelle prime venti posizioni, ma anche i politecnici svizzeri, che spuntano un secondo posto con l’Eth di Zurigo e il nono con l’Epfl di Losanna , tre università tedesche, due olandesi e una francese (l’Université Paris Science & Lettres).

1 – University of Oxford

2 – ETH Zurich

3 – University of Cambridge

4 – Imperial College London

5 – UCL (London)

6 – The University of Edinburgh

7 – Université PSL (Paris)

8 – The University of Manchester

9 – EPFL (Lousanne)

10 – King’s College London

Gli atenei italiani in classifica

Il miglior risultato, come già nella classifica mondiale, lo ottiene il PoliMi che ha ottenuto la 47a posizione. Il Politecnico di Milano si posiziona tra le prime università in Europa e prima in Italia per Employer Reputation, un indicatore che valuta le opinioni dei datori di lavoro a livello globale, su come le università formano i laureati per il mondo del lavoro. Il PoliMi viene premiato anche nell’Academic reputation, basato sulle risposte al sondaggio di migliaia di accademici chiamati a stilare l’elenco delle Università più autorevoli nella propria disciplina scientifica.

Per quanto riguarda gli altri atenei italiani in classifica, seguono la Sapienza (65esima), Bologna (78esima) e Padova (89esimo). Tutte le altre si posizionano fuori dalla top 100.

I dati sulle università italiane

Nonostante la classifica generale dei migliori atenei ci veda in posizioni inferiori se paragonati ad altre nazioni, nello studio ci sono indicatori specifici che fanno emergere dei dati positivi: ad esempio siamo primi in Europa se si prende in considerazione la produttività scientifica; nessun altro Paese, tenendo conto solo di questo fattore, può contare così tanti atenei nella top 100 con 25 in totale (due atenei nella top 20: il Politecnico di Bari che si piazza addirittura al 13esimo posto e quello di Torino al 17esimo). Questo è di certo u ndato che graficia il lavoro dei ricercatori italiani, nonostante i pochi fondi messi a disposizione per la ricerca.

Prendendo in considerazione altri indicatori, il Politecnico di Milano risulta 20esimo al mondo quanto a reputazione dei suoi laureati presso i datori di lavoro e 29esimo per reputazione accademica, mentre per il riconoscimento da parte dei colleghi delle altre università la Sapienza di Roma è 17esima e Bologna 18 esima.

