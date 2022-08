“Vorrei incontrarti fra cent’anni” l’inno all’amore di Ron

Canzone d'Autore

Ron, pseudonimo di Rosalino Cellammare, nasceva a Dorno il 13 agosto del 1953. Affermato cantautore e musicista, con le sue canzoni ha accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di molti di noi. Nel giorno del suo compleanno vogliamo condividere con voi “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, il brano -cantato in coppia con Tosca– con cui Ron vinse il Festival di Sanremo nel 1996, che costituisce un autentico inno all’amore e racchiude alcuni versi tratti dai sonetti di Shakespeare.

Vorrei incontrarti fra cent’anni di Ron

Vorrei incontrarti fra cent’anni

Tu pensa al mondo fra cent’anni

Ritroverò i tuoi occhi neri

Tra milioni di occhi neri

Saran belli più di ieri

Vorrei incontrarti fra cent’anni

Rosa rossa tra le mie mani

Dolce profumo nelle notti

Abbracciata al mio cuscino

Starò sveglio per guardarti

Nella luce del mattino

Uoh questo amore

Più ci consuma

Più ci avvicina

Uoh questo amore

È un faro che brilla

Ehi

Vorrei incontrarti fra cent’anni

Combatterò dalla tua parte

Perché tale è il mio amore

Che per il tuo bene

Sopporterei ogni male

Vorrei incontrarti fra cent’anni

Come un gabbiano volerò

Sarò felice in mezzo al vento

Perché amo e sono amato

Da te che non puoi cancellarmi

E cancellarti non posso (io voglio)

Amarti voglio averti

E dirti quel che sento

Abbandonare la mia anima

Chiusa dentro nel tuo petto

Chiudi gli occhi dolcemente

E non ti preoccupare (poi)

Entra nel mio cuore

E lasciati andare

Oh questo amore

Più ci consuma

Più ci avvicina

Oh questo amore

È un faro che brilla

In mezzo alla tempesta

Oh

In mezzo alla tempesta

Senza aver paura mai

Vorrei incontrarti fra cent’anni

Tu pensa al mondo fra cent’anni

Ritroverò i tuoi occhi neri

Tra milioni di occhi neri

Saran belli più di ieri