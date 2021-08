Viaggio nella Grande Bellezza: Leonardo Da Vinci e il Rinascimento

cultura in tv

Giovedì 19 agosto 2021 torna su Italia 1 “Viaggio nella Grande bellezza“, le repliche del programma condotto da Cesare Bocci andato in onda su Canale 5 e che aveva interrotto la sua programmazione tv. Protagonisti della puntata di oggi Leonardo da Vinci ed il Rinascimento tra Firenze e Milano.

Leonardo Da Vinci e il Rinascimento

Protagonisti della puntata, le opere di Leonardo da Vinci e quell’epoca straordinaria della storia italiana che è stato il Rinascimento. Al centro del racconto, quindi, i quadri più famosi, come la Gioconda, e le invenzioni più geniali di Leonardo significa e i luoghi storici della Firenze del Rinascimento, dal Battistero a Piazza della Signoria, dal Duomo al Museo dell’Opera. A Palazzo Vecchio, Bocci scopre e racconta i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei, mentre a Milano visita il Cenacolo e poi la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico, il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse e, infine, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione tutta dedicata al talento ingegneristico di Leonardo. Di seguito, le opere d’arte illustrate da Cesare Bocci: Leonardo da Vinci Gioconda (Firenze) Leonardo da Vinci Annunciazione (Firenze) Michelangelo Buonarroti Pietà Bandini (Firenze) Leonardo da Vinci L’ultima cena (Firenze).

Viaggio nella Grande Bellezza

Alla guida del programma che attraversa la storia del nostro patrimonio artistico c’è Cesare Bocci. L’attore, con garbo e curiosità, ha ripercorso le tappe del passato ereditate dal presente, raccogliendo le testimonianze di esperti e studiosi che aiutano a farci capire qualcosa in più delle opere e delle bellezze che appartengono al nostro Paese. Realizzato in collaborazione con RealLife Television, lo speciale divulgativo di Mediaset si è fatto apprezzare in queste puntate per a qualità delle riprese realizzate con droni e tecnologie avanzate, per il montaggio serrato e per il linguaggio semplice ma divulgativo con cui si raccontano storie e aneddoti legati al nostro patrimonio artistico.