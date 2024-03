“Vanina – Un vicequestore a Catania”, la serie tv tratta dai libri di Cristina Cassar Scalia

Ha esordito mercoledì 27 marzo su Canale 5 “Vanina – Un vicequestore a Catania“, la miniserie televisiva italiana diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi.

L’esordio della serie tv è stata un successo, incollando davanti al video 3.308.000 spettatori con uno share del 19.3% e decretandone la vittoria degli ascolti della serata.

Vanina – Un vicequestore a Catania

La trama

Segnata dalla perdita del padre, poliziotto e vittima della mafia, la giovane Vanina Guarrasi decide di seguire le sue orme entrando in polizia per arrestare i colpevoli dell’omicidio. Improvvisamente abbandona Palermo per trasferirsi, senza la madre, a Catania: una città che non dorme mai, piena di colori e perfetta per scappare dai tormenti del passato.

Qui è vicequestore e capo della Omicidi, con la sua nuova squadra ha un ottimo affiatamento: il “Grande Capo” Tito Macchia; l’ispettore capo Carmelo Spanò, suo braccio destro; l’efficientissima e nordica ispettrice Marta Bonazzoli; l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari, il giovane e aitante, ma apparentemente poco sveglio, agente Salvatore Lo Faro. Inaspettatamente Vanina ritrova Giuli De Rosa, amica del liceo e brillante avvocata, e nella sua cerchia di amici si aggiunge l’arguto medico legale Adriano Calì.

In questa città sembra aver trovato un nuovo equilibrio e anche un nuovo amore: l’affascinante e simpatico pediatra Manfredi Monterreale. L’arrivo a Catania di Paolo Malfitano, magistrato operativo nell’antimafia e suo ex fidanzato, sconvolgerà nuovamente la vita di Vanina, non solo perché l’uomo è sotto il mirino di Cosa Nostra, ma anche perché porta con sé un nuovo mistero e lei sarà costretta a regolare i conti con il passato una volta per tutte.

La serie tv

Per “Vanina – Un vicequestore a Catania” sono in programma in tv quattro episodi da 100 minuti: dopo il primo andato in onda mercoedì 27 marzo “Il Re del gelato”, vedremo su Canale 5 i prossimi mercoledì “Sabbia nera”, “La logica della lampara”, “La Salita dei Saponari”.

Tutti gli episodi sono tratti dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi editori e sono stati girati nel capoluogo etneo e nei dintorni con la regia di Davide Marengo, scritti da Leonardo Marini con la collaborazione della stessa Cassar Scalia.

Il cast

La serie “Vanina – Un vicequestore a Catania” conta su un cast d’eccezione, formato in buona parte da attori siciliani: l’attrice Giusy Buscemi interpreta la protagonista Vanita Guarrasi, Giorgio Marchesi interpreta Paolo Malfitano, il magistrato antimafia ex di Vanina; troviamo poi nel cast Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Alessandro Lui, l’attrice eccellenza catanese e siciliana Guia Jelo e Maurizio Marchetti.

Cristina Cassar Scalia

Cristina Cassar Scalia nasce nella ridente cittadina di Noto nel 1977, ma vive da tempo ad Aci Castello, nel catanese, dove esercita la professione di medico oftalmologo.

La vita di Cristina Cassar Scalia cambia radicalmente nel 2014, quando pubblica il suo primo romanzo, “La seconda estate”, ambientato negli anni ’80 con protagonista Lea, una donna che incontra, dopo vent’anni, un amore estivo ormai sbiadito. Dal primo libro, l’autrice non ha smesso di portare avanti la passione per la scrittura, e ha sfornato un successo dopo l’altro.

Con “La seconda estate”, Cristina Cassar Scalia è stata tradotta in francese e ha ottenuto il suo primo premio letterario, il Premio Capalbio Opera prima. Nel 2015, solo un anno dopo l’uscita del titolo d’esordio, l’autrice ha pubblicato “Le stanze dello scirocco”, altro romanzo con al centro una figura femminile caparbia e appassionata, Vittoria, che è cresciuta a Roma ma si vede costretta a trasferirsi con la famiglia nella terra d’origine del padre e a misurarsi con le differenze fra un grande centro e un piccolo paesino siciliano.

Il successo con Vanina Guarrasi

È nel 2018 che arriva la svolta nelle storie di Cristina Cassar Scalia. La scrittrice, infatti, pubblica “Sabbia nera”, un giallo che ha moltissimo successo. Protagonista è il vicequestore Giovanna Guarrasi, conosciuta da tutti come Vanina, una trentanovenne catanese d’adozione e originaria di Palermo.

“Sabbia nera” viene accolto molto positivamente, e vince anche il premio Racalmare Leonardo Sciascia. Così, Vanina diventa protagonista di un’intera serie di gialli. A “Sabbia nera” fanno seguito, infatti, “La logica della lampara” (2019), “La Salita dei Saponari” (2020), “L’uomo del porto” (2021) e “Il talento del cappellano” (2021), libri avvincenti, vivaci, in cui la personalità del vicequestore Vanina Guarrasi si mescola a quella della terra che è protagonista dei racconti, la Sicilia, con lo stile distintivo di Cristina Cassar Scalia.

