L’amministratore delegato e produttore di UFA Fiction Markus Brunnemann, in collaborazione con il produttore Peter A. Weckert, è al lavoro su una serie tv internazionale in 6 puntate sullo scandalo Vatileaks e sulle dimissioni di Papa Benedetto XVI. L’ambizioso progetto è basato sul bestseller rivelazione di Gianluigi Nuzzi, Sua Santità. Dalla scrivania del papa, le prove degli scandali del Vaticano, uscito nel 2012 per Chiarelettere e di cui UFA si è assicurata i diritti acquisendoli da The Italian Literary Agency di Milano.

Lo scandalo Vatileaks

Gianluigi Nuzzi è un celeberrimo giornalista di inchiesta, conduttore televisivo e autore di molti libri-inchiesta sulla Santa sede (Vaticano SPA, Metastasi, Sua Santità, Via crucis, Peccato originale, Giudizio universale). Nel 2015 venne accusato dallo Stato di Città del Vaticano di complicità nell’alto tradimento di depositari di segreti vaticani e in seguito assolto. Ebbene, Nuzzi sarà l’esclusivo Head Consultant del progetto.

L’annuncio

Markus Brunnemann, direttore generale e produttore di UFA Fiction, ha dichiarato: «Le dimissioni di Papa Benedetto XVI, uniche per la maniera in cui si sono prodotte, sono uno degli avvenimenti cruciali nella millenaria storia della Chiesa. Le domande che questo gesto ha suscitato sono numerose e noi vogliamo gettare luce sulle circostanze che hanno portato a questo evento straordinario. Siamo entusiasti di poter annunciare che Gianluigi Nuzzi, il quale indaga da oltre vent’anni gli scandali di Città del Vaticano, sarà Head Consultant della serie.»

La casa di produzione

Non solo Vatileaks: UFA Fiction raccoglie sotto un unico tetto i migliori talenti della produzione televisiva tedesca. Essa può vantare da molti anni notevoli successi di audience e fiction di primo piano. È inoltre attiva in vari settori: serie TV, film TV, film per il cinema e grandi eventi, avendo dunque creato un portfolio che caratterizza in maniera determinante il panorama della produzione televisiva in lingua tedesca.

Fotocredits: Yuma Martellanz

© Riproduzione Riservata