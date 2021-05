“PlayBooks”, su Raiplay il programma dedicato all’editoria

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

PlayBooks torna su Raiplay. Da oggi 20 maggio al via la nuova stagione del magazine settimanale dedicato al mondo dell’Editoria elle sue novità. Il programma va alla scoperta degli autori e delle più interessanti novità letterarie, italiane ed internazionali. PlayBooks si affianca agli altri magazine della piattaforma digitale Rai, “PlayMag” e “Play Digital”.

Dopo il successo degli scorsi anni, il programma è stato rinnovato per una terza stagione, che partirà il 20 maggio e sarà ricca di novità. A cominciare dalla conduzione dove accanto a Vittorio Castelnuovo, padrone di casa già delle prime due edizioni, troveremo Ilaria Gaspari, giovane scrittrice e astro nascente della filosofia italiana.

Nuovo anche il set che questa volta sarà il leggendario Studio virtuale di Teulada, con Castelnuovo ed i suoi ospiti immersi in una suggestiva ed elegante ambientazione. Gaspari invece si avventurerà in set esterni insoliti e ricercati

PlayBooks, 15 minuti alla scoperta dei protagonisti della rivoluzione letteraria

Anche la struttura stessa di PlayBooks si rivoluziona, diventando di fatto un vero e proprio magazine culturale dedicato a tutte le declinazioni della scrittura e della creatività letteraria. Tante rubriche e tanti argomenti: dalla poesia ai grandi classici della narrativa, dagli influencer letterari alle graphic novel.

Tutto ciò che piace leggere e scrivere in un unico contenitore di quindici minuti, con una particolare attenzione per le strade meno conosciute e quelle piccole realtà che rendono la letteratura materia viva e quotidiana.

In ogni puntata ci saranno un ospite, parte centrale del programma, e un tema. E per chi volesse approfondire l’intervista di Castelnuovo troverà una sezione, chiamata EXTRA, che contiene tutte le interviste in versione integrale.