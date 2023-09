“Lucio per amico. Ricordando Battisti”, il docufilm evento di Maite Carpio

In occasione dei 25 anni dalla scomparsa, Rai Documentari propone "Lucio per amico. Ricordando Battisti" il docufilm di Maite Carpio

Nato a Poggio Bustone (RI) il 5 marzo 1943, Lucio Battisti ha lasciato un indelebile segno nella storia della musica italiana del Novecento e non solo, grazie alle sue geniali doti di cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico.

In occasione dei 25 anni dalla scomparsa, verrà trasmesso questa sera, mercoledì 13 settembre, alle 21:25 su Rai 1 e Rai Italia, il docufilm evento “Lucio per amico. Ricordando Battisti”, ideato e scritto da Maite Carpio e prodotto da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari.

Una serata per provare a raccontare l’avventura umana e artistica di Lucio Battisti attraverso un vasto e, in alcuni casi, inedito materiale d’archivio italiano e internazionale, unito ai ricordi di chi lo ha conosciuto, primo fra tutti Mogol, il compagno d’arte e d’avventura.

Lucio Battisti: un musicista autodidatta dalla voce inconfondibile

Lucio Battisti è stato un vero e proprio innovatore nel panorama della musica leggera italiana grazie alla sua capacità di sperimentare diversi generi e unire alla tradizione della canzone italiana alcuni elementi caratteristici degli stili del panorama angloamericano.

Musicista autodidatta, dotato di una forza interpretativa e di una voce inconfondibile che talvolta lo espose a numerose critiche, l’autore di “Un’avventura”, “Emozioni” e “Acqua azzurra, acqua chiara” ha inciso ben 17 album in studio e venduto oltre 25 milioni di dischi.

Il sodalizio artistico con i parolieri Mogol e Pasquale Panella

La carriera musicale di Lucio Battisti è ricordata anche per il longevo e brillante sodalizio con i parolieri Mogol e Pasquale Panella, oltre che per la composizione di diversi brani per artisti internazionali come Gene Pitney, The Hollies e Paul Anka.

In particolare, Mogol contribuì a definire l’immagine dell’artista e portare quest’ultimo al successo, proponendo testi carichi di significato e capaci di interpretare il sentire della collettività.

Pasquale Panella, invece, fu protagonista della seconda parte della carriera di Lucio Battisti, permettendo al cantante di allontanarsi dagli schemi impiegati fino a quel momento, sperimentando e proponendo al pubblico qualcosa di nuovo.

“Lucio per amico. Ricordando Battisti”: tutti i protagonisti del docufilm di Maite Carpio

Chi non conosce le canzoni di Lucio Battisti e chi, ognuno a modo proprio, può dire di non aver avuto “Lucio come amico”?

Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco accompagneranno il telespettatore alla scoperta del “mistero Battisti”, figura centrale della cultura musicale di un intero Paese, che ha rifiutato celebrità e visibilità per rimanere fedele a sé stesso.

Testimone d’eccezione sarà proprio il paroliere Mogol, al centro di un’ampia intervista che ripercorrerà l’amicizia e la lunga collaborazione di questa memorabile coppia creativa.

Una serata di parole, musica ed emozioni

I suoi brani di Lucio Battisti sono emozioni collettive, momenti da vivere insieme o in solitudine, sogni fatti per sorridere, pensare, piangere, ballare e divertirsi, in grado di trascendere il tempo.

A scandire la serata, saranno le canzoni che hanno, come accennato in precedenza, rivoluzionato il panorama musicale italiano. All’interno del docufilm, alcune saranno eseguite dalla voce dello stesso Lucio Battisti mentre altre saranno performate in esclusiva da Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri.

Sotto la direzione artistica del Maestro Enrico Melozzi, i quattro artisti interpreteranno, ognuno con il proprio stile unico e personale, quattro canzoni tratte da un reperto unico nella storia della musica e capace di parlare ancora oggi a intere generazioni: “Il tempo di morire”, “Amarsi un po’”, “Emozioni e “Io vivrò”.

Appuntamento con “Lucio per amico. Ricordando Battisti” in prima serata su Rai 1

L’appuntamento con il docufilm evento “Lucio per amico. Ricordando Battisti” è per questa sera, mercoledì 13 settembre, alle 21:25 su Rai 1. Il programma sarà ovviamente trasmesso anche in diretta streaming su RaiPlay e successivamente reso disponibile on demand sulla piattaforma.

Fonte immagine: Wikimedia Commons, Rai Educational

