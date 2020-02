“Un’avventura” di Lucio Battisti, una promessa di amore eterno

Una delle canzoni d’amore più famose della musica italiana: parliamo di “Un’avventura” di Lucio Battisti, brano che il celebre cantautore, considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana sia come compositore e interprete, ha portato al Festival di Sanremo nel 1969.

Storia d’amore non solo estiva

“Non sarà un’avventura / Questo amore è fatto solo di poesia”. Nonostante la sua apparente semplicità ed il ritornello accattivante, la canzone non è banale. Scritto da Battisti insieme a Mogol, il brano racconta la storia di due ragazzi che s’innamorano e scoprono che la loro storia d’amore estiva non sarà un sentimento passeggero, ma la storia della vita “fino a quando gli occhi miei avran luce per guardare gli occhi tuoi”.