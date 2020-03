“Emozioni” di Battisti e Mogol, siamo soli di fronte ai nostri sentimenti

Il problema è che è difficile che qualcuno possa capire il tumulto che ci portiamo dentro, è quasi impossibile che qualcuno comprenda veramente quello che proviamo e quello che ci passa per la testa, anche le persone che amiamo di più. Siamo da soli di fronte alla nostra interiorità, soli a dover combattere quella che forse è la battaglia più grande: quella con noi stessi. Ed è proprio questo quello che ci racconta una delle canzoni italiane più amate di sempre: “Emozioni” (1970), scritta da Mogol, musicata e interpretata da Battisti.

Brucia

“Quel che brucia non sono le offese“, canta Lucio Battisti. Perché quello che brucia più forte, che ci fa star più male, proviene da dentro di noi, costringendoci a una solitudine che è difficile accettare. Eppure ognuno di noi tenta di gestire la propria interiorità. Ci proviamo ogni giorno, con tutte le nostre forze. Ma come fronteggiare un amore non ricambiato? Come gestire il dolore di una perdita? Allora falliamo, inesorabilmente, ma nessuno lo sente, perché “quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore”.

Emozioni

Tutto quello che vediamo, sentiamo, che proviamo sulla nostra pelle ci trasmette emozioni: gli aironi che volano sopra il fiume, un prato verde, il sole che va a dormire, la brughiera la mattina. Il dramma sta nel gestire e occuparsi di queste emozioni. Forte, nella canzone, è il senso della fine, tanto che può venire voglia di fare follie, come “guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire“. Ma la speranza – la speranza che “nasca un giorno una rosa rossa” – non la perderemo mai. Ci avvicineremo, gli uni agli altri. E continueremo a cantare questa vecchia intramontabile poesia. Ma “Emozioni” è poesia? Sì, perché, come dice Faulkner, “la poesia è l’intera storia del cuore umano su una capocchia di spillo” ed è proprio di questo che parla la canzone.

Il testo

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi

Ritrovarsi a volare

E sdraiarsi felice sopra l’erba ad ascoltare

Un sottile dispiacere

E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire

Dove il sole va a dormire

Domandarsi perché quando cade la tristezza

In fondo al cuore

Come la neve non fa rumore E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere

Se poi è tanto difficile morire

E stringere le mani per fermare

Qualcosa che

È dentro me

Ma nella mente tua non c’è

Capire tu non puoi

Tu chiamale, se vuoi Emozioni

Tu chiamale, se vuoi Emozioni

Uscir nella brughiera di mattina

Dove non si vede a un passo

Per ritrovar sé stesso

Parlar del più e del meno con un pescatore

Per ore ed ore

Per non sentir che dentro qualcosa muore

E ricoprir di terra una piantina verde

Sperando possa

Nascere un giorno una rosa rossa E prendere a pugni un uomo, solo perché è stato un po’ scortese

Sapendo che quel che brucia non son le offese

E chiudere gli occhi per fermare

Qualcosa che

È dentro me

Ma nella mente tua non c’è

Capire tu non puoi

Tu chiamale, se vuoi

Emozioni

Tu chiamale, se vuoi

Emozioni

© Riproduzione Riservata