Le serie tv più attese e da non perdere in uscita nel 2021

2021 passione Serie tv. Ormai siamo tutti un po’ dipendenti dalla “serialità”, che ci permette di passare ore intere immersi nello schermo. Soprattutto dopo il periodo del lockdown passato, abbiamo aumentato ancora di più la nostra lista di serie tv da non perdere. Proprio per questo abbiamo selezionato alcune delle serie tv più attese nel 2021, per stare sempre al passo con i tempi e rimanere aggiornati sulle storie che ci appassionano di più.

Lupin – NETFLIX

Arriva l’8 gennaio 2021, la prima parte della serie originale Netflix che segue le avventure del personaggio creato nel 1905 da Maurice Leblanc, Assane Arsenio Lupin. L’attore protagonista è Omar Sy, conosciuto dal pubblico per il suo ruolo nel film Quasi Amici. La serie sarà composta da 5 episodi, e vedrà le avventure di Lupin 25 anni dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine e divenuto un “ladro” per vendicare la memoria di suo padre, in seguito a un’ingiustizia subita per colpa di una famiglia ricca.

Tutta colpa di Freud – PRIME VIDEO

Su Amazon Prime Video, il 5 febbraio 2021, arriva una serie italiana, tratta dall’omonimo film del 2014 di Paolo Genovese, Tutta colpa di Freud. La serie, segue le vicende di uno psicanalista di cinquant’anni, Francesco, che ormai separato e con tre figlie adulte si trova a dover fare i conti con il ritorno a casa di queste ultime.

Fate: The Winx Saga – NETFLIX

Tra le serie tv del 2021 questa è davvero imperdibile perché, forse, tutte le ragazze di oggi l’hanno sognata almeno una volta: The Winx Saga. Tratta dall’omonimo cartone creato da Iginio Straffi la serie, in uscita il 22 gennaio 2021, racconterà le avventure delle aspiranti fate, mentre imparano a gestire i loro poteri magici e fanno i conti con amori, mostri e rivalità.

WandaVision – DISNEY PLUS

Su un’altra piattaforma super in voga, Disney+ , il 15 Gennaio arriverà WandaVision, una delle serie tv più attese del 2021. WandaVision è la prima serie Marvel che miscela tra loro l’universo cinematografico della Marvel e la televisione classica, seguendo le vicende di Visione e Wanda Maximoff, due supereroi che si trovano a sospettare che nulla nella loro vita sia davvero come appare.

Le altre serie tv del 2021 da non perdere

E poi, anche se non ci sono ancora delle date certe, ecco le serie tv che speriamo di vedere entro il 2021:

– Il signore degli anelli, la serie – AMAZON PRIME VIDEO

– Foundation – Apple+

– Strappare lungo i bordi (Zerocalcare), NETFLIX

– The Underground Railroad – AMAZON PRIME VIDEO

Altri quattro titoli super attesi che dobbiamo assolutamente tenere d’occhio.

© Riproduzione Riservata