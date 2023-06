L’amica geniale, iniziano stasera le repliche della prima stagione

In attesa della seconda stagione de "L'amica geniale" non perdete le repliche della prima stagione in onda da stasera su Rai 3 alle 21.30

Sono passati diversi anni dalla messa in onda della prima fortunata stagione della serie L’amica geniale, la serie prodotta da HBO e Rai Fiction e tratta dai romanzi bestseller di Elena Ferrante. Un successo indiscutibile, che aveva però a suo tempo diviso il pubblico tra critiche ed encomi. In attesa della seconda stagione de “L’amica geniale” vanno in onda le repliche della prima stagione in onda da stasera 3 giugno 2023 su Rai 3 alle 21.30.

La quadrilogia di Elena Ferrante (L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, Storia della bambina perduta) è stata un vero e proprio caso editoriale, non solo in Italia ma anche all’estero: 10 milioni di copie vendute, traduzione in 40 paesi, un particolare successo negli Stati Uniti grazie all’ottima traduzione di Ann Goldstein. Ed è stato proprio grazie al successo statunitense che la casa di produzione HBO ha deciso di collaborare con Rai Fiction per produrre la serie, che infatti è andata in onda prima negli USA (il 18 novembre). Il pubblico si è diviso nel giudizio sulla qualità del riadattamento televisivo, e le opinioni non mancano.

L’adattamento della serie

Chi ha letto L’amica geniale è entusiasta della serie, e ha trovato magistrale il riadattamento cinematografico realizzato dal regista Saverio Costanzo. In effetti i primi due episodi sono fedeli all’impostazione di Elena Ferrante, con pochi momenti di invenzione. Soprattutto sono state le due giovani attrici a destare l’ammirazione del pubblico: Ludovica Nasti (Lila) e Gaia Girace (Elena) hanno rispettivamente 12 e 11 anni, e non hanno alcuna esperienza pregressa come attrici. Ed è stato proprio per questo che Saverio Costanzo, in accordo con Elena Ferrante, le ha scelte, perché potessero essere libere nell’interpretare i personaggi delle due amiche. Questa scelta, seppure rischiosa, ha dato i suoi risultati: la Lila di Ludovica Nasti è intensa e verace, esattamente come la Lila del libro. E la Elena di Elisa del Genio emana invece una forza nascosta, più discreta, che contraddistingue anche la Elena creata dalla Ferrante.

Leggi anche: L’amica geniale, tutto quello che c’è da sapere

La Napoli anni ’50

Un altro aspetto convincente della serie secondo molti lettori è la veridicità dell’ambientazione del film. Le periferie di Napoli negli anni Cinquanta, la povertà di un popolo uscito da poco dalla Seconda Guerra Mondiale, la difficoltà a portarsi a casa il pane, l’impossibilità per chi è povero di conseguire un’istruzione. Una lettrice afferma: «Per me è stata una sofferenza. Queste cose le ho vissute…sono stata fortunata, sono riuscita ad andare a scuola, ma ancora ho davanti agli occhi tante violenze che ho, in parte, rimosso. Appena è iniziata la serie ho avuto un colpo allo stomaco, sono come piombata indietro nel tempo, in quel quartiere malfamato di un paese del casertano».

I commenti alla serie

A essere meno convinti della serie sono, per la maggior parte, coloro che non hanno letto il libro. Non sapendo cosa aspettarsi dal L’amica geniale, tanti l’hanno trovata eccessivamente lenta, priva di mordente. Un articolista de Il fatto quotidiano demolisce l’opera di Saverio Costanzo: «la serie tv è come se rallentasse e dilatasse il racconto letterario, come se lo zavorrasse ad un anonimato ambientale e ad un triste quanto noioso déjà vu d’atmosfera tale per cui, ad un angolo potrebbe improvvisamente sbucare uno dei protagonisti de Il paradiso delle signore senza che nessuno se ne accorgesse.

I sottotitoli non aiutano in questo: gli attori recitano in napoletano, e l’unico modo per seguire è seguire il sottotitolato, chiaramente vincolando parte della concentrazione sul testo scritto: «non si riesce a seguirli a fondo perché distraggono , se leggi non vedi l’espressione degli attori e capisci poco o niente», dice una nostra lettrice. Anche la rappresentazione molto cruda di certe scene di violenza non è stata convincente per molti spettatori: «ciò che ho visto nella puntata non rappresenta la Napoli che descrive, troppa violenza verbale e fisica, soprattutto la scena in cui il padre butta giù la figlia dalla finestra. Possibile che è sempre Napoli la città che deve essere descritta così?».

C’è da dire, soprattutto riguardo alla lentezza, che è una serie ambientata negli anni ’50, quando il ritmo della vita era infinitamente più lento. Sarebbe sbagliato aspettarsi la rapidità e la frenesia dei nostri tempi. Come ricorda un’altra nostra lettrice, «Cosa vi aspettavate, Fast and Furious 9?!». La serie, insomma, ha suscitato sentimenti contrastanti. Ammirazione, interesse, e talvolta anche polemiche. L’aspetto forse più bello è che l’uscia di ogni nuova stagione ha generato una nuova curiosità verso i libri di Elena Ferrante.