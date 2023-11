Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, le differenze tra libro e film

Stasera in tv va in onda "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban", terzo film della serie con protagonista il maghetto di Hogwarts. Scopriamo le differenze tra il libro e il film

stasera 12 novembre 2023 su Italia 1 alle ore 21:15 va in onda “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban“, il terzo film della serie uscito nel 2004 per la regia di Alfonso Cuaron. La pellicola che, come l’omonimo libro, segna il passaggio di Harry dalla fanciullezza all’adolescenza è un adattamento quasi perfetto, eppure, non mancano le differenze. Dopo avervi parlato del primo e secondo episodio della serie, scopriamo le differenze tra il libro e il film in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, cosa cambia tra libro e film

La pellicola è forse l’ultima a rispettare quasi fedelmente la saga dei romanzi con protagonista Harry Potter. Da questo film in poi, e i più esperti saranno concordi, molte se non troppe saranno le licenze che gli altri registi si prenderanno.

Il film poi è il primo della serie che ci introduce a quelle atmosfere cupe che saranno presenti sia nei romanzi che nelle trasposizioni successive. In questo film poi abbiamo l’introduzione al personaggio di Sirius Black, il padrino di Harry e il nuovo Silente interpretato da Michael Gambon.

Harry Potter e i compiti per le vacanze

Il film “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” inizia con Harry Potter che prova a fare i suoi esercizi senza che zio Vernon se ne accorga, peccato che nel libro tutti i suoi strumenti magici erano stati sequestrati dai Dursley e lui non poteva fare molto, men che meno gridare lumus maxima di notte, nella sua stanza. Le vacanze estive sono. In tutti i film le vacanze sono solo accennate e sembra che tutti inizi, sempre, con l’arrivo al castello.

Zia Marge

Zia Marge, nel libro, arriva a casa Dursley per trascorrere un periodo più lungo di quello che traspare dal film, la scena di lei che, gonfia, sorvola Little Whinging è una trovata comica molto azzeccata, una punizione esemplare, che però nel libro non c’è.

Il Nottetempo

Una delle invenzioni magiche più emblematiche è sicuramente il Nottetempo che ha nel libro caratteristiche molto diverse. Al suo passaggio le cose, come le persone, si spostano e non ci sono quelle frenate brusche a cui siamo da sempre abituati. Anche qui i toni oscuri si mischiano con una buona dose di comicità.

Il Paiolo Magico

Nel film, dopo il Nottetempo, Harry Potter viene scaricato davanti al Paiolo Magico e accolto da un Tom, cameriere della locanda, che sembra più Igor di Frankenstein Junior. Nel libro trascorrerà qui molti giorni, raggiungendo Diagon Alley, scoprendo in una vetrina la nuova Firebolt e incontrando Ron che parla di un Crosta entusiasta del viaggio in Egitto, mentre nel libro non era proprio così, e Ermione con in mano il suo Grattastinchi senza, per altro, averci detto come ne è entrata in possesso.

Grattastinchi

L’animale di Ermione, non poteva non essere un gatto. Un felino però dall’intelligenza e dal carattere straordinari: sarà lui a capire chi si nasconde sotto le vesti di Crosta e a comunicare con Sirius trasformato in cane. Tutte cose contenute nel libro che, ancora una volta, scrigno di molte più perle della trasposizione.

I Disennatori

In questo film, così come nel libro, ci vengono presentate queste creature. Ma anche qui, dobbiamo annotare delle differenze. Nel romanzo della Rowling i Dissennatori, che lei stessa ha indicato come simbolo del suo periodo di depressione, sono creature che si limitano a volteggiare più che a volare, possono essere avvertiti dai babbani ma non sanno congelare l’ambiente con la loro presenza. Sono, insieme a Sirius, i veri due nuovi protagonisti della trasposizione.

I professori Hagrid e Cooman

Un’altra novità sono i due nuovi insegnanti: Hagrid, alle prese con il suo primo incarico, e Sibilla Cooman. Sulla professoressa di divinazione ci sono intere pagine sul libro, con dettagli e premonizioni che non vengono riportate nella pellicola come quelle fatte durante la cena di Natale nella quale, in poche parole, predice la morte di Silente, quella di Srius e quella di Lupin.

Lupin, il professore di difesa contro le arti oscure

La maledizione sulla cattedra di Difesa contro le Arti Oscure, porta ad un nuovo insegnante: Remus Lupin che nel libro appare sempre stanco ma meno vecchio rispetto al personaggio portato sullo schermo da David Thewlis. Una sorta d ulteriore figura paterna che preparerà Harry Potter allo scontro finale con i Dissennatori. Sarà protagonista della scena dei mollicci con la quale non viene mai spiegato la paura di Neville per Piton. Leggendo i libri, infatti, si scopre che non solo Harry e Ron le sue vittime, ma anche Nevile, colpevole ai suoi occhi di non essere stato il predestinato.

Fierobecco

Fierobecco è la creatura magica di questo episodio, magnificamente riprodotto per il film e protagonista di una delle scene più belle di tutti i film: il volo sopra il castello e il lago. L’animale diventerà il compagno di avventura di Sirius Black anche nel romanzo successivo.

Sirius Black

Sirius Black è il padrino di Harry, colui che entrerà nel castello, non grazie alla signora grassa, come ci viene mostrato nel film, ma grazie a Sir Cadogan, colui che lo farà entrare nella Sala comune dei Grifondoro per uccidere Crosta e non spaventare Ron, come invece sappiamo dai libri. Sarà lui a firmare il permesso a Harry Potter per raggiungere Hogsmeade e lui a regalare al celebre maghetto la sua Firebolt.

La Stamberga Strillante

Il luogo dove sia Lupin che i suoi amici Animagus, utilizzavano per trasformarsi in animali e compiere mille avventure come I Malandrini, è una vecchia casa abbandonata nei pressi del villaggio. Un luogo che tutti credono infestato ma in realtà disegnato da Silente per aiutare Remus nelle sue trasformazioni. È qui che si scopre la verità su come è andata, davvero quella notte, ma Piton viene schiantato nel libro per la convergenze degli incantesimi di tutti e tre i ragazzi e non solo per l’azione di Harry.

Il salvataggio di Sirius

Sirius verrà salvato grazie all’uso della Giratempo di Ermione e al fantastica potenza del Patronus di Harry Potter. Diventerà fedele compagno di Fierobecco che apparirà anche nei romanzi successivi. Dal film manca il discorso con Silente e l’arrivo ad Harry del permesso per Hogsmeadeda parte di Sirius.

Un’ottima trasposizione, unita alle scene pensate in autonomia da Cuaron e alle ambientazioni che ne fanno, per struttura e fedeltà con il libro, una delle migliori trasposizioni.

